Được mừng cưới 1kg bạc giá khoảng 12 triệu đồng từ năm ngoái, giờ có nên mừng lại bạn phong bì 15 triệu?

Một bài viết trên mạng xã hội gần đây chia sẻ băn khoăn của mình rằng: Năm ngoái, trong ngày trọng đại của mình, anh được một người bạn thân mừng cưới 1kg bạc, thời điểm đó trị giá khoảng 12 triệu đồng. Một năm sau, khi người bạn ấy chuẩn bị tổ chức đám cưới, câu hỏi đặt ra là nên mừng lại như thế nào? Liệu có thể mừng lại phong bì 15 triệu vì giá bạc đã thay đổi hay không?

Người này chia sẻ: “Hiện nay bạc miếng 999 loại 1 lượng đang được bán ra ở mức hơn 3,3 triệu đồng. Trong khi đó, hồi đầu năm 2025, giá cùng loại chỉ ở mức khoảng 1,1 triệu đồng/lượng. Như vậy, chỉ sau hơn một năm, tôi ước tính giá bạc đã tăng gấp 3 lần. Nếu quy đổi theo mức giá hiện tại, số tiền để mua lại 1kg bạc đã trở thành một khoản không hề nhỏ đối với gia đình tôi.”

Giữa bối cảnh giá bạc tăng cao như hiện nay, nếu chọn mừng lại đúng số bạc cưới được tặng năm ngoái thì có thể “đau ví". Thế nhưng, nếu chỉ mừng bằng tiền mặt tương đương với mức giá mua ở thời điểm được tặng thì… “hơi ngại”. Do đó, người này phân vân liệu con số 15 triệu đồng có “phải phép” hơn hay không.

Sự chênh lệch này khiến nhiều người giật mình, đồng thời cũng tự hỏi: Khi mừng cưới “có đi có lại”, nên căn cứ vào giá trị vật chất tại thời điểm nào?

“Mừng cưới là tình cảm, người ta mừng gì, mình trả lại nấy”

Có người thể hiện quan niệm rằng, trong ngày cưới của bạn bè hay người thân, nếu trước đây từng được mừng bằng tài sản hoặc kim loại quý thì khi mừng lại cũng nên giữ nguyên hình thức, bất chấp giá thị trường biến động.

Tài khoản M.Q cho biết, trong đám cưới tổ chức đầu năm ngoái, vợ chồng anh cũng được một người bạn thân mừng bằng bạc. Đến cuối năm, khi dự đám cưới của người bạn ấy, anh quyết định mừng lại đúng số bạc ấy, dù giá bạc trên thị trường đã tăng cao hơn hẳn. Theo anh M.Q, vợ chồng anh không đặt nặng chuyện thiệt - hơn. “Tiền rồi cũng kiếm lại được, quan trọng là tình cảm và cách đối đãi với nhau”, anh nói.

Người này cũng chia sẻ, nếu chỉ là vài chỉ bạc hay món quà mang tính tượng trưng, có thể linh hoạt mừng lại bằng tiền mặt. Nhưng với những món mừng giá trị lớn như bạc miếng hay bạc cân, đã thể hiện mức độ thân thiết, việc trả đúng bằng bạc là điều nên làm.

“Theo cá nhân tôi, nếu đã thân đến mức tặng nhau vàng hay bạc, mà đến lúc mừng lại còn so đo giá lên hay xuống thì mối quan hệ đó cũng khó bền”, anh bày tỏ. "Trong trường hợp lo lắng biến động giá cả, tốt nhất nên giữ nguyên số bạc cưới thay vì bán ra, rồi sau này phải mua lại với giá cao hơn."

“Quan trọng là tình cảm, mừng cưới không phải đầu tư mà tính toán thiệt hơn”

Trong văn hóa cưới hỏi của người Việt, mừng cưới trước hết là một cách chia sẻ niềm vui và gửi lời chúc phúc tới cô dâu, chú rể. Dù hình thức là tiền mặt, vàng, bạc hay hiện nay có thêm chuyển khoản, bản chất của món quà vẫn là tình cảm.

Do đó, một số người khác nhận định rằng, không nhất thiết phải quy đổi theo giá hiện tại để “đòi công bằng” tuyệt đối. Bởi nếu áp theo giá bạc hiện nay mừng lại, số tiền phải chi có thể cao gấp nhiều lần, có thể trở thành gánh nặng của một gia đình trẻ, vượt xa ý nghĩa ban đầu của món quà cưới.

Từ góc độ “lễ nghĩa”, mức 15 triệu đồng cũng cao hơn khoản tiền mà bạn đã bỏ ra năm ngoái, phần nào thể hiện sự trân trọng mối quan hệ. Với những đôi bạn tình nghĩa, hiểu cho hoàn cảnh của nhau, phong bì này thuộc dạng “có thể chấp nhận được”. Nếu coi đây là một khoản “đầu tư” để rồi so đo lời - lỗ, ý nghĩa nhân văn của việc này sẽ bị bóp méo.

Trong trường hợp người mừng có điều kiện tài chính tốt, mừng lại bạc là chuyện bình thường. Nhưng nếu kinh tế không dư dả, mừng lại ở mức cao hơn giá trị ban đầu cũng không bị xem là thất lễ.

Lời kết

Đám cưới là ngày vui do đó trong dịp này đôi bên cần hành xử khéo léo và tinh tế, đặc biệt trong chuyện chọn quà mừng. Thực tế cho thấy, không chỉ vàng mà bạc hay nhiều tài sản khác đều có thể biến động mạnh theo thời gian.

Nên tặng vàng cưới hay phong bì còn phụ thuộc vào tình hình tài chính và mức độ thân sơ của mối quan hệ. Điều quan trọng là đôi bên không nên đặt nặng sự tính toán tiền nong, từ đó ảnh hưởng đến tình cảm đôi bên.

Bởi suy cho cùng, thứ được giữ lại lâu nhất sau đám cưới không phải là phong bì bao nhiêu tiền, mà là mối quan hệ, sự trân trọng và cách cư xử với nhau. Trong bối cảnh giá bạc và nhiều tài sản liên tục biến động, có lẽ sự linh hoạt và tinh tế trong ứng xử mới là “giá trị” đáng trân trọng nhất.

(Tổng hợp / Ảnh minh họa: Internet)﻿