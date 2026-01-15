Người đàn ông 36 tuổi bỏ phố về quê, xây nhà dưỡng già cho bố mẹ: Đẹp chưa từng thấy, cả làng ghen tỵ

Có những ngày, giữa thành phố ồn ã, người ta bỗng thấy lòng mình trống rỗng. Tiếng còi xe không còn kích thích, những cuộc hẹn vội vàng trở nên mệt mỏi, còn ánh đèn đêm thì sáng mà lạnh. Với anh Chen, 36 tuổi, quê ở Giang Tây, khoảnh khắc quyết định rời thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) không đến từ một biến cố lớn, mà bắt đầu từ nỗi nhớ rất nhỏ: nhớ mùi nắng trên mái ngói cũ, nhớ sân nhà buổi chiều có gió, nhớ dáng lưng cha mẹ đã bắt đầu chậm lại theo năm tháng.

Ngôi nhà cũ ở quê từng là cả tuổi thơ, nhưng sau nhiều năm bỏ trống, tường loang lổ, mái dột, sân vườn um tùm cỏ dại. Bố mẹ vẫn quen sống tạm bợ trong không gian chật hẹp ấy, nghĩ rằng già rồi ở sao cũng được. Nhưng với anh, đó là điều khó chấp nhận. Anh không xây nhà để khoe, không làm cho bằng người ta, mà chỉ có một mong muốn giản dị: cha mẹ được sống những năm tháng về già trong một không gian đàng hoàng, yên ổn và dễ chịu.

Diện mạo ban đầu của ngôi nhà

Quá trình xây dựng bắt đầu từ việc bỏ bớt. Bỏ những chi tiết rườm rà, bỏ suy nghĩ nhà phải to, phải sang. Anh chọn cách làm ít nhưng làm kỹ. Ngôi nhà được thiết kế một tầng, thấp vừa phải, không bậc thềm cao để bố mẹ đi lại an toàn. Mặt tiền đơn giản, màu sắc trung tính, nép mình hiền lành giữa xóm làng quen thuộc.

Sơ đồ phân tích thiết kế nhà

Sau thời gian xây dựng, ngôi nhà của anh Chen dành cho bố mẹ đã hoàn thành. Nhà gây ấn tượng với vẻ đẹp ấm áp, hoàn hảo từ ngoài ngõ vào bên trong. Khiến bất kỳ ai nhìn cũng trầm trồ, thậm chí "xin vía".

Lối vào

Khu vực tiền sảnh được xử lý bằng hệ tủ đặt đóng toàn bộ, kết hợp cùng đồ gỗ rời được chọn lọc kỹ lưỡng. Các sắc độ gỗ tự nhiên khác nhau được sử dụng có chủ ý, giúp thống nhất thị giác mà không gây đơn điệu. Sàn bê tông mài giữ vai trò làm nền xuyên suốt cho toàn bộ ngôi nhà.

Sự ấm áp của gỗ cân bằng lại vẻ lạnh và thô mộc của bê tông, tạo nên cảm giác vừa chắc chắn vừa dễ chịu. Các mảng tường chịu lực không bị che giấu mà được tích hợp khéo léo vào hệ lưu trữ, vừa tiết kiệm diện tích vừa tăng tính thực dụng. Từ đây, bố cục không gian mở ra rõ ràng: bên trái là khu tiếp khách và bếp ăn, bên phải là hai phòng ngủ yên tĩnh.

Khu bếp ăn liên thông

Từ lối vào dẫn xuống khu bếp ăn cần bước qua ba bậc thấp, tạo ra sự thay đổi cao độ nhẹ nhàng. Chính sự chênh lệch này giúp phân tách không gian một cách tự nhiên mà không cần vách ngăn, đồng thời làm tăng chiều sâu thị giác cho căn nhà.

Hệ cửa sổ và cửa đi sử dụng khung mảnh, cho phép ánh sáng và cảnh quan bên ngoài tràn vào tối đa. Nhờ đó, khu bếp ăn và phòng khách luôn giữ được sự thoáng đãng, liền mạch và giàu sinh khí.

Bếp ăn được thiết kế theo dạng khép kín mềm, tiếp tục sử dụng gỗ tự nhiên kết hợp bê tông xám. Trần mái dốc giúp không gian cao ráo hơn, xóa bỏ cảm giác nặng nề thường thấy ở nhà cấp thấp. Bàn ăn được đặt ở vị trí trung tâm, kèm ghế băng cố định. Khu rửa và khu nấu bố trí hai bên, để mọi người có thể vừa nấu nướng vừa trò chuyện, tạo nên nhịp sinh hoạt gia đình ấm cúng và gần gũi.

Phòng khách

Phòng khách không đi theo lối bố trí quen thuộc với sofa và bàn trà rời. Thay vào đó, toàn bộ khu vực được hạ cốt xuống khoảng 40 cm, tạo thành một không gian quây quần dạng lõm. Cách làm này giúp tăng cảm giác gắn kết, đồng thời tạo điểm nhấn kiến trúc rõ rệt.

Bề mặt bê tông xám mang lại chiều sâu và sự bền bỉ theo thời gian. Cửa sổ lớn mở trọn tầm nhìn ra thiên nhiên bên ngoài, biến khung cảnh thay đổi theo bốn mùa thành một phần của không gian sống, vừa tĩnh lặng vừa giàu cảm xúc.

Cầu thang lên gác mái

Lối cầu thang dẫn lên gác mái vốn hẹp được xử lý bằng sơn trắng cho tường, kết hợp bậc thang bê tông mài màu xám. Cách phối vật liệu này giúp không gian sáng hơn, thoáng hơn, đồng thời giữ được sự thống nhất với tổng thể kiến trúc của ngôi nhà.

Trong khi đó, gác mái được thiết kế như một không gian mở đa chức năng. Sàn gỗ nâng cao tạo điều kiện để mọi người có thể ngồi quây quần, uống trà, trò chuyện hay đơn giản là ngắm bầu trời đêm. Nhờ vị trí cao, tầm nhìn tại đây rất thoáng, đón trọn ánh sáng buổi sáng, không khí trong lành và khung cảnh rộng mở.

Khoảng sân vườn

Sân nhà rộng rãi, được kết nối trực tiếp với bếp thông qua một mặt bàn bê tông kéo dài từ khu rửa. Đây vừa là bàn ăn ngoài trời, vừa là điểm giao thoa giữa trong và ngoài. Đường đi trong sân được thiết kế theo dạng bậc thang lên xuống, mô phỏng địa hình đồi núi xung quanh, tạo cảm giác như đang bước đi giữa thiên nhiên.

Khi đêm xuống, ánh đèn được bố trí tiết chế, vừa đủ để làm nổi bật đường nét kiến trúc. Ánh sáng và bóng đổ hòa quyện, khiến không gian trở nên trầm lắng và giàu cảm xúc, đúng tinh thần của một ngôi nhà để trở về, chậm rãi và an yên.

Theo: Sohu