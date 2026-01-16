Câu hỏi Olympia "gây lú" từng khiến tất cả thí sinh bó tay

Là sân chơi trí tuệ quen thuộc với học sinh THPT suốt hơn 20 năm qua, Đường Lên Đường Olympia không chỉ nổi tiếng với những câu hỏi hàn lâm trải dài từ Toán, Văn, Sử, Địa đến kiến thức xã hội, mà còn thường xuyên "đánh úp" thí sinh bằng những câu đố mẹo đơn giản nhưng dễ khiến người chơi nghĩ quá xa. Và câu hỏi về 7 quả táo chính là một ví dụ điển hình.

Cụ thể, trong vòng tuần cuối cùng năm 2020 , ở phần Về đích của nam sinh Tiến Đạt (THPT chuyên Tiền Giang) , MC Diệp Chi đưa ra câu hỏi 10 điểm: " Làm thế nào để có thể chia đều 7 quả táo cho 8 người?".

Câu hỏi Olympia tưởng dễ nhưng khiến cả trường quay loay hoay (Ảnh chụp màn hình)

Nghe qua, nhiều người cho rằng đây là câu hỏi "dễ ăn điểm". Tiến Đạt nhanh chóng trả lời: " Thêm 1 quả táo" , tuy nhiên đáp án này không chính xác. Ba thí sinh còn lại cũng đành bó tay trước câu đố tưởng đơn giản mà hóa ra lại khá "xoắn não".

Đáp án cuối cùng được chương trình đưa ra khiến không ít khán giả phải "wow" vì cực đơn giản: " Cắt mỗi quả táo thành 8 phần bằng nhau, sau đó chia đều cho 8 người". MC Diệp Chi cũng nhận xét đây là một cơ hội ghi điểm đáng tiếc mà Tiến Đạt đã bỏ lỡ.

Ngay sau khi phát sóng, câu hỏi này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng hài hước "hiến kế" cho thí sinh bằng loạt đáp án vừa lầy lội vừa rất thực tế.

- Mang táo đi xay sinh tố rồi rót ra 8 cốc, vừa đều vừa khỏi phải cắt

- Nếu là mình chắc xin… không ăn. Áp lực giải Toán lúc đó còn nặng hơn cả cái bụng đói

- Hỏi xem có ai không muốn ăn không, nếu có thì khỏi phải chia cho 8.

Một câu hỏi nhỏ nhưng đủ cho thấy Olympia không chỉ kiểm tra kiến thức sách vở, mà còn thử thách khả năng tư duy linh hoạt của học sinh. Đôi khi, để tìm ra đáp án đúng, điều quan trọng nhất lại là đừng nghĩ quá phức tạp.