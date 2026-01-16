Trào lưu "năm 2026 là 2016 mới" bùng nổ MXH: Loạt mỹ nhân Việt đua nhau sống lại cuộc đời cũ

“Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng…”, “Ahihi”, “Cạn lời’, “Tha thu”, “Mình thích thì mình làm thôi”, “Tình yêu không có lỗi, lỗi ở…”, “Chúng ta don't thuộc về nhau”,... - có lẽ bạn sẽ giật mình khi biết những cụm từ từng viral trên mạng này đã có từ năm 2016, tức là đã 10 năm trôi qua.

Nếu đang cảm thấy khó tin thì đừng lo lắng quá, bạn không đơn độc đâu, cả cõi mạng cũng khó chấp nhận điều đó. Đây cũng chính là lý do mà trend “xuyên không” về 2016 với loạt ảnh 10 năm trước đang viral trên MXH.

Trên Instagram, hàng loạt người nổi tiếng như Quỳnh Anh Shyn, Primmy Trương, Thảo Nhi Lê, An Phương, Hàn Hằng, Lâm Minh, Ngọc Mint,... đã đu trend 2016 - 2026.

Quỳnh Anh Shyn có pha nhìn lại tuổi 20 chấn động với chùm ảnh iconic hồi đó và chú thích: “Nhân dịp đang trend throwback 2016 cũng xin là làm tý hồi còn mới nhí nhảnh tuổi 20 chụp app trắng toát đeo lens giãn tròng”.

Điểm danh những người lấy ảnh của Quỳnh Anh Shyn năm 2016 làm avatar Facebook

Trong khi đó Á hậu Thảo Nhi Lê cũng có cột mốc đáng nhớ ở năm 2016 khi chính thức theo đuổi giấc mơ trở thành blogger thời trang: “2016? 10 năm sau: vẫn là thời trang, vẫn là makeup, vẫn là selfie trước gương, vẫn là kẻ nghiện công việc, vẫn thích đi đây đi đó, vẫn hoang mang, vẫn hỗn độn.

Nhìn lại mới thấy thật sự ‘điên’, có quá nhiều thứ đã thay đổi, nhưng cũng rất nhiều điều vẫn y nguyên. Tôi vẫn là tôi, chỉ là trưởng thành hơn, vững vàng hơn một chút, có lẽ vậy.

2016 là những ngày khám phá thế giới, khám phá chính mình, theo đuổi giấc mơ trở thành fashion blogger, chia sẻ mọi thứ lên mạng, thử nghiệm đủ mọi phong cách, tiệc tùng hết mình (nhưng không quá đà) và rồi… đem lòng yêu Việt Nam. Bằng cách nào đó, tôi đã không rời đi.

Tiếp theo sẽ là gì? Không biết. Và chính điều đó lại khiến tôi thấy hào hứng. Cuộc sống luôn đầy bất ngờ mà”.

Quá khứ dữ dội của Thảo Nhi Lê!

Ngọc Mint cũng khá chiêm nghiệm khi nhìn lại chặng đường vừa qua: "Hmmm… 2016 giờ đã là những câu chuyện của 10 năm trước. Cảm ơn những năm 20s, với một trái tim tò mò, không sợ hãi, luôn nói Có với thế giới và với chính mình.

Như một cái chớp mắt, 10 năm trôi qua. Rất nhiều điều đã xảy ra. Cuộc sống đưa mình đi một chặng rất xa, để có mình của ngày hôm nay. Cảm ơn những người đã đến, những người từng đồng hành, và những người đã ở lại. Mọi người đều là một phần của hành trình này".

10 năm trước, Ngọc Mint đã cỡ này!

Trước đó, trào lưu này bắt đầu từ một số netizen nước ngoài. Khi vừa bước sang năm mới, họ đã đăng tải hàng loạt ảnh và bài viết gọi năm 2026 là “phiên bản mới của năm 2016”, chia sẻ lại ảnh cũ của bản thân từ năm 2026 hoặc đăng video sử dụng filter Rio de Janeiro - một “đặc sản của Instagram từng rất phổ biến vào thời điểm ấy.

Xu hướng mới này mang đậm cảm giác hoài niệm, khi những người tham gia thường bày tỏ nỗi nhớ về một quãng thời gian mà nhiều người cho là đơn giản và dễ thở hơn.

Trào lưu này nhanh chóng được lan truyền - dù việc gọi một thứ đã gần 10 năm tuổi là “trend” nghe có vẻ khá nghịch lý. Người dùng đăng các video tổng hợp hình ảnh tiêu biểu cho năm 2016 (những bức ảnh cây cọ màu sắc bão hòa, ảnh dùng filter tai cún ở Snapchat,…) xen lẫn ảnh cá nhân của chính họ từ năm đó.

Thậm chí, hashtag #2016 hiện đã có 1,7 triệu bài đăng trên TikTok.

Vậy điều gì đang thúc đẩy làn sóng quay về quá khứ này? Và vì sao mọi người gọi 2026 là “2016 mới”?

Tờ People lý giải rằng vì đã tròn 10 năm từ năm 2016, nhiều người trên mạng cho rằng đã đến lúc “hồi sinh” lại bầu không khí của năm đó. Cốt lõi của xu hướng này nằm ở sự hoài niệm, khi không ít người nhớ về 2016 như một giai đoạn đơn giản hơn của cuộc sống.

Bên cạnh đó, 2016 cũng được xem là năm khởi đầu của văn hoá meme và thử thách MXH. Vì vậy nhiều video khác tham gia trào lưu cũng cho thấy netizen đã quay lại thực hiện những thử thách đó như đăng ảnh với filter tai cún của Snapchat, thực hiện thử thách lật chai nước hoặc sử dụng skinny jeans, vòng cổ choker và áo bralette ren từng “làm mưa làm gió” năm 2016 trong các clip của mình.

Primmy Trương cũng có một năm 2016 rộn ràng

An Phương

Năm 2016, Hàn Hằng mới 17 tuổi và bắt đầu nổi tiếng trên MXH

Khó nhận ra đây là Lâm Minh năm 2016!

Hoài niệm thật đấy! Còn bạn, bạn đã kịp đu trend chưa?

(Ảnh: IGNV)