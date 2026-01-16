Phát hiện người đàn ông liên tục mua 7kg vàng thỏi không cần hỏi giá, cảnh sát dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

Đầu năm 2023, lực lượng điều tra hình sự quận Cửu Long Pha, trực thuộc Sở Công an thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc), tiếp nhận tin báo về một người đàn ông có hành vi mua bán vàng hết sức bất thường. Theo đó, người này thường xuyên đến các tiệm vàng mua số lượng lớn vàng thỏi và trang sức với mức giá khoảng 500 NDT mỗi gram (tương đương 1,7 triệu đồng), nhưng ngay sau đó lại mang toàn bộ số vàng này ra khu chợ lân cận bán tháo với giá chỉ khoảng 400 NDT mỗi gram (khoảng 1,3 triệu đồng).

Điều khó hiểu là dù liên tục mua giá cao rồi bán lỗ nặng, người đàn ông vẫn kiên trì thực hiện các giao dịch tương tự trong suốt hơn một tháng. Việc chấp nhận thua lỗ kéo dài mà không hề có dấu hiệu chùn bước khiến cơ quan chức năng Trung Quốc đặt nghi vấn đây không phải hành vi đầu tư thông thường, mà có thể liên quan đến hoạt động phạm pháp có tổ chức.

Qua rà soát các cửa hàng vàng trên địa bàn, cảnh sát địa phương phát hiện không chỉ một mà có ít nhất bốn đối tượng khác cũng xuất hiện với phương thức giao dịch tương tự. Nhóm này thường mua vàng với số lượng lớn, thanh toán bằng thẻ ngân hàng, không quan tâm đến chất lượng hay kiểu dáng sản phẩm, đồng thời phớt lờ mọi tư vấn của nhân viên bán hàng. Đáng chú ý, một số tiệm vàng sau đó phản ánh rằng các món trang sức được bán lại có dấu hiệu là vàng giả.

Sau thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ và phân tích dòng tiền, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ người đàn ông họ Lưu cùng bốn nghi phạm liên quan. Kết quả điều tra ban đầu xác định nhóm này đã chi khoảng 400.000 NDT (tương đương 1,3 tỷ đồng) để mua vàng trong hơn một tháng, nhằm hợp thức hóa số tiền có nguồn gốc từ các vụ lừa đảo viễn thông. Sau khi chuyển đổi thành tiền mặt, số tiền này được tìm cách đưa ra nước ngoài.

Không dừng lại ở đó, cảnh sát còn phát hiện Lưu và đồng bọn sử dụng thủ đoạn tinh vi để trục lợi từ chính các cửa hàng vàng. Nhóm này mua trang sức vàng thật, sau đó đặt làm các món vàng giả có kiểu dáng gần như giống hệt trên các nền tảng thương mại điện tử. Chúng thường nhắm đến những tiệm vàng nhỏ, ít nhân viên để dễ ra tay.

Trong quá trình giao dịch, Lưu sẽ đưa vòng vàng thật cho nhân viên kiểm tra. Đúng lúc đó, đồng bọn bất ngờ xông vào cửa hàng, giả vờ hỏi mua hàng với thái độ gấp gáp, liên tục thúc giục nhằm khiến nhân viên mất tập trung. Lợi dụng sơ hở, Lưu nhanh chóng tráo vòng vàng thật bằng vàng giả nhưng vẫn nhận đủ số tiền thanh toán.

Bằng chiêu trò này, ngoài khoản “hoa hồng” từ việc rửa tiền cho các đường dây lừa đảo, nhóm đối tượng còn thu lợi bất chính đáng kể từ việc đánh tráo vàng. Theo thống kê của cảnh sát địa phương, chỉ trong vòng bốn tháng, băng nhóm của Lưu đã thực hiện giao dịch mua bán tổng cộng khoảng 7 kg vàng, với số tiền liên quan lên tới 3 triệu NDT (hơn 10 tỷ đồng).

Không chỉ riêng tại Trùng Khánh mà đầu năm 2024, lực lượng công an thành phố Lan Châu (tỉnh Cam Túc, Trung Quốc) cũng nhận được cuộc gọi khẩn về trường hợp mua bán vàng bất thường với số lượng lớn. Người này báo rằng vừa có một khách hàng mua lượng lớn vàng miếng và trang sức với tổng giá trị lên tới khoảng 520.000 NDT (tương đương 1,8 tỷ đồng).

Theo lời chủ cửa hàng, điều khiến ông nghi ngờ không nằm ở số tiền giao dịch mà ở cách mua vàng rất khác thường của vị khách. Dù số tiền bỏ ra không hề nhỏ, người đàn ông này không hề hỏi giá, cũng không quan tâm đến mẫu mã hay chất lượng, chỉ yêu cầu cửa hàng quy đổi đúng số tiền mang theo thành vàng. Với kinh nghiệm nhiều năm buôn bán, chủ tiệm cho rằng đây là dấu hiệu bất thường.

Nhận thấy nguy cơ rủi ro, chủ cửa hàng lập tức báo cảnh sát khi vị khách vẫn còn trong tiệm. Ngay sau đó, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để kiểm tra. Trước cảnh sát, người đàn ông khai họ Trần và cho biết mình chỉ làm theo chỉ dẫn của một “công ty trên mạng”.

Theo lời khai ban đầu, Trần không sinh sống tại Lan Châu. Anh được yêu cầu di chuyển đến thành phố này, sử dụng thẻ ngân hàng do người khác cung cấp để mua vàng. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ nhận được khoản thù lao 4.000 NDT (khoảng 14 triệu đồng).

Tuy nhiên, khi kiểm tra điện thoại và các tài khoản liên quan, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ thông tin hợp pháp nào về công ty thuê Trần. Ngược lại, nhiều dữ liệu cho thấy người đàn ông này có liên quan đến các hoạt động lừa đảo qua điện thoại và hành vi rửa tiền xuyên biên giới.

Sau quá trình thẩm vấn, Trần thừa nhận số vàng mua được nhằm hợp thức hóa khoản tiền bất hợp pháp có nguồn gốc từ nước ngoài. Đối tượng cố tình chọn tiệm vàng ở xa nơi cư trú, đồng thời liên tục thay đổi phương tiện di chuyển để gây khó khăn cho công tác truy vết của lực lượng chức năng.

Theo cảnh sát, Trần chỉ là một mắt xích trong đường dây rửa tiền quy mô lớn. Nhóm này sử dụng thủ đoạn mua vàng miếng, vàng thỏi và trang sức với số lượng lớn, sau đó bán lại cho các cơ sở chế tác vàng để thu tiền mặt. Số tiền thu được tiếp tục được chuyển trực tiếp hoặc quy đổi sang tiền điện tử trước khi chuyển cho kẻ đứng sau. Mỗi phi vụ trót lọt, các “người mua thuê” sẽ nhận hoa hồng tùy theo giá trị giao dịch.

Đáng chú ý, Trần được dặn dò kỹ lưỡng: khi đến tiệm vàng không trò chuyện nhiều, không hỏi han, chỉ tập trung mua vàng rồi rời đi ngay lập tức.

Cơ quan chức năng Trung Quốc cảnh báo, vàng có giá trị lớn, tính thanh khoản cao và việc mua bán tương đối dễ dàng, vì vậy thường bị các đối tượng phạm pháp lợi dụng để rửa tiền. Trong những năm gần đây, cảnh sát nước này đã triệt phá nhiều đường dây sử dụng vàng để hợp thức hóa tiền phi pháp và chuyển ra nước ngoài.

