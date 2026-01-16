Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kinh hoàng: 50 tấn thịt heo "đội lốt" đà điểu, dê, nai, nhím... cung cấp cho loạt kho lạnh, nhà hàng tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành

16-01-2026 - 13:18 PM | Sống

Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây sản xuất hơn 50 tấn thực phẩm giả từ thịt heo thành đà điểu, dê, nai, nhím... Trị giá hàng hóa tương đương 10 tỷ đồng, cung cấp cho loạt kho lạnh, nhà hàng tại TP.HCM và các tỉnh thành lân cận.

Ngày 16/1, Công an TP.HCM cho biết, vừa đấu tranh, triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm quy mô lớn, bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP.HCM đã phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng, hoạt động ở nhiều địa điểm trên địa bàn Thành phố.

Các đối tượng bị bắt giữ

Thực hiện mệnh lệnh của Lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TP.HCM ra quân thực hiện cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn Thành phố, Phòng PC03 đã xác lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Triển khai kế hoạch phá án, nhiều Tổ Công tác của PC03 đã đồng loạt kiểm tra, khám xét các cơ sở đang sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, gồm: Cơ sở chế biến thực phẩm, địa chỉ: Nhà không số, ấp 29, xã Bà Điểm, TP.HCM do Nguyễn Văn Phong làm chủ; Công ty TNHH sản xuất thương mại Khánh Ngọc SG, địa chỉ: 345 Bình Trị Đông, phường Bình Trị Đông, TP.HCM do Bà Trần Thị Vạn Phước làm Giám đốc; Công ty TNHH Thực Phẩm Đại Lộc Phát tại địa chỉ: 75/2C Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM do Nguyễn Phi Long làm giám đốc; tiến hành truy xét các kho lạnh, nhà hàng trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận là nơi tiêu thụ các sản phẩm như Lâm Đồng, Đồng Nai, Đăk Lắk.

Thực phẩm giả bị lực lượng chức năng thu giữ

Kết quả đấu tranh chuyên án đã bắt giữ 8 đối tượng, xác định từ khoảng cuối năm 2024 đến nay, các đối tượng đã sản xuất, buôn bán ra thị trường trên 50 tấn hàng giả là sản phẩm từ Đà Điểu, sản phẩm từ Dê - Bắp Dê Úc, sản phẩm từ Thịt Nhím (Thịt nhím Cắt Lát), sản phẩm từ Nai - Thịt Nai được sản xuất làm giả từ thịt heo, trị giá tương đương hàng thật khoảng 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục truy xét làm rõ các đối tượng cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm để xử lý theo quy định của pháp luật. Hoạt động của các đối tượng là hành vi đặc biệt nguy hiểm gây bức xúc dư luận, làm xấu môi trường kinh doanh và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, giống nòi của dân tộc.

Kết quả triệt phá băng nhóm trên một lần nữa khẳng định quyết tâm và hiệu quả của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.

Thịt lợn bị ôi hỏng thường có dấu hiệu này, bà nội trợ thông minh đi chợ sẽ không bao giờ mua!

Theo Minh Tuệ/VTCnews

