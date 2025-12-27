Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao lướt điện thoại trong khi ăn tốt hơn xem TV?

27-12-2025 - 19:33 PM | Sống

Ngồi trước TV, nhâm nhi đồ ăn vặt trong những ngày lễ cuối năm nghe có vẻ là cách thư giãn hoàn hảo. Nhưng nếu bạn không muốn cân nặng “vượt kiểm soát”, điều cần chú ý không chỉ là ăn gì, mà còn là ăn ở đâu và ăn trong trạng thái nào.

Các nhà nghiên cứu cho biết, bạn có xu hướng ăn nhiều hơn đáng kể khi vừa ăn vừa xem TV, so với lúc lướt điện thoại hoặc không dùng thiết bị nào. Nguyên nhân nằm ở sự xao nhãng: khi quá tập trung vào màn hình TV, não bộ gần như không nhận ra mình đã ăn bao nhiêu.

Một nghiên cứu tại Mỹ về thói quen ăn uống cho thấy, lượng calo tiêu thụ khi xem TV cao hơn khoảng 25% so với khi ăn trong trạng thái không bật màn hình.

Các nhà tâm lý học thuộc Viện Bách khoa Worcester, bang Massachusetts, đã tiến hành khảo sát trên 114 tình nguyện viên nam và nữ, nhằm đánh giá tác động của công nghệ như TV và điện thoại thông minh tới lượng thức ăn tiêu thụ, so với khi không có yếu tố gây xao nhãng.

Đáng chú ý, tất cả người tham gia đều nghĩ rằng họ đang tham gia một nghiên cứu về khả năng đa nhiệm, nên hoàn toàn không biết mục đích thực sự là theo dõi hành vi ăn uống.

Vì sao lướt điện thoại trong khi ăn tốt hơn xem TV?- Ảnh 1.

Những người này được cung cấp cùng một lượng và cùng loại đồ ăn vặt gồm khoai tây chiên và kẹo sôcôla, sau đó được chia thành ba nhóm: một nhóm xem TV tùy thích, một nhóm sử dụng điện thoại thông minh và nhóm còn lại không có bất kỳ thiết bị nào.

Kết quả công bố trên tạp chí Physiology and Behaviour cho thấy, nhóm xem TV ăn nhiều nhất, trung bình khoảng 164 calo mỗi người, trong khi nhóm không xem TV chỉ tiêu thụ khoảng 131 calo. Đáng chú ý, lượng ăn của nhóm dùng điện thoại gần như không khác biệt so với nhóm không bị xao nhãng.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng, việc xem TV khi ăn dễ thúc đẩy hành vi ăn quá mức và hình thành thói quen ăn uống không lành mạnh. Khi não bộ bị cuốn vào nội dung trên màn hình, khả năng nhận biết lượng thức ăn đã tiêu thụ bị suy giảm, dẫn tới cảm giác vẫn còn đói dù đã ăn đủ.

Ngược lại, với điện thoại thông minh, dù não vẫn bị chiếm dụng, nhưng cả hai tay thường bận thao tác trên màn hình. Điều này vô tình hạn chế việc liên tục đưa đồ ăn lên miệng, khác hẳn với xem TV vốn là hoạt động “rảnh tay”, khiến người xem dễ ăn nhiều mà không kiểm soát.

Các nhà khoa học nhấn mạnh, ăn quá nhiều là yếu tố làm tăng nguy cơ tử vong sớm và bệnh tật, thậm chí còn được cho là nguy hiểm hơn tổng tác động của rượu bia, thuốc lá và ma túy cộng lại.

Nói cách khác, nếu không thể bỏ hẳn thói quen vừa ăn vừa nhìn màn hình, thì tránh TV vẫn là lựa chọn ít gây hại hơn cho vòng eo và sức khỏe lâu dài.

Nguồn và ảnh: Daily Mail

3 thói quen khi ăn của người EQ thấp

Theo Mỹ Diệu

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hoa khôi bóng chuyền mang hàm Đại uý gây sốt với ảnh tổng kết 2025: Visual xinh đẹp, thành tích cực "khủng"!

Hoa khôi bóng chuyền mang hàm Đại uý gây sốt với ảnh tổng kết 2025: Visual xinh đẹp, thành tích cực "khủng"! Nổi bật

Nhật Bản phát sốt với "sinh tố củ cải": Uống mỗi ngày, người phụ nữ giảm 6kg sau 4 tháng, cơ thể trẻ ra 15 tuổi

Nhật Bản phát sốt với "sinh tố củ cải": Uống mỗi ngày, người phụ nữ giảm 6kg sau 4 tháng, cơ thể trẻ ra 15 tuổi Nổi bật

Nhà chật đến đâu cũng ĐỪNG để 8 thứ này gần bếp nấu, dễ cháy nổ còn biến chất, ăn vào như nuốt “ổ bệnh”

Nhà chật đến đâu cũng ĐỪNG để 8 thứ này gần bếp nấu, dễ cháy nổ còn biến chất, ăn vào như nuốt “ổ bệnh”

19:08 , 27/12/2025
Phát hiện một nam sinh học giỏi nhưng du học về nước sống lang thang, phải ngủ dưới gầm cầu 14 năm

Phát hiện một nam sinh học giỏi nhưng du học về nước sống lang thang, phải ngủ dưới gầm cầu 14 năm

19:03 , 27/12/2025
Phần này còn quý hơn "nhân sâm trắng", vitamin A gấp 2300 lần nhưng người Việt thường xuyên vứt bỏ

Phần này còn quý hơn "nhân sâm trắng", vitamin A gấp 2300 lần nhưng người Việt thường xuyên vứt bỏ

18:52 , 27/12/2025
Mâm cơm cuối năm của 1 gia đình vừa trả hết nợ: Không vén khéo, 0 đồng tiết kiệm nhưng... vui!

Mâm cơm cuối năm của 1 gia đình vừa trả hết nợ: Không vén khéo, 0 đồng tiết kiệm nhưng... vui!

18:09 , 27/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên