Ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ nhắc nhở: Khát đến đâu cũng nên uống ít 3 loại nước này

Bên cạnh các yếu tố nguy cơ đã được biết đến như lối sống hay di truyền, ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy thói quen ăn uống hàng ngày, đặc biệt là việc lựa chọn đồ uống cũng có thể ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh.

Các bác sĩ và chuyên gia sức khỏe khuyến cáo rằng có một số loại đồ uống quen thuộc, nếu tiêu thụ thường xuyên hoặc không đúng cách có thể liên quan đến nguy cơ ung thư cao hơn.

Đồ uống nhiều đường

Một nghiên cứu của Hội đồng Ung thư Victoria và Đại học Melbourne (Úc) đã phân tích hơn 35.000 người dân Victoria trong vòng 12 năm, trong đó có hơn 3.000 trường hợp ung thư liên quan đến béo phì, bao gồm ung thư gan, buồng trứng, tuyến tụy và túi mật.

Kết quả cho thấy ngay cả những người không thừa cân cũng có nguy cơ cao hơn nếu họ thường xuyên uống nước ngọt, theo Phó Giáo sư Allison Hodge. Tiêu thụ nhiều đồ uống có đường được cho là nguyên nhân gây béo phì, làm tăng đáng kể nguy cơ mắc 13 loại ung thư, bệnh tim và tiểu đường loại 2.

Nghiên cứu kéo dài 34 năm trên hơn 118.000 người Mỹ cũng cho thấy những người uống nhiều đồ uống có đường có nguy cơ tử vong cao hơn do nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm cả ung thư vú và ung thư đại tràng.

Các chuyên gia tại Đại học Washington (Mỹ) cho biết, tiêu thụ quá nhiều đường có thể gây bệnh nướu răng, từ đó làm tăng nguy cơ xuất hiện khối u trong miệng hoặc họng và tăng tỷ lệ mắc ung thư khoang miệng.

Nước ép trái cây

Bên cạnh các loại nước ngọt đóng chai công nghiệp, nước ép trái cây cũng được cho là có liên quan đến nguy cơ mắc ung thư cao hơn.

Nghiên cứu được tiến hành trên hơn 100.000 người trưởng thành trong thời gian theo dõi trung bình khoảng 5 năm. Các nhà khoa học ghi nhận chi tiết lượng tiêu thụ đồ uống có đường và đồ uống dùng chất tạo ngọt nhân tạo của những người tham gia.

Trong nghiên cứu này, “đồ uống có đường” được định nghĩa là các loại đồ uống chứa hơn 5% đường, bao gồm cả nước ép trái cây nguyên chất, dù không bổ sung thêm đường trong quá trình sản xuất. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ cần uống một ly nhỏ đồ uống có đường mỗi ngày tương đương 100ml có liên quan đến việc tăng 18% nguy cơ mắc ung thư nói chung và tăng 22% nguy cơ mắc ung thư vú.

Suốt thời gian theo dõi, có 2.193 trường hợp ung thư được chẩn đoán. Tuy nhiên, các tác giả nghiên cứu nhấn mạnh rằng kết quả này mới chỉ cho thấy mối liên hệ, chưa đủ cơ sở để khẳng định đồ uống có đường là nguyên nhân trực tiếp gây ung thư.

Các chuyên gia khuyến cáo nên ưu tiên ăn trái cây nguyên quả thay vì uống nước ép. Đó là bởi nước ép trái cây cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất nhưng đã bị loại bỏ chất xơ và còn lại nhiều đường. Việc tiêu thụ thường xuyên nước ép với lượng lớn có thể làm tăng nguy cơ ung thư thông qua cơ chế hấp thu nhanh đường fructose, gây viêm mãn tính và rối loạn chuyển hóa.

Đồ uống quá nóng

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế đã phân loại việc uống đồ uống rất nóng trên 65°C, vào nhóm "có thể gây ung thư cho con người" - cùng mức độ rủi ro với khói thải từ việc đốt củi trong nhà hoặc ăn nhiều thịt đỏ. Báo cáo của cơ quan này kết luận rằng chính nhiệt độ là nguyên nhân gây ra vấn đề.

Các nghiên cứu ở nhiều nơi trên thế giới cũng đã chứng minh mối liên hệ giữa việc uống đồ uống rất nóng và nguy cơ mắc ung thư thực quản.

Mới đây nhất, một nghiên cứu quy mô lớn với gần nửa triệu người trưởng thành ở Vương quốc Anh đã xác nhận rằng việc uống nhiều đồ uống nóng (trà và cà phê) có liên quan đến ung thư thực quản.

Nghiên cứu cho thấy người uống từ 8 tách trà hoặc cà phê nóng trở lên mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao gấp gần 6 lần so với người không uống đồ uống nóng.

Theo CNBC, CNN Health