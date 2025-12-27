Vì sao lướt điện thoại trong khi ăn tốt hơn xem TV?

Các nhà nghiên cứu cho biết, bạn có xu hướng ăn nhiều hơn đáng kể khi vừa ăn vừa xem TV, so với lúc lướt điện thoại hoặc không dùng thiết bị nào. Nguyên nhân nằm ở sự xao nhãng: khi quá tập trung vào màn hình TV, não bộ gần như không nhận ra mình đã ăn bao nhiêu.

Một nghiên cứu tại Mỹ về thói quen ăn uống cho thấy, lượng calo tiêu thụ khi xem TV cao hơn khoảng 25% so với khi ăn trong trạng thái không bật màn hình.

Các nhà tâm lý học thuộc Viện Bách khoa Worcester, bang Massachusetts, đã tiến hành khảo sát trên 114 tình nguyện viên nam và nữ, nhằm đánh giá tác động của công nghệ như TV và điện thoại thông minh tới lượng thức ăn tiêu thụ, so với khi không có yếu tố gây xao nhãng.

Đáng chú ý, tất cả người tham gia đều nghĩ rằng họ đang tham gia một nghiên cứu về khả năng đa nhiệm, nên hoàn toàn không biết mục đích thực sự là theo dõi hành vi ăn uống.

Những người này được cung cấp cùng một lượng và cùng loại đồ ăn vặt gồm khoai tây chiên và kẹo sôcôla, sau đó được chia thành ba nhóm: một nhóm xem TV tùy thích, một nhóm sử dụng điện thoại thông minh và nhóm còn lại không có bất kỳ thiết bị nào.

Kết quả công bố trên tạp chí Physiology and Behaviour cho thấy, nhóm xem TV ăn nhiều nhất, trung bình khoảng 164 calo mỗi người, trong khi nhóm không xem TV chỉ tiêu thụ khoảng 131 calo. Đáng chú ý, lượng ăn của nhóm dùng điện thoại gần như không khác biệt so với nhóm không bị xao nhãng.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng, việc xem TV khi ăn dễ thúc đẩy hành vi ăn quá mức và hình thành thói quen ăn uống không lành mạnh. Khi não bộ bị cuốn vào nội dung trên màn hình, khả năng nhận biết lượng thức ăn đã tiêu thụ bị suy giảm, dẫn tới cảm giác vẫn còn đói dù đã ăn đủ.

Ngược lại, với điện thoại thông minh, dù não vẫn bị chiếm dụng, nhưng cả hai tay thường bận thao tác trên màn hình. Điều này vô tình hạn chế việc liên tục đưa đồ ăn lên miệng, khác hẳn với xem TV vốn là hoạt động “rảnh tay”, khiến người xem dễ ăn nhiều mà không kiểm soát.

Các nhà khoa học nhấn mạnh, ăn quá nhiều là yếu tố làm tăng nguy cơ tử vong sớm và bệnh tật, thậm chí còn được cho là nguy hiểm hơn tổng tác động của rượu bia, thuốc lá và ma túy cộng lại.

Nói cách khác, nếu không thể bỏ hẳn thói quen vừa ăn vừa nhìn màn hình, thì tránh TV vẫn là lựa chọn ít gây hại hơn cho vòng eo và sức khỏe lâu dài.

Nguồn và ảnh: Daily Mail