Phát hiện một nam sinh học giỏi nhưng du học về nước sống lang thang, phải ngủ dưới gầm cầu 14 năm

Nam sinh Tào Dương (sinh năm 1977, Trung Quốc) từng là niềm tự hào của gia đình khi đỗ vào ĐH Trùng Khánh danh giá với điểm số xuất sắc. Từ tiểu học đến trung học, anh luôn là học sinh giỏi nhất, được thầy cô, bạn bè và hàng xóm khen ngợi. Gia đình khá giả nên bố mẹ luôn tạo điều kiện để Tào Dương học tập trong môi trường tốt nhất có thể.

Thế nhưng, cuộc sống đại học lại không như mơ với chàng trai vốn luôn tự cao về khả năng của bản thân. "Tôi nhận ra luôn có người giỏi hơn mình, sự chênh lệch quá lớn về thành tích khiến tôi luôn cảm thấy áp lực, căng thẳng", Tào Dương nói.

Ảnh minh hoạ

Anh bắt đầu trượt môn tại đại học, khó hòa nhập với môi trường xung quanh. Cuộc sống tự lập là thách thức lớn vì Tào Dương lớn lên trong sự bao bọc của bố mẹ. Anh không biết nấu ăn, tự giặt quần áo hay chăm sóc bản thân nên bị bạn bè trêu chọc. Nhiều yếu tố khiến thần đồng năm nào trở thành chàng trai tự ti, bế tắc, bỏ bê việc học dẫn đến việc không thể tốt nghiệp.

Bố mẹ lo lắng cho Tào Dương nên đã gợi ý anh đi du học. Tào Dương bắt đầu một hành trình mới, lấy lại sự tự tin và thể hiện năng lực học tập xuất sắc tại nước ngoài. Dù gia đình có điều kiện, Tào Dương vẫn phải vừa học vừa làm để giúp bố mẹ trang trải chi phí đắt đỏ nơi xứ người. Điều này khiến Tào Dương gặp phải rắc rối khi làm thêm quá số giờ quy định, bị buộc thôi học và trở về Trung Quốc. Sau đó, Tào Dương cố gắng xin visa để tiếp tục du học nhưng không thành do mất hồ sơ cùng nhiều giấy tờ quan trọng.

Biến cố này khiến chàng trai suy sụp hoàn toàn. Không có bằng cấp, không có kinh nghiệm làm việc, Tào Dương chỉ có thể xin làm tại nhà hàng. Nghe nói thành phố Quảng Châu có nhiều cơ hội việc làm tốt nên anh dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm để chuyển đến đây. Thế nhưng vừa bước xuống tàu, Tào Dương nhận ra ví tiền của bản thân đã bị đánh cắp, khiến anh "trắng tay". Tào Dương không còn tiền, xấu hổ không muốn về nhà nên chọn cuộc sống lang thang.

Mất đi hy vọng và tự tin, Tào Dương sống vô định suốt 14 năm, lang thang khắp nơi và ngủ dưới gầm cầu khi đêm xuống. Anh không đủ can đảm để đối mặt với cha mẹ và tất cả những người đã tin tưởng vào anh, thế nên anh cắt đứt liên lạc với gia đình. Không ai xung quanh biết người đàn ông này từng là một thần đồng, đỗ đại học trọng điểm danh giá.

Năm 2018, các tình nguyện viên từ một chương trình truyền hình phát hiện trường hợp của Tào Dương. Người đàn ông này chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh vào mùa đông, run rẩy vì lạnh. Những tình nguyện viên này đề nghị tìm người thân giúp Tào Dương, nhưng anh phản đối vì không biết đối diện với bố mẹ ra sao. "Tôi không còn mặt mũi nào để về nhà nữa", Tào Dương nói.

Tào Dương được các tình nguyện viên giúp đỡ để vượt qua rào cản tâm lý, gặp lại gia đình

Dù vậy, phía nhà sản xuất chương trình vẫn giúp Tào Dương liên hệ gia đình với hy vọng anh có điều kiện sống tốt hơn. Bố mẹ bật khóc khi tìm thấy con trai sau hơn một thập kỷ, kết thúc khoảng thời gian gia đình chia cách.

Câu chuyện của Tào Dương tạo ra nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội đất nước tỷ dân. Có người cho rằng nguyên nhân của bi kịch này là do Tào Dương không được trang bị kỹ năng sống cần thiết để tự lập, dẫn đến những cú sốc khi vào đại học và thất bại nối tiếp thất bại đã "đánh gục" anh. Nhiều bình luận bày tỏ sự nuối tiếc với trường hợp của Tào Dương. Đó là bởi người đàn ông này vốn dĩ có năng lực và sự chăm chỉ, đáng tiếc lại gặp quá nhiều biến cố liên tiếp khiến anh đánh mất tự tin và chẳng thể lấy lại ánh hào quang của thần đồng năm xưa.

Theo Toutiao