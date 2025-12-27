Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Top 10 loại rau sạch nhất, không thuốc trừ sâu ngay cả khi không rửa!

27-12-2025 - 21:35 PM | Sống

Chọn rau sao cho vừa tươi, vừa ít thuốc, lại tốt cho sức khỏe cả nhà luôn là bài toán khiến nhiều người đau đầu.

Với nhiều bà nội trợ và người nấu ăn trong gia đình, mỗi bữa cơm không chỉ là câu chuyện đủ món, ngon miệng mà còn là nỗi lo thường trực về an toàn thực phẩm , đặc biệt là dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau củ. Chọn rau sao cho vừa tươi, vừa ít thuốc, lại tốt cho sức khỏe cả nhà luôn là bài toán khiến nhiều người đau đầu.

Chuyên gia dinh dưỡng Trình Hà Vũ Đài Loan (Trung Quốc) đã công bố danh sách “10 loại rau sạch nhất” , trong đó có nhiều loại rất quen thuộc trên mâm cơm. Điểm đáng chú ý là tỷ lệ phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu không đạt chuẩn đều bằng 0% , gần như không phát hiện thuốc bảo vệ thực vật, giúp người tiêu dùng yên tâm hơn khi lựa chọn. Bên cạnh đó, chuyên gia cũng phân tích thêm giá trị dinh dưỡng nổi bật của từng loại rau để người dân tham khảo khi mua sắm.

Theo chuyên gia Trình Hà Vũ, danh sách này được tổng hợp dựa trên dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) , từ kết quả kiểm nghiệm mới nhất năm 2021. Các mẫu rau củ đều được kiểm tra theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất , giữ nguyên vỏ hoặc lớp bảo vệ tự nhiên và chưa qua rửa sạch trước khi xét nghiệm.

Top 10 loại rau sạch nhất, không thuốc trừ sâu ngay cả khi không rửa!- Ảnh 1.

Kết quả cho thấy bầu măng tre có tỷ lệ không đạt bằng 0%, mướp , dưa chuột cũng dưới 1%, khiến chuyên gia không ngần ngại nhận xét rằng đây là những loại rau “thật sự rất xuất sắc” về độ an toàn.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố “sạch”, danh sách 10 loại rau này còn ghi điểm nhờ giá trị dinh dưỡng. Trong đó, xà lách lá rời chứa nhiều sắt, vitamin A và axit folic, phù hợp cho phụ nữ mang thai. Cải thìa Nhật đặc biệt giàu canxi, với khoảng 126 miligam canxi trong mỗi 100 gram, cao hơn cả sữa bò, rất có lợi cho trẻ đang phát triển, phụ nữ và người lớn tuổi.

Top 10 loại rau sạch nhất, không thuốc trừ sâu ngay cả khi không rửa!- Ảnh 2.

Rau ngọn bí cung cấp lượng protein cao, gấp 2 đến 3 lần so với nhiều loại rau thông thường. Xà lách cuộn (xà lách Mỹ) có hàm lượng calo thấp, chỉ khoảng 13 kilocalo mỗi 100 gram, đồng thời bổ sung chất xơ cho hệ tiêu hóa.

Bên cạnh đó, măng tre nổi bật với hàm lượng kali cao, hỗ trợ ổn định huyết áp, đặc biệt có lợi cho người trung niên và cao tuổi. Củ niễng không chỉ ngon mà còn giàu chất xơ hơn cả măng tre, đồng thời chứa nhiều axit folic, góp phần hỗ trợ quá trình tạo hồng cầu.

Top 10 loại rau sạch nhất, không thuốc trừ sâu ngay cả khi không rửa!- Ảnh 3.

Danh sách này được xem là gợi ý hữu ích cho người tiêu dùng khi lựa chọn rau củ hằng ngày, vừa giảm nỗi lo về dư lượng thuốc trừ sâu, vừa tận dụng được lợi ích dinh dưỡng tự nhiên từ thực vật, góp phần bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Nguồn và ảnh: food.ltn.com

10 loại rau củ được xếp hạng theo hàm lượng protein từ thấp đến cao, ăn đều đặn sẽ giúp bạn giảm cân, giảm nguy cơ tiểu đường

Theo Mỹ Diệu

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
10 loại rau

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hoa khôi bóng chuyền mang hàm Đại uý gây sốt với ảnh tổng kết 2025: Visual xinh đẹp, thành tích cực "khủng"!

Hoa khôi bóng chuyền mang hàm Đại uý gây sốt với ảnh tổng kết 2025: Visual xinh đẹp, thành tích cực "khủng"! Nổi bật

Nhật Bản phát sốt với "sinh tố củ cải": Uống mỗi ngày, người phụ nữ giảm 6kg sau 4 tháng, cơ thể trẻ ra 15 tuổi

Nhật Bản phát sốt với "sinh tố củ cải": Uống mỗi ngày, người phụ nữ giảm 6kg sau 4 tháng, cơ thể trẻ ra 15 tuổi Nổi bật

Giải châu Á: Báo Trung Quốc lo ngại sức mạnh của U23 Việt Nam, chỉ ra bí kíp đằng sau kỳ tích ngược dòng

Giải châu Á: Báo Trung Quốc lo ngại sức mạnh của U23 Việt Nam, chỉ ra bí kíp đằng sau kỳ tích ngược dòng

21:07 , 27/12/2025
Không phải ngẫu nhiên mà nhiều gia đình liên tiếp có người mắc ung thư: Đây là 6 bệnh ung thư có tính di truyền rõ rệt

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều gia đình liên tiếp có người mắc ung thư: Đây là 6 bệnh ung thư có tính di truyền rõ rệt

20:48 , 27/12/2025
Người phụ nữ 101 tuổi vẫn tham gia Đại hội thể thao: Bí quyết sống thọ không phải là thuốc bổ, càng không cần phòng gym đắt tiền

Người phụ nữ 101 tuổi vẫn tham gia Đại hội thể thao: Bí quyết sống thọ không phải là thuốc bổ, càng không cần phòng gym đắt tiền

20:37 , 27/12/2025
Gia đình “ăn vạ bảo hiểm” quái nhất: 12 năm bị thương 500 lần, lừa 14 công ty 23 tỷ đồng, đổi được 260 thỏi vàng và 7 căn nhà

Gia đình “ăn vạ bảo hiểm” quái nhất: 12 năm bị thương 500 lần, lừa 14 công ty 23 tỷ đồng, đổi được 260 thỏi vàng và 7 căn nhà

20:10 , 27/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên