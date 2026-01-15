Ở Việt Nam có nữ nghệ sĩ xây biệt thự chứa trăm người vẫn thênh thang, dát vàng lộng lẫy đến lóa mắt

Lý Nhã Kỳ được biết đến là một trong những "nữ đại gia" giàu có bậc nhất showbiz Việt. Hoạt động đa lĩnh vực, cô không chỉ là diễn viên mà còn kinh doanh, đầu tư và đảm nhiệm vai trò cố vấn đầu tư. Sinh năm 1982, ở tuổi 43, Lý Nhã Kỳ sở hữu khối tài sản đáng nể với bộ sưu tập du thuyền, siêu xe, kim cương, hàng hiệu xa xỉ, cùng hệ thống bất động sản trải dài ở nhiều tỉnh thành.

Trong số đó, cơ ngơi gây ấn tượng nhất của Lý Nhã Kỳ chính là biệt thự xa hoa mang phong cách châu Âu cổ điển, được thiết kế lộng lẫy như cung điện hoàng gia. Nội thất bên trong được dát vàng, điểm xuyết nhiều chi tiết tinh xảo khiến không gian trở nên choáng ngợp. Căn biệt thự có diện tích rộng lớn, đủ sức phục vụ những buổi tiệc quy mô hàng trăm người. Dù Lý Nhã Kỳ chưa từng tiết lộ giá trị cụ thể, nhưng với mức độ đầu tư nội thất và độ sang trọng, nhiều người cho rằng tổng giá trị của cơ ngơi này khó có thể dưới 50 tỷ đồng.

Lý Nhã Kỳ (sinh năm 1982)

Biệt thự dát vàng của Lý Nhã Kỳ sở hữu thiết kế hai mặt tiền, tọa lạc tại vị trí đắc địa ở TP.HCM. Cơ ngơi có diện tích khoảng 600m², gồm một tầng lửng và bốn tầng chính. Ngay từ bên ngoài, công trình đã gây ấn tượng với kiến trúc mang đậm phong cách châu Âu cổ điển, bề thế và sang trọng.

Toàn cảnh biệt thự sang xịn của Lý Nhã Kỳ

Lý Nhã Kỳ check-in trong khuôn viên biệt thự

Không gian bên trong biệt thự

Bên trong biệt thự của Lý Nhã Kỳ càng gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác khi được bài trí lộng lẫy và nguy nga. Phòng khách nổi bật với hàng loạt chi tiết dát vàng, thiết kế cầu kỳ và tinh xảo đến từng đường nét. Toàn bộ không gian toát lên vẻ quý phái, xa hoa nhờ họa tiết mạ vàng kết hợp cùng những bức họa trang trí trên trần nhà mang đậm phong cách châu Âu cổ điển. Lý Nhã Kỳ lựa chọn gam trắng - vàng làm chủ đạo, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa trang nhã. Phần lớn nội thất trong nhà đều là hàng nhập khẩu hoặc được đặt làm riêng.

Phòng khách trong căn biệt thự có nhiều chi tiết được dát vàng, cùng với đó là thiết kế cầu kỳ, tinh xảo

Bên cạnh những họa tiết dát vàng, biệt thự còn nổi bật với những bức họa tinh tế, giàu tính thẩm mỹ

Cận cảnh khu vực phòng khách với tông màu vàng - trắng chủ đạo

Các chi tiết trần và sàn nhà đều được Lý Nhã Kỳ đặc biệt chú trọng trong khâu thiết kế

Không gian phòng ăn rộng rãi, xa hoa

Hồ bơi trên tầng thượng là một trong những không gian yêu thích của Lý Nhã Kỳ.

