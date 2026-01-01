Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Há mồm nhìn căn nhà đắt nhất thế giới, mỗi góc vuông là 1 tuyệt tác thế kỷ

15-01-2026 - 00:48 AM | Lifestyle

6,5 nghìn tỷ đồng cho một ngôi nhà - nghe có vẻ khó tin nhưng có thật đấy!

Với giới siêu giàu, một căn nhà không chỉ là nơi để ở mà còn là không gian tận hưởng, giải trí, thư giãn và thể hiện đẳng cấp sống. Và căn biệt thự trị giá 2,5 tỷ USD (khoảng 6,5 nghìn tỷ đồng) tại Los Angeles dưới đây chính là một ví dụ điển hình cho khái niệm "giàu đến mức khó tưởng tượng".

Há mồm nhìn căn nhà đắt nhất thế giới, mỗi góc vuông là 1 tuyệt tác thế kỷ- Ảnh 1.

Theo truyền thông quốc tế, bất động sản này được phát triển bởi tỷ phú - ông trùm kiến trúc Bruce Makowsky, với tổng diện tích lên tới 3.530m². Ngay khi ra mắt, căn biệt thự lập tức xác lập kỷ lục trở thành ngôi nhà đắt nhất thế giới từng được rao bán, vượt xa mọi tiêu chuẩn về "nhà ở cao cấp" thông thường.

Há mồm nhìn căn nhà đắt nhất thế giới, mỗi góc vuông là 1 tuyệt tác thế kỷ- Ảnh 2.

Căn biệt thự gồm 4 tầng, sở hữu 12 phòng ngủ, 21 phòng tắm, 3 nhà bếp, 3 phòng ăn, 5 quầy bar cùng một hồ bơi quy mô lớn. Nhưng đó mới chỉ là phần cơ bản.

Há mồm nhìn căn nhà đắt nhất thế giới, mỗi góc vuông là 1 tuyệt tác thế kỷ- Ảnh 3.

Há mồm nhìn căn nhà đắt nhất thế giới, mỗi góc vuông là 1 tuyệt tác thế kỷ- Ảnh 4.

Há mồm nhìn căn nhà đắt nhất thế giới, mỗi góc vuông là 1 tuyệt tác thế kỷ- Ảnh 5.

Điểm gây choáng nhất nằm ở việc gần một nửa diện tích được dành riêng cho các không gian giải trí. Tại đây, chủ nhân có thể tổ chức tiệc tùng, gặp gỡ bạn bè hay đơn giản là tận hưởng cuộc sống mà không cần phải bước chân ra ngoài.

Há mồm nhìn căn nhà đắt nhất thế giới, mỗi góc vuông là 1 tuyệt tác thế kỷ- Ảnh 6.

Há mồm nhìn căn nhà đắt nhất thế giới, mỗi góc vuông là 1 tuyệt tác thế kỷ- Ảnh 7.

Há mồm nhìn căn nhà đắt nhất thế giới, mỗi góc vuông là 1 tuyệt tác thế kỷ- Ảnh 8.

Khu giải trí ngoài trời rộng tới 1.888m², đủ để mở những buổi party hoành tráng. Bên trong là hầm rượu với các loại champagne, vang cao cấp, cùng một phòng tráng miệng chứa lượng bánh kẹo trị giá khoảng 200.000 USD (khoảng 5,2 tỷ đồng).

Há mồm nhìn căn nhà đắt nhất thế giới, mỗi góc vuông là 1 tuyệt tác thế kỷ- Ảnh 9.

Há mồm nhìn căn nhà đắt nhất thế giới, mỗi góc vuông là 1 tuyệt tác thế kỷ- Ảnh 10.

Một trong những chi tiết khiến dân mạng trầm trồ nhất chính là khu bowling trong nhà với 4 làn chơi, được trang trí bằng vật liệu và nội thất từ Louis Vuitton. Việc có hẳn sân bowling trong nhà - với nhiều người - đã vượt xa khái niệm "nhà ở" thông thường.

Há mồm nhìn căn nhà đắt nhất thế giới, mỗi góc vuông là 1 tuyệt tác thế kỷ- Ảnh 11.

Chưa hết, biệt thự còn sở hữu rạp chiếu phim chủ đề riêng, lưu trữ sẵn 7.000 bộ phim, màn hình đặt làm riêng trị giá khoảng 12 tỷ đồng, cùng 40 ghế da cao cấp từ Hermès. Để bảo vệ toàn bộ thiết bị đắt giá này, tầng hầm được lắp đặt hệ thống chống ẩm nhập khẩu chuyên dụng.

Há mồm nhìn căn nhà đắt nhất thế giới, mỗi góc vuông là 1 tuyệt tác thế kỷ- Ảnh 12.

Không thể thiếu là phòng gym chuẩn quốc tế, khu massage riêng với trị liệu viên chuyên nghiệp và đội ngũ 7 nhân viên phục vụ gia đình đã được trả trước lương 2 năm để đảm bảo cuộc sống cho gia chủ luôn ở trạng thái tốt nhất.

Há mồm nhìn căn nhà đắt nhất thế giới, mỗi góc vuông là 1 tuyệt tác thế kỷ- Ảnh 13.

Há mồm nhìn căn nhà đắt nhất thế giới, mỗi góc vuông là 1 tuyệt tác thế kỷ- Ảnh 14.

Nếu nội thất chưa đủ khiến bạn choáng, thì garage của căn biệt thự sẽ khiến bạn... không dám tưởng tượng. Garage không khác gì một triển lãm xa hạng sang với 10 mô tô phân khối lớn và 12 siêu xe hàng đầu, tổng trị giá khoảng 30 triệu USD (khoảng 788 tỷ đồng). Trong đó có những cái tên làm chao đảo giươi mê xe như Rolls-Royce, Ferrari 488, Pagani Huayra hay Mercedes-Benz 540K đời 1936.

Há mồm nhìn căn nhà đắt nhất thế giới, mỗi góc vuông là 1 tuyệt tác thế kỷ- Ảnh 15.

Chưa hết, chủ nhân căn biệt thự còn có trực thăng riêng như một phần của gói sống xa xỉ trọn vẹn. Đây là điều không quá khó hiểu ở thành phố thường xuyên kẹt xe như Los Angeles.

Há mồm nhìn căn nhà đắt nhất thế giới, mỗi góc vuông là 1 tuyệt tác thế kỷ- Ảnh 16.

Rõ ràng, Bruce Makowsky không đơn thuần xây dựng một căn biệt thự để ở mà ông còn tạo ra chuẩn mực sống cho giới siêu giàu - nơi mọi tiện nghi, sự hưởng thụ và riêng tư đều đạt đến mức tối đa.

Người phụ nữ 35 tuổi sống một mình trong căn nhà 350m²: Tôi chọn ra ngoại ô để giảm một nửa chi phí cố định và lấy lại tự do tài chính

Theo Lam Phương

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải Phú Quốc, đây mới là điểm du lịch biển lọt Top 10 nơi đáng đến nhất Đông Nam Á 2026 do nước ngoài bình chọn: Nước xanh như ngọc, hải sản vừa rẻ vừa tươi rói

Không phải Phú Quốc, đây mới là điểm du lịch biển lọt Top 10 nơi đáng đến nhất Đông Nam Á 2026 do nước ngoài bình chọn: Nước xanh như ngọc, hải sản vừa rẻ vừa tươi rói Nổi bật

Từng run tay ký vay 1,3 tỷ mua nhà ở tuổi 25: 5 năm sau, vợ chồng trẻ Hà Nội khiến nhiều người nhìn lại

Từng run tay ký vay 1,3 tỷ mua nhà ở tuổi 25: 5 năm sau, vợ chồng trẻ Hà Nội khiến nhiều người nhìn lại Nổi bật

Tiêu tiền kiểu này thì hết tiền không oan, ăn còn không đủ chứ nói gì mua nhà tậu xe

Tiêu tiền kiểu này thì hết tiền không oan, ăn còn không đủ chứ nói gì mua nhà tậu xe

23:50 , 14/01/2026
NSƯT Minh Nhí: "Hữu Tiến chạy về nhà lấy 10 cây vàng đưa thẳng cho tôi"

NSƯT Minh Nhí: "Hữu Tiến chạy về nhà lấy 10 cây vàng đưa thẳng cho tôi"

23:28 , 14/01/2026
Công Vinh và Thuỷ Tiên quen nhau thế nào?

Công Vinh và Thuỷ Tiên quen nhau thế nào?

23:08 , 14/01/2026
Môi giới BĐS 15 năm kinh nghiệm tiết lộ “4 chữ vàng” khi mua nhà: Nhớ kỹ để tránh 80% cạm bẫy

Môi giới BĐS 15 năm kinh nghiệm tiết lộ “4 chữ vàng” khi mua nhà: Nhớ kỹ để tránh 80% cạm bẫy

23:05 , 14/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên