Hà Nội: Sẽ “phạt nguội” hành vi bán hàng, trà đá trên vỉa hè, vứt rác bữa bãi... bằng camera AI

Theo thông tin từ báo Lao động, Trung tá Nguyễn Thành Lâm - Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Công an TP Hà Nội, cho biết, thời gian qua, việc triển khai Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10.12.2025 của UBND TP Hà Nội về bảo đảm trật tự, mỹ quan đô thị đã có chuyển biến tích cực, song chưa đạt được kỳ vọng đề ra. Thực tế cho thấy các hành vi như lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, ăn uống; dừng, đỗ phương tiện sai quy định… vẫn còn tái diễn, nhất là khi không có lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra.

Ảnh: CAHN

Ảnh: CAHN

Từ yêu cầu thực tiễn, Công an TP Hà Nội đã đưa vào vận hành hệ thống camera AI từ ngày 13/12/2025, với khoảng 1.837 camera lắp đặt tại 25 tuyến phố và 195 nút giao thông trọng điểm. Sau hơn một tháng triển khai trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, tình trạng ùn tắc tại nhiều khu vực đã giảm rõ rệt. Trên cơ sở đó, công an thành phố tiếp tục mở rộng ứng dụng camera AI sang công tác quản lý trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

Thông qua hệ thống camera AI, nhiều hành vi vi phạm như lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; bày bán hàng hóa trái quy định; làm mái che, treo biển quảng cáo sai phép; vứt, thải rác không đúng nơi quy định; xả nước thải sai quy định… được ghi nhận đầy đủ, làm căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, hình ảnh do camera AI ghi nhận là chứng cứ khách quan, giúp giảm tranh cãi, nâng cao tính minh bạch và tạo sự đồng thuận xã hội, qua đó củng cố niềm tin của người dân vào sự nghiêm minh của pháp luật. Đồng thời, hệ thống cũng góp phần phát hiện, biểu dương các mô hình, tuyến phố chấp hành tốt trật tự đô thị, lan tỏa những hình ảnh đẹp trong cộng đồng.