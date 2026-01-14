Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NSƯT Minh Nhí: "Hữu Tiến chạy về nhà lấy 10 cây vàng đưa thẳng cho tôi"

14-01-2026 - 23:28 PM | Lifestyle

"Thế là tôi cầm 10 cây vàng", nghệ sĩ Minh Nhí nói.

Mới đây, ông trùm đế chế truyền thông giải trí Điền Quân là đạo diễn Khương Dừa đã chia sẻ cảnh hậu trường ghi hình chương trình Ngôi sao miệt vườn. Trong đó, NSƯT Minh Nhí vừa ngồi ăn, vừa ôn lại chuyện xưa.

NSƯT Minh Nhí: "Hữu Tiến chạy về nhà lấy 10 cây vàng đưa thẳng cho tôi"- Ảnh 1.

Khương Dừa và Minh Nhí

Theo nam nghệ sĩ, anh từng thầu một căng tin bán nước và đồ ăn trước cổng trường Sân khấu Điện ảnh và để cho học trò là danh hài Việt Hương đứng bán. Đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng đều tới đó ăn uống.

Được một thời gian, Minh Nhí quyết định sang nhượng lại căng tin đó vì bận đi diễn, không quản lý được. Anh nói: "Tôi sang nhượng căng tin đó cho đạo diễn Hữu Tiến. Lúc đó tôi ngồi nói chuyện với mấy đứa, kêu rằng không có thời gian coi cái quầy này nên sang nhượng lại.

Hữu Tiến nghe vậy liền hỏi: "Thầy sang nhượng bao tiền?". Tôi ra giá luôn là 10 cây vàng. Ngay lập tức, Hữu Tiến chạy về nhà lấy 10 cây vàng đưa thẳng cho tôi.

Tôi bất ngờ lắm, hỏi lại: "Tiến mua cái quầy này thật hả Tiến?". Hữu Tiến khẳng định: "Em muốn mua thật, thầy cứ sang nhượng cho em".

NSƯT Minh Nhí: "Hữu Tiến chạy về nhà lấy 10 cây vàng đưa thẳng cho tôi"- Ảnh 2.

Hữu Tiến

Thế là tôi cầm 10 cây vàng còn Hữu Tiến vào quản lý căng tin luôn, không có giấy tờ nào hết. Tôi còn đưa cho Hữu Tiến cuốn sổ nợ và bảo: "Đây là sổ ghi tên những đứa thiếu nợ, Tiến đòi giúp thầy".

Hữu Tiến cầm sổ xong cũng để đó, không dám đòi vì toàn các đồng nghiệp thiếu nợ. Hồi đó, tôi còn mua được cái tủ gỗ dán mê ca để đựng quần áo. Ai thiếu nợ tôi là tôi lấy bút dạ ghi tên lên tủ, ghi tới mức đầy cả một cái tủ, tính để đó rồi đòi dần.

Ai ngờ đâu Tết hôm đó tôi ngồi lau tủ rồi quên mất lau hết toàn bộ tên người thiếu nợ trên cánh tủ".

NSƯT Minh Nhí là một trong những tên tuổi lẫy lừng của làng kịch nói và hài kịch Việt Nam, đặc biệt là tại thị trường miền Nam. Với vóc dáng nhỏ nhắn đặc trưng cùng lối diễn xuất duyên dáng, biến hóa đa dạng, anh đã để lại dấu ấn sâu đậm qua hàng loạt vai diễn hài hước nhưng cũng đầy chiêm nghiệm.

Không chỉ là một diễn viên tài năng, Minh Nhí còn là một người thầy tâm huyết, người đã dìu dắt và đào tạo nên nhiều thế hệ ngôi sao nổi tiếng cho nền điện ảnh và sân khấu nước nhà. Sự tận tụy với nghề của anh thể hiện qua việc sáng lập sân khấu nghệ thuật riêng, nơi anh truyền lửa và giữ gìn các giá trị kịch nghệ truyền thống.

Dù trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, anh vẫn luôn giữ được sự lạc quan, dí dỏm và nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ khán giả nhiều thế hệ. Năm 2023, Minh Nhí được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Nghệ sĩ Minh Nhí: Bị chửi, đuổi khỏi nhà vì "đã xấu, lùn còn đòi làm diễn viên"

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải Phú Quốc, đây mới là điểm du lịch biển lọt Top 10 nơi đáng đến nhất Đông Nam Á 2026 do nước ngoài bình chọn: Nước xanh như ngọc, hải sản vừa rẻ vừa tươi rói

Không phải Phú Quốc, đây mới là điểm du lịch biển lọt Top 10 nơi đáng đến nhất Đông Nam Á 2026 do nước ngoài bình chọn: Nước xanh như ngọc, hải sản vừa rẻ vừa tươi rói Nổi bật

Từng run tay ký vay 1,3 tỷ mua nhà ở tuổi 25: 5 năm sau, vợ chồng trẻ Hà Nội khiến nhiều người nhìn lại

Từng run tay ký vay 1,3 tỷ mua nhà ở tuổi 25: 5 năm sau, vợ chồng trẻ Hà Nội khiến nhiều người nhìn lại Nổi bật

Công Vinh và Thuỷ Tiên quen nhau thế nào?

Công Vinh và Thuỷ Tiên quen nhau thế nào?

23:08 , 14/01/2026
Môi giới BĐS 15 năm kinh nghiệm tiết lộ “4 chữ vàng” khi mua nhà: Nhớ kỹ để tránh 80% cạm bẫy

Môi giới BĐS 15 năm kinh nghiệm tiết lộ “4 chữ vàng” khi mua nhà: Nhớ kỹ để tránh 80% cạm bẫy

23:05 , 14/01/2026
Tình hình của Phương Oanh

Tình hình của Phương Oanh

22:10 , 14/01/2026
Hoa hậu 4 con, mẹ bỉm sữa cực sexy: Ở biệt thự 600m2 siêu sang, được chồng là NSƯT cưng chiều

Hoa hậu 4 con, mẹ bỉm sữa cực sexy: Ở biệt thự 600m2 siêu sang, được chồng là NSƯT cưng chiều

21:37 , 14/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên