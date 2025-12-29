Giải pháp khó tin được miền Bắc dùng chống ô nhiễm

Thay vì chạy theo những giải pháp tạm thời, nhiều gia đình miền Bắc đang lựa chọn một hướng đi được xem là "khó tin" so với thói quen cũ: sử dụng máy lọc không khí có thể vận hành lâu dài mà không phải thay lõi định kỳ. Sự thay đổi trong hành vi tìm kiếm này phản ánh một thực tế: máy lọc không khí đã bước ra khỏi vai trò thiết bị "theo mùa" để trở thành hạ tầng sức khỏe trong không gian sống. Và khi nhu cầu đã chuyển sang sử dụng dài hạn, tiêu chí lựa chọn cũng thay đổi theo.

Bộ lọc của Airdog tại 1 cơ sở doanh nghiệp khu vực Hà Nội (Nguồn: Airdog)

Trong nhiều năm, phần lớn thị trường máy lọc không khí xoay quanh các dòng sử dụng màng lọc HEPA. Công nghệ này được biết đến rộng rãi nhờ khả năng giữ bụi mịn PM2.5 và dễ tiếp cận.

Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng liên tục, không ít gia đình bắt đầu gặp những vấn đề rất "đời": Lõi lọc nhanh bám bẩn và phải thay định kỳ; Chi phí thay lõi cộng dồn theo năm không hề nhỏ; Hiệu suất lọc giảm dần nếu không thay đúng hạn; Phát sinh lượng lớn rác thải từ lõi lọc dùng một lần



Chính từ trải nghiệm này, nhiều người bắt đầu đặt lại câu hỏi:

"Liệu lọc sạch có nhất thiết phải thay bỏ?"

Một hướng đi khác: lọc chủ động, tái sử dụng

Trong khi phần lớn thị trường vẫn xoay quanh màng lọc tiêu hao, một số gia đình tại miền Bắc lại lựa chọn một hướng tiếp cận khác máy lọc không khí sử dụng công nghệ lọc chủ động bằng điện trường, tiêu biểu là Airdog.

Thay vì giữ bụi bằng màng lọc thụ động, công nghệ này tạo điện trường để tích điện các hạt ô nhiễm trong không khí, sau đó hút và giữ chúng trên các tấm thu gom. Điểm khác biệt nằm ở chỗ: bộ thu gom có thể tháo rửa và tái sử dụng, thay vì phải thay mới.

Với Airdog, người dùng không "thay lõi để sạch", mà vệ sinh để tiếp tục duy trì hiệu suất.

Vì sao giải pháp này được gọi là "khó tin"?

Không ít người tỏ ra nghi ngờ khi lần đầu nghe đến khái niệm "máy lọc không khí không cần thay lõi". Bởi trong suy nghĩ phổ biến, "lọc" thường đi liền với "thay".

Tuy nhiên, công nghệ TPA (Two-Pole Active) mà Airdog phát triển lại vận hành theo logic khác. Không khí đi qua điện trường, bụi mịn, vi khuẩn và virus bị tích điện và giữ lại trên các tấm thu gom. Khi bề mặt thu gom bám bụi, người dùng chỉ cần tháo ra rửa sạch bằng nước và tiếp tục sử dụng.

Theo khuyến nghị kỹ thuật, bộ thu bụi này có thể sử dụng 10–15 năm nếu được vệ sinh đúng cách – một con số khiến nhiều người lần đầu nghe qua phải ngạc nhiên.

Bộ lọc Airdog có thể vệ sinh và tái sử dụng dễ dàng (Nguồn: Airdog)

Từ Nhật Bản đến châu Âu: không phải lựa chọn ngẫu nhiên

Airdog không phải là thương hiệu mới. Công nghệ của hãng được nghiên cứu từ năm 2007 tại Hoa Kỳ và thương mại hóa từ năm 2011. Đến nay, Airdog đã có mặt tại hơn 120 quốc gia.

Đáng chú ý, những thị trường lựa chọn Airdog sớm lại là các quốc gia có tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt. Riêng tại Nhật Bản, mỗi năm ước tính có khoảng 300.000 thiết bị Airdog được đưa vào sử dụng trong gia đình, trường học và cơ sở y tế.

Tại châu Âu, Hy Lạp là một trong những quốc gia ghi nhận xu hướng chuyển dịch từ máy lọc HEPA sang các giải pháp lọc tái sử dụng, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến bài toán rác thải và chi phí vận hành dài hạn.

Tại Nhật Bản, Airdog được sử dụng chăm sóc ở viện dưỡng lão (Nguồn: Airdog Japan)

Lý do người miền Bắc đón nhận nhanh

Khác với tâm lý "dùng thử" trước đây, nhiều gia đình tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng hay Quảng Ninh hiện nay có xu hướng: Theo dõi chất lượng không khí hằng ngày; Duy trì máy lọc vận hành liên tục; Ưu tiên thiết bị ít phải can thiệp, ít phát sinh chi phí.



Trong bối cảnh đó, việc có thể tự vệ sinh bộ lọc trở thành một lợi thế lớn. Người dùng không chỉ tiết kiệm chi phí thay lõi, mà còn nhìn thấy trực tiếp lượng bụi bẩn thực tế trong không gian sống, từ đó chủ động hơn trong việc kiểm soát môi trường trong nhà.

Không chỉ là lọc bụi, mà là cách tiếp cận bền vững

Một điểm khiến Airdog được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây là yếu tố bền vững. Việc không sử dụng lõi lọc dùng một lần giúp giảm đáng kể rác thải điện tử vấn đề ngày càng được quan tâm tại các đô thị lớn.

Bên cạnh đó, công nghệ TPA của Airdog được thiết kế để hạn chế phát thải ozone ở mức cực thấp, đảm bảo an toàn cho không gian kín, yếu tố quan trọng khi thiết bị vận hành liên tục trong gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi.

Một gia đình tại Quận Cầu Giấy sở hữu đến 6 chiếc máy lọc không khí (Nguồn: Airdog)

Khi "máy lọc không khí nào tốt" có câu trả lời khác

Thị trường máy lọc không khí đang bước vào giai đoạn phân hóa rõ rệt. Không còn chỉ là câu chuyện lọc được bao nhiêu bụi, mà là: Lọc có ổn định không? Dùng lâu có tốn kém không? Có phù hợp để sử dụng mỗi ngày, trong nhiều năm không?



Trong bức tranh đó, giải pháp mà người dân miền Bắc lựa chọn tưởng như "khó tin" lại đang phản ánh một tư duy rất thực tế: lọc không khí không chỉ để sạch hôm nay, mà để sống tốt hơn trong dài hạn.

Và chính sự khác biệt trong cách tiếp cận này đã đưa Airdog trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều hơn khi người tiêu dùng đặt câu hỏi:

"Máy lọc không khí nào thực sự đáng dùng?"