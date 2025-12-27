Mâm cơm cuối năm của 1 gia đình vừa trả hết nợ: Không vén khéo, 0 đồng tiết kiệm nhưng... vui!

Những ngày cuối năm luôn là dịp đặc biệt khi người ta nhìn lại nỗ lực vừa qua và tiếp tục cố gắng trong năm mới. Với nhiều người, dịp cuối năm càng ý nghĩa hơn khi hoàn thành được mục tiêu hoặc khoản nợ kéo dài suốt thời gian qua đã chính thức khép lại.

Đó cũng là lý do mâm cơm dưới đây trở thành câu chuyện được quan tâm trong group Vén Khéo - nhóm chuyên bàn chuyện chi tiêu, đầu tư và tiết kiệm trên Facebook. Dù chẳng hề vén khéo theo cách thường thấy nhưng mâm cơm vẫn nhận về vô số lời chúc mừng từ cộng đồng mạng.

Mâm cơm ngày trả hết nợ gây chú ý (Ảnh: Vén khéo)

Không phải thứ gì quá xa xỉ cũng chẳng cần lời chúc tụng rộn ràng, bữa cơm cuối năm của gia đình này là đĩa thịt gà, bát canh sườn, đĩa cá khô,... Tổng cộng hết hơn 300k - con số khá cao cho 2 người ăn.

Với gia đình này, đó là bữa cơm sang nhất trong nhiều năm trở lại đây - bởi sau cùng, khoản nợ đè nặng suốt quãng dài đã chính thức khép lại.

“Lương vợ 9 triệu, lương chồng 13 triệu, 2 con nhỏ. Tiết kiệm bằng 0. Mâm cơm không vén khéo cho 2 vợ chồng ăn (2 con đi học tối mới về): thịt gà - 180k, sườn - 72k, cá khô - 35k, canh bồng khoai - 22k.

Ăn chẳng hết đâu, nhưng nay ăn sang chút, do mới trả hết nợ các bác ạ!” - chủ nhân bữa cơm chia sẻ.

Với nhiều người khác, 300k là con số không hề lớn nhưng với gia đình này, đó là hiện thân của sự nỗ lực. Những bữa ăn giản tiện trước đó, những lần từ chối chi tiêu không cần thiết, những buổi tối tính toán sao cho đủ chi tiêu khoản này khoản kia. Tất cả giờ được gác lại vì đã trả hết nợ.

Ai cũng biết trả xong nợ không đồng nghĩa với dư dả. Nhưng nợ nần đã ở lại phía sau, dù trong tay chưa có gì tích lũy thì một mâm cơm đủ đầy, một cảm giác nhẹ nhõm trong lòng cũng đã là món quà lớn nhất trước thềm năm mới. Vì vậy phía dưới bài đăng này, dân tình đã để lại nhiều lời chúc mừng gia đình đã trả hết nợ và từ nay có được sự nhẹ nhõm.

Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Đây chắc là bữa cơm sang nhất sau nhiều năm dè sẻn của gia đình. Chúc mừng nhé!

- Chúc mừng 2 vợ chồng bạn hết nợ nhé. Mình từng nợ nần nhiều nên hiểu lúc trả được nợ lòng nhẹ nhõm thế nào.

- Giống nhà mình lúc hết nợ, đi ra ngoài ăn 1 bữa cả gia đình, cảm giác hết nợ thoải mái hết người.

- Chúc mừng chủ tus trả hết nợ. Ăn vậy là quá bình thường sau khi trả nợ rồi ấy mọi người ơi. Giờ cố gắng làm kiếm tiền để tiết kiệm tăng lên thôi nè.

- Ngày nào mà vợ chồng em hết nợ thì em làm hẳn 1 mâm hải sản, gọi tôm hùm cua hoàng đế về rồi mời 2 ông bà nội ngoại đến ăn.

- Không phải bữa cơm sang nhất nhưng là ngon nhất. Mình mà hết nợ chắc ăn cũng có cảm giác ngon như vậy.

- Toàn món ngon thế này, tôi được ăn online cũng thấy vui lây với chủ tus.

- Mọi người cứ kêu tiết kiệm đi, chứ nhà em cũng nợ xây nhà 200 triệu đây. Thế mà giờ đã tính với mẹ hôm nào hết nợ cả nhà đi ăn nướng một bữa cho oách, mẹ em thường ngày rất tiết kiệm mà nghe thế nói ok luôn. Các bác có nợ sẽ hiểu tâm trạng chủ tus ngay.

- Bây giờ không phải lúc dạy người ta nấu thế nào hay vén thế nào. Mà chúc mừng chủ thớt. Cứ vui lên, vui cả tuần cũng được. Tâm trạng tốt, tốn vài đồng có sao.