Năm phi thường của mỹ nhân có doanh thu cao nhất mọi thời đại

Theo Variety , Zoe Saldaña là diễn viên duy nhất góp mặt trong cả 3 bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé toàn cầu. Lần lượt là Avatar (2009), Avengers: Endgame (2019) và Avatar: The Way of Water (2022).

Cô cũng là cái tên duy nhất góp mặt trong bốn bộ phim đạt doanh thu toàn cầu trên 2 tỷ USD, bổ sung thêm Avengers: Infinity War (2018) vào danh sách.

Ngoài Avatar và những lần xuất hiện trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) với vai Gamora, nữ chiến binh da xanh ngoài hành tinh của Guardians of the Galaxy , Saldaña còn đảm nhận vai Nyota Uhura trong bộ ba Star Trek - loạt phim thu về hơn một tỷ USD trên toàn thế giới.

Zoe Saldaña hóa thân thành các nhân vật trong Guardians of the Galaxy, Avatar và Star Trek (từ trái qua phải).

Tính đến năm 2024, tổng doanh thu phòng vé toàn cầu của những phim có Saldaña tham gia vượt mốc 14 tỷ USD, đưa mỹ nhân sinh năm 1978 lên vị trí diễn viên có doanh thu cao thứ ba mọi thời đại - sau hai ngôi sao MCU là Scarlett Johansson và Samuel L. Jackson.

Tuy nhiên, Saldaña vươn lên vị trí số một sau khi phần thứ ba của Avatar , Fire and Ash , ra mắt vào tháng 12/2025. Tính đến ngày 14/1, bom tấn này thu về 1,23 tỷ USD trên toàn cầu. Theo thống kê của The Numbers , tổng doanh thu các phim có Saldaña hiện đạt 15,47 tỷ USD.

Tối 13/1, minh tinh từng thắng giải Oscar kỷ niệm cột mốc đặc biệt này bằng thông điệp ngắn trên trang cá nhân.

“Tôi chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất của mình đối với hành trình phi thường đã đưa tôi trở thành diễn viên điện ảnh có doanh thu cao nhất mọi thời đại vào hôm nay. Thành tựu hoàn toàn có được nhờ những thương hiệu điện ảnh tuyệt vời và những cộng sự mà tôi may mắn được đồng hành, cùng tất cả đạo diễn đã đặt niềm tin vào tôi”, nữ diễn viên bày tỏ.

Sau đó, Saldaña gửi lời tri ân đạo diễn Star Trek J.J. Abrams, hai đạo diễn Avengers Joe và Anthony Russo, đạo diễn Guardians James Gunn và quan trọng nhất, theo lời cô, là đạo diễn Avatar James Cameron. Nữ diễn viên cảm kích vì họ tin tưởng vào tiềm năng và khai phá được sức hút bên trong cô, mà chính cô đôi khi không phát hiện ra, cũng như luôn thử thách để tạo sức bật cho cô.

Saldaña dành lời cảm ơn cuối cùng cho người hâm mộ trên khắp thế giới: “Sự ủng hộ không lay chuyển, niềm đam mê và lòng trung thành của các bạn chính là nền tảng thực sự của cột mốc này. Tất cả vinh dự này không thể có được nếu thiếu sự hiện diện của các bạn với trái tim rộng mở và sự nhiệt thành. Thành tựu này thuộc về tất cả chúng ta. Tôi cảm thấy biết ơn và khiêm nhường. Mong rằng kỷ lục tiếp theo sẽ được phá bởi một phụ nữ khác”.

Saldaña có năm 2025 đặc biệt rực rỡ. Vào tháng 3, cô giành giải Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, nhờ màn trình diễn gây chấn động trong Emilia Pérez . Cô làm nên lịch sử khi trở thành người Mỹ gốc Dominican đầu tiên đoạt giải Oscar. Trước đó, bộ phim nhạc kịch táo bạo của tác giả Jacques Audiard cũng mang về cho Saldaña giải thưởng quan trọng tại Liên hoan phim Cannes - nơi bộ phim ra mắt - cũng như “càn quét” mùa giải thưởng, bao gồm giải SAG, BAFTA, Quả cầu Vàng và Critics Choice.

Đầu năm 2025, Zoe Saldaña có được tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp. Ảnh: IG

Trong Avatar: Fire and Ash , Saldaña tiếp tục đảm nhận vai nữ chiến binh Na’vi Neytiri. Mối quan hệ giữa cô và người lính loài người trở thành thủ lĩnh Na'vi Jake Sully (Sam Worthington) là trọng tâm của câu chuyện trong loạt phim đình đám.

Saldaña dự kiến tiếp tục trở lại trong Avatar 4 (được lên lịch ra mắt tháng 12/2029) và Avatar 5 (lên kế hoạch phát hành tháng 12/2031). Với lịch trình công việc như vậy, Zoe Saldaña được kỳ vọng tiếp tục giữ vững vị trí số một trên bảng thành tích phòng vé và tạo ra những cột mốc ấn tượng khác.

Zoe Saldaña sở hữu sắc vóc thách thức thời gian trước thềm 50 tuổi. Ảnh: IG