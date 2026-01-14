NSƯT Minh Nhí: "Hữu Tiến chạy về nhà lấy 10 cây vàng đưa thẳng cho tôi"

Mới đây, ông trùm đế chế truyền thông giải trí Điền Quân là đạo diễn Khương Dừa đã chia sẻ cảnh hậu trường ghi hình chương trình Ngôi sao miệt vườn. Trong đó, NSƯT Minh Nhí vừa ngồi ăn, vừa ôn lại chuyện xưa.

Khương Dừa và Minh Nhí

Theo nam nghệ sĩ, anh từng thầu một căng tin bán nước và đồ ăn trước cổng trường Sân khấu Điện ảnh và để cho học trò là danh hài Việt Hương đứng bán. Đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng đều tới đó ăn uống.

Được một thời gian, Minh Nhí quyết định sang nhượng lại căng tin đó vì bận đi diễn, không quản lý được. Anh nói: "Tôi sang nhượng căng tin đó cho đạo diễn Hữu Tiến. Lúc đó tôi ngồi nói chuyện với mấy đứa, kêu rằng không có thời gian coi cái quầy này nên sang nhượng lại.

Hữu Tiến nghe vậy liền hỏi: "Thầy sang nhượng bao tiền?". Tôi ra giá luôn là 10 cây vàng. Ngay lập tức, Hữu Tiến chạy về nhà lấy 10 cây vàng đưa thẳng cho tôi.

Tôi bất ngờ lắm, hỏi lại: "Tiến mua cái quầy này thật hả Tiến?". Hữu Tiến khẳng định: "Em muốn mua thật, thầy cứ sang nhượng cho em".

Hữu Tiến

Thế là tôi cầm 10 cây vàng còn Hữu Tiến vào quản lý căng tin luôn, không có giấy tờ nào hết. Tôi còn đưa cho Hữu Tiến cuốn sổ nợ và bảo: "Đây là sổ ghi tên những đứa thiếu nợ, Tiến đòi giúp thầy".

Hữu Tiến cầm sổ xong cũng để đó, không dám đòi vì toàn các đồng nghiệp thiếu nợ. Hồi đó, tôi còn mua được cái tủ gỗ dán mê ca để đựng quần áo. Ai thiếu nợ tôi là tôi lấy bút dạ ghi tên lên tủ, ghi tới mức đầy cả một cái tủ, tính để đó rồi đòi dần.

Ai ngờ đâu Tết hôm đó tôi ngồi lau tủ rồi quên mất lau hết toàn bộ tên người thiếu nợ trên cánh tủ".

NSƯT Minh Nhí là một trong những tên tuổi lẫy lừng của làng kịch nói và hài kịch Việt Nam, đặc biệt là tại thị trường miền Nam. Với vóc dáng nhỏ nhắn đặc trưng cùng lối diễn xuất duyên dáng, biến hóa đa dạng, anh đã để lại dấu ấn sâu đậm qua hàng loạt vai diễn hài hước nhưng cũng đầy chiêm nghiệm.

Không chỉ là một diễn viên tài năng, Minh Nhí còn là một người thầy tâm huyết, người đã dìu dắt và đào tạo nên nhiều thế hệ ngôi sao nổi tiếng cho nền điện ảnh và sân khấu nước nhà. Sự tận tụy với nghề của anh thể hiện qua việc sáng lập sân khấu nghệ thuật riêng, nơi anh truyền lửa và giữ gìn các giá trị kịch nghệ truyền thống.

Dù trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, anh vẫn luôn giữ được sự lạc quan, dí dỏm và nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ khán giả nhiều thế hệ. Năm 2023, Minh Nhí được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.