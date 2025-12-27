Người phụ nữ 101 tuổi vẫn tham gia Đại hội thể thao: Bí quyết sống thọ không phải là thuốc bổ, càng không cần phòng gym đắt tiền

Ở tuổi mà nhiều người đã gắn chặt cuộc sống với giường bệnh và thuốc men, bà Fay Bond (101 tuổi, bang Bắc Carolina, Mỹ) vẫn khiến hàng nghìn người phải kinh ngạc khi bước lên sân thi đấu thể thao, trực tiếp tranh tài ở các nội dung ném tạ, ném đĩa và nhảy xa tại Đại hội Thể thao Người cao tuổi Toàn quốc Mỹ vừa diễn ra đầu tháng 8.

Năm nay, đại hội quy tụ hơn 12.400 vận động viên, độ tuổi từ 50 đến 105, nhưng Fay Bond là vận động viên lớn tuổi nhất và cũng là người duy nhất trong nhóm nữ 100-104 tuổi thi đấu cùng lúc ba nội dung điền kinh. Không chỉ tham gia cho có mặt, bà còn thi đấu nghiêm túc, tự tin và giành huy chương.

Điều đặc biệt hơn cả là bà không thi đấu một mình. Con gái bà - Irma Bond - cũng là vận động viên, tham gia các cự ly chạy 50m, 100m, 200m, 400m và cùng mẹ tranh tài ở nội dung nhảy xa. Hai mẹ con trở thành một hình ảnh hiếm có trên sân vận động: vừa là gia đình, vừa là đồng đội, vừa là nguồn cảm hứng cho hàng nghìn người cao tuổi khác.

Ít ai biết rằng, hành trình thể thao của Fay Bond chỉ thực sự bắt đầu khi bà đã 90 tuổi. Cách đây hơn một thập kỷ, Irma tình cờ nhìn thấy mẹ mình nhảy qua một rãnh nhỏ một cách nhanh nhẹn. “Lúc đó tôi đã thốt lên: Mẹ ơi, mẹ nên đi thi thể thao!” - Irma kể lại. Từ khoảnh khắc ấy, hai mẹ con bắt đầu tham gia các giải thể thao người cao tuổi và duy trì suốt 7 kỳ đại hội liên tiếp.

Bí quyết sống thọ: Không phải thuốc bổ, càng không cần phòng gym đắt tiền

Điều đáng nói, bí quyết trường thọ của Fay Bond lại vô cùng giản dị, không dựa vào công thức bí truyền hay chế độ ăn hà khắc. Chia sẻ với Today.com, bà đúc kết cuộc đời hơn một thế kỷ của mình bằng 5 nguyên tắc cốt lõi dưới đây.

Đầu tư cho sức khỏe từ những điều nhỏ nhất

Fay Bond cho biết bà luôn coi sức khỏe là “tài sản cần được đầu tư sớm”. Suốt nhiều thập kỷ, bà duy trì thói quen ăn uống đơn giản, tự nấu tại nhà, ưu tiên thực phẩm lành mạnh như yến mạch, trái cây, cá, khoai lang, rau xanh và thịt gà.

Bà không hút thuốc, không uống rượu, hạn chế thịt đỏ và đồ ngọt. Với Fay Bond, ăn uống không cần cầu kỳ, nhưng phải đều đặn và có ý thức. Chính sự bền bỉ này giúp cơ thể bà duy trì năng lượng và sức bền theo năm tháng.

Không sống một mình - dù có ở một mình

Dù từng sống độc lập đến năm 99 tuổi, Fay Bond chưa bao giờ để mình cô lập. Bà tham gia câu lạc bộ đi bộ, nhóm khiêu vũ, chơi bài bridge, và thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt cộng đồng, trong đó có “ngày hội dưa hấu” quen thuộc với hàng xóm.

Theo các chuyên gia lão khoa, kết nối xã hội là một trong những yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ trầm cảm, sa sút trí tuệ và bệnh tim mạch ở người cao tuổi. Với Fay Bond, việc duy trì các mối quan hệ không chỉ giúp tinh thần vui vẻ, mà còn khiến bà luôn có lý do để bước ra ngoài và vận động.

Luôn nói “có” với những trải nghiệm mới

Ngay cả khi đã ngoài 90 tuổi, Fay Bond vẫn không ngần ngại thử những hoạt động mới như bơi lội, chèo thuyền, tham gia các hoạt động ngoài trời cùng gia đình. Bà tin rằng việc học và trải nghiệm những điều mới mẻ giúp não bộ luôn linh hoạt, tinh thần trẻ trung hơn tuổi thật.

“Tuổi tác không phải lý do để ngừng khám phá”, bà chia sẻ.

Giữ tư duy tích cực - vũ khí chống lại tuổi già

Một trong những điều Fay Bond nhấn mạnh nhiều nhất là tư duy tích cực. Từ khi còn trẻ, bà đã đọc và áp dụng những cuốn sách về sức mạnh của suy nghĩ tích cực.

Theo bà, cuộc sống chắc chắn sẽ có khó khăn, bệnh tật hay mất mát, nhưng thái độ đối diện với chúng mới quyết định chất lượng cuộc sống. Sự lạc quan giúp bà vượt qua những giai đoạn yếu mệt và tiếp tục duy trì lối sống năng động.

Luôn có mục tiêu để hướng tới

Mỗi năm, Fay Bond đều đặt ra cho mình một mục tiêu rõ ràng - đó là chuẩn bị cho các kỳ Senior Games. Việc có một đích đến cụ thể khiến bà có động lực tập luyện, sinh hoạt điều độ và chăm sóc bản thân tốt hơn.

Các chuyên gia cho rằng, việc có mục tiêu giúp người cao tuổi duy trì nhịp sinh hoạt ổn định, tăng cảm giác có ích và giảm nguy cơ suy giảm thể chất lẫn tinh thần.

Câu chuyện của Fay Bond cho thấy: sống thọ không nằm ở những điều quá xa vời, mà bắt đầu từ những thói quen rất đời thường - ăn uống lành mạnh, vận động đều đặn, giữ kết nối xã hội, suy nghĩ tích cực và luôn có mục tiêu sống.

Ở tuổi 101, bà không chỉ truyền cảm hứng cho người cao tuổi, mà còn gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ tới thế hệ trẻ: Chăm sóc sức khỏe không phải việc của tuổi già, mà là hành trình của cả cuộc đời.