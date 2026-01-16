Bất ngờ nhận được 70 triệu đồng, người chuyển nhầm ở Thanh Hóa liên hệ xin lại nhưng người đàn ông SN 1990 từ chối rồi báo công an

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 13/01/2026, Công an phường Vân Phú, tiếp nhận trình báo của anh Phùng Văn Quyền, sinh năm 1990, trú tại phường Vân Phú, về việc tài khoản ngân hàng cá nhân bất ngờ nhận được số tiền 70 triệu đồng từ một tài khoản không quen biết.

Công an phường Vân Phú hỗ trợ người dân trả lại 70 triệu đồng chuyển nhầm tài khoản

Theo trình bày của anh Quyền, khoảng 08 giờ 30 phút ngày 12/01/2026, anh nhận được thông báo biến động số dư có thêm 70 triệu đồng. Do không rõ nguồn gốc khoản tiền và lo ngại có thể liên quan đến sai sót giao dịch hoặc hành vi vi phạm pháp luật, anh Quyền đã chủ động đến Công an phường Vân Phú để trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh, hoàn trả cho người chuyển nhầm theo đúng quy định.

Tại cơ quan Công an, anh Quyền cho biết người chuyển tiền nhầm đã chủ động liên hệ, nhắn tin đề nghị anh chuyển lại số tiền nhưng yêu cầu chuyển vào tài khoản khác với tài khoản đã gửi tiền. Nhận thấy tiềm ẩn rủi ro, anh Quyền không tự ý thực hiện giao dịch mà báo cáo toàn bộ sự việc để được hướng dẫn xử lý đúng pháp luật.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vân Phú đã nhanh chóng tiến hành xác minh, phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan để đối chiếu thông tin. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định chủ tài khoản chuyển nhầm số tiền 70 triệu đồng là anh Lê Thế Hùng, sinh năm 1988, trú tại xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi làm rõ vụ việc, Công an phường Vân Phú đã thực hiện các thủ tục theo đúng trình tự, quy định của pháp luật và tổ chức trao trả đầy đủ số tiền 70 triệu đồng cho anh Lê Thế Hùng. Việc giao nhận được tiến hành công khai, minh bạch, có sự chứng kiến của các bên liên quan.Nhận lại số tiền, anh Lê Thế Hùng bày tỏ sự cảm ơn đối với anh Phùng Văn Quyền vì tinh thần trung thực, trách nhiệm; đồng thời ghi nhận sự hỗ trợ kịp thời của Công an phường Vân Phú trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân

Theo Công an tỉnh Phú Thọ