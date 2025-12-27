Nhà chật đến đâu cũng ĐỪNG để 8 thứ này gần bếp nấu, dễ cháy nổ còn biến chất, ăn vào như nuốt “ổ bệnh”

Khu vực bếp nấu luôn được coi là trái tim của ngôi nhà, nhưng đây cũng là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ và mất an toàn vệ sinh thực phẩm nhất. Trong không gian bếp chật hẹp, nhiều gia đình có thói quen tiện đâu đặt đấy mà không biết rằng việc để đồ vật sai vị trí có thể biến bữa cơm gia đình thành "ổ bệnh".

Việc tận dụng từng centimet quanh bếp nấu, nhất là bếp có lửa (bếp gas, bếp than...) bày biện đồ đạc vô tình tạo ra một môi trường cực kỳ nguy hiểm. Nhất là 8 món đồ quen thuộc sau đây:

1. Dầu ăn

Ảnh minh họa

Đây là nguyên liệu dễ bị biến chất nhất khi để gần nguồn nhiệt. Tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao khiến dầu ăn bị oxy hóa, hình thành các hợp chất độc hại như aldehyde hay acrolein, liên quan trực tiếp đến bệnh tim mạch và ung thư. Nếu đựng trong chai nhựa, nhiệt từ bếp còn khiến nhựa giải phóng chất độc như BPA ngấm ngược vào dầu, gây hại cho hệ nội tiết và gan thận.

2. Các loại bột và gia vị bột

Bột mì, bột gạo hay hạt tiêu, ớt bột chứa các hạt mịn li ti rất dễ khuếch tán vào không khí. Khi đặt gần bếp, những hạt bột này có thể tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc tia lửa, tạo ra nguy cơ cháy nổ bụi cực kỳ nguy hiểm. Ngoài ra, hơi ẩm từ bếp dễ khiến bột bị vón cục và nấm mốc, sinh ra độc tố gây dị ứng và rối loạn tiêu hóa dài hạn.

3. Thực phẩm đóng hộp

Nhiều người có thói quen xếp đồ đóng hộp ngay cạnh bếp để tiết kiệm diện tích. Tuy nhiên, nhiệt độ cao khiến lớp vỏ kim loại hoặc lớp lót nhựa bên trong bị oxy hóa, rò rỉ thiếc, nhôm hoặc BPA vào thực phẩm. Việc tiêu thụ lâu dài các hóa chất này sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Đặc biệt, áp suất bên trong hộp tăng nhanh khi gặp nhiệt có thể gây nổ hộp, dẫn đến bỏng hoặc hỏa hoạn.

4. Thiết bị điện và dây dẫn

Ảnh minh họa

Các thiết bị như nồi cơm điện, ấm siêu tốc nếu đặt sát bếp nấu sẽ rất dễ bị nóng chảy lớp vỏ nhựa cách điện do sức nóng tỏa ra. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ chập điện và cháy nổ cực cao. Hơn nữa, khói dầu mỡ bám vào các khe hở của thiết bị điện lâu ngày cũng làm giảm tuổi thọ máy và gây mất an toàn vệ sinh.

5. Thuốc và sản phẩm sức khỏe

Nhiệt độ và độ ẩm quanh bếp nấu là "kẻ thù" của các loại dược phẩm. Các hoạt chất trong thuốc, dầu cá hay vitamin rất dễ bị phá hủy hoặc biến đổi cấu trúc hóa học khi bị nung nóng thường xuyên. Điều này không chỉ làm thuốc mất tác dụng điều trị mà còn có thể tạo ra các biến chất gây ngộ độc cho người sử dụng.

6. Giấy ăn và đồ vải

Khăn giấy, khăn lau tay hay tạp dề là những vật liệu cực kỳ bắt lửa và được coi là "nhiên liệu" cho các đám cháy. Chỉ cần một cơn gió nhẹ hoặc sơ suất nhỏ khiến chúng tiếp xúc với ngọn lửa trần, ngọn lửa sẽ bùng phát dữ dội và lan rộng rất nhanh. Đây là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ hỏa hoạn nghiêm trọng trong nhà bếp.

Ảnh minh họa

7. Thớt gỗ và dụng cụ gỗ

Dưới tác động của nhiệt độ và hơi nước, thớt gỗ rất dễ bị giãn nở, cong vênh và nứt nẻ. Những vết nứt này là nơi trú ngụ lý tưởng của vi khuẩn và nấm mốc mà việc rửa thông thường không thể làm sạch. Sử dụng thớt gỗ bị biến chất không khác gì việc nạp thêm vi khuẩn vào thức ăn, gây hại cho hệ tiêu hóa của cả gia đình.

8. Cà phê và trái cây

Cà phê rất dễ hút ẩm và mất đi hương vị đặc trưng nếu đặt gần nơi nấu nướng. Trong khi đó, trái cây sẽ bị đẩy nhanh quá trình chín thối do nhiệt độ cao, sinh ra nấm mốc và thu hút côn trùng. Việc tiêu thụ cà phê bị mốc hoặc trái cây biến chất sẽ tích tụ độc tố trong cơ thể, gây hại cho sức khỏe về lâu dài.

Việc sắp xếp lại căn bếp không chỉ giúp không gian gọn gàng mà còn là cách đơn giản nhất để bảo vệ mạng sống và sức khỏe. Hãy luôn giữ khoảng cách an toàn giữa các vật dụng này với bếp nấu để đảm bảo mỗi bữa cơm đều trọn vẹn sự an tâm.