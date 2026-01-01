Há mồm nhìn căn nhà đắt nhất thế giới, mỗi góc vuông là 1 tuyệt tác thế kỷ

Với giới siêu giàu, một căn nhà không chỉ là nơi để ở mà còn là không gian tận hưởng, giải trí, thư giãn và thể hiện đẳng cấp sống. Và căn biệt thự trị giá 2,5 tỷ USD (khoảng 6,5 nghìn tỷ đồng) tại Los Angeles dưới đây chính là một ví dụ điển hình cho khái niệm "giàu đến mức khó tưởng tượng".

Theo truyền thông quốc tế, bất động sản này được phát triển bởi tỷ phú - ông trùm kiến trúc Bruce Makowsky, với tổng diện tích lên tới 3.530m². Ngay khi ra mắt, căn biệt thự lập tức xác lập kỷ lục trở thành ngôi nhà đắt nhất thế giới từng được rao bán, vượt xa mọi tiêu chuẩn về "nhà ở cao cấp" thông thường.

Căn biệt thự gồm 4 tầng, sở hữu 12 phòng ngủ, 21 phòng tắm, 3 nhà bếp, 3 phòng ăn, 5 quầy bar cùng một hồ bơi quy mô lớn. Nhưng đó mới chỉ là phần cơ bản.

Điểm gây choáng nhất nằm ở việc gần một nửa diện tích được dành riêng cho các không gian giải trí. Tại đây, chủ nhân có thể tổ chức tiệc tùng, gặp gỡ bạn bè hay đơn giản là tận hưởng cuộc sống mà không cần phải bước chân ra ngoài.

Khu giải trí ngoài trời rộng tới 1.888m², đủ để mở những buổi party hoành tráng. Bên trong là hầm rượu với các loại champagne, vang cao cấp, cùng một phòng tráng miệng chứa lượng bánh kẹo trị giá khoảng 200.000 USD (khoảng 5,2 tỷ đồng).

Một trong những chi tiết khiến dân mạng trầm trồ nhất chính là khu bowling trong nhà với 4 làn chơi, được trang trí bằng vật liệu và nội thất từ Louis Vuitton. Việc có hẳn sân bowling trong nhà - với nhiều người - đã vượt xa khái niệm "nhà ở" thông thường.

Chưa hết, biệt thự còn sở hữu rạp chiếu phim chủ đề riêng, lưu trữ sẵn 7.000 bộ phim, màn hình đặt làm riêng trị giá khoảng 12 tỷ đồng, cùng 40 ghế da cao cấp từ Hermès. Để bảo vệ toàn bộ thiết bị đắt giá này, tầng hầm được lắp đặt hệ thống chống ẩm nhập khẩu chuyên dụng.

Không thể thiếu là phòng gym chuẩn quốc tế, khu massage riêng với trị liệu viên chuyên nghiệp và đội ngũ 7 nhân viên phục vụ gia đình đã được trả trước lương 2 năm để đảm bảo cuộc sống cho gia chủ luôn ở trạng thái tốt nhất.

Nếu nội thất chưa đủ khiến bạn choáng, thì garage của căn biệt thự sẽ khiến bạn... không dám tưởng tượng. Garage không khác gì một triển lãm xa hạng sang với 10 mô tô phân khối lớn và 12 siêu xe hàng đầu, tổng trị giá khoảng 30 triệu USD (khoảng 788 tỷ đồng). Trong đó có những cái tên làm chao đảo giươi mê xe như Rolls-Royce, Ferrari 488, Pagani Huayra hay Mercedes-Benz 540K đời 1936.

Chưa hết, chủ nhân căn biệt thự còn có trực thăng riêng như một phần của gói sống xa xỉ trọn vẹn. Đây là điều không quá khó hiểu ở thành phố thường xuyên kẹt xe như Los Angeles.

Rõ ràng, Bruce Makowsky không đơn thuần xây dựng một căn biệt thự để ở mà ông còn tạo ra chuẩn mực sống cho giới siêu giàu - nơi mọi tiện nghi, sự hưởng thụ và riêng tư đều đạt đến mức tối đa.