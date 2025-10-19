Đừng ham rẻ khi mua thịt heo: 4 loại thịt rẻ mấy cũng tuyệt đối không nên lấy

Bởi đằng sau những miếng thịt “ngon bổ rẻ” ngoài chợ, có thể là vô số rủi ro sức khỏe tiềm ẩn. Các chuyên gia thực phẩm cảnh báo, có 4 loại thịt heo dù rẻ đến đâu cũng phải tránh xa, nếu không muốn “rước họa vào thân” mỗi khi vào bếp.

1. Thịt heo ôi, dính nhớp, sẫm màu

Thịt heo tươi ngon phải có độ đàn hồi, màu hồng nhạt, khô ráo khi chạm tay. Nếu thấy miếng thịt bị nhớt, dính tay, màu xám xỉn, hoặc có mùi chua nhẹ, tanh nồng, đó chính là dấu hiệu thịt đã biến chất. Loại thịt này chứa vô số vi khuẩn, dù có rửa kỹ hay nấu chín cũng không thể loại bỏ hết.

Một người nội trợ từng chia sẻ trên mạng xã hội: “Thấy thịt rẻ quá nên mua, ai ngờ khi cắt ra thì dính tay, mùi khó chịu. Cuối cùng phải bỏ cả nồi thịt kho, vừa mất tiền vừa mất công”. Bài học rút ra là, đừng chỉ nhìn giá, hãy dùng tay ấn nhẹ và ngửi thử, hai thao tác đơn giản giúp nhận biết 90% thịt ôi thiu.

2. Thịt heo “bơm nước”

Không ít người từng gặp cảnh mua miếng thịt heo trông nặng tay, bóng bẩy, nhưng khi nấu lên lại ra nước đầy chảo. Đó chính là thịt heo bị bơm nước, chiêu trò gian lận nhằm tăng trọng lượng, trục lợi người mua.

Thịt loại này thiếu độ đàn hồi, ấn tay không bật lại, cắt ra thấy nước rỉ ra từ thớ thịt. Khi chế biến, miếng thịt dễ teo tóp, nhạt vị, không còn ngọt béo như thịt thật. Đặc biệt, nếu nước bơm vào là nước bẩn hoặc pha tạp chất, người ăn còn có nguy cơ bị rối loạn tiêu hóa, ngộ độc.

Để tránh, người mua nên chọn thịt chắc tay, bề mặt khô, không “ướt rượt”. Nếu có thể, hãy so sánh trọng lượng và cảm giác cầm giữa hai quầy, thịt “bơm nước” luôn nặng hơn một cách bất thường.

3. Thịt heo bệnh, heo chết

Đây là loại nguy hiểm nhất nhưng lại thường được bán với giá “siêu rẻ”. Thịt heo bệnh hoặc heo chết thường có màu đỏ sậm hoặc tím tái, lớp mỡ vàng úa, thậm chí hơi xanh, da nổi chấm đỏ. Khi cắt ra, phần cơ không có độ đàn hồi, thớ thịt rời rạc và có mùi tanh nồng khó chịu.

Bác sĩ thú y cho biết: “Heo bệnh thường bị rối loạn tuần hoàn và nhiễm khuẩn nặng, khiến vi khuẩn lẫn độc tố tồn tại ngay trong mô thịt. Ăn vào không chỉ gây ngộ độc mà còn ảnh hưởng lâu dài đến gan, thận”.

Người tiêu dùng nên quan sát kỹ vùng cổ, nách hoặc bẹn của miếng thịt, nếu thấy hạch đen, hạch sưng thì tuyệt đối không mua. Dù rẻ đến đâu, loại thịt này cũng không đáng đổi bằng sức khỏe cả gia đình.

4. Thịt không rõ nguồn gốc, không có kiểm định

Tại các chợ tạm, nhiều sạp bán thịt không có nhãn, không dấu kiểm dịch, thậm chí cắt xong đặt luôn trên bàn gỗ bụi bặm. Những loại thịt này chưa qua kiểm định thú y, tiềm ẩn đủ loại vi khuẩn, ký sinh trùng.

Thịt đạt chuẩn phải có tem kiểm dịch, ghi rõ nơi giết mổ, ngày sản xuất và đơn vị cung cấp. Khi mua ở siêu thị hoặc chợ truyền thống uy tín, bạn có quyền yêu cầu người bán xuất trình giấy chứng nhận. Đây không phải là “làm khó” mà là bảo vệ sức khỏe của chính mình.

Bí quyết chọn thịt heo ngon, an toàn

- Nhìn màu: Thịt tươi có màu hồng sáng, thớ mịn, lớp mỡ trắng trong.

- Ngửi mùi: Thịt tươi có mùi thơm tự nhiên, không chua, không tanh.

- Sờ tay: Có độ đàn hồi, ấn vào thấy bật lại, không dính nhớp.

- Kiểm tra tem kiểm dịch: Chỉ mua thịt có dấu xác nhận kiểm soát giết mổ, nguồn gốc rõ ràng.

Nguồn và ảnh: Sohu