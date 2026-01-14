Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Môi giới BĐS 15 năm kinh nghiệm tiết lộ “4 chữ vàng” khi mua nhà: Nhớ kỹ để tránh 80% cạm bẫy

14-01-2026 - 23:05 PM | Lifestyle

Môi giới BĐS Trung Quốc với 15 năm kinh nghiệm tiết lộ những nguyên tắc vàng khi mua nhà giúp người mua tránh phần lớn cạm bẫy trên thị trường.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều biến động, không ít người có kế hoạch mua nhà trong một đến hai năm tới vẫn mang tâm lý lo lắng: sợ mua phải giá cao, sợ rơi vào “bẫy” của chủ đầu tư, và đặc biệt là lo mua nhầm rồi sau này muốn đổi nhà sẽ vô cùng khó khăn.

Chia sẻ trong một buổi trò chuyện gần đây, một môi giới bất động sản có hơn 15 năm kinh nghiệm ở Trung Quốc đã đúc kết lại kinh nghiệm mua nhà bằng “4 chữ vàng”: “mua lớn, mua cũ”.

Theo người này, nếu người mua nhà ghi nhớ và áp dụng đúng, có thể tránh được ít nhất 80% rủi ro phổ biến trên thị trường hiện nay.

1. Mua lớn: Nên chọn căn hộ rộng rãi ngay từ đầu

Theo vị môi giới kỳ cựu, sai lầm phổ biến nhất của người mua nhà lần đầu là tư duy “mua nhỏ ở tạm, sau này đổi nhà lớn”. Trên thực tế, phần lớn các gia đình sau khi mua nhà sẽ sinh sống tại đó hàng chục năm, thậm chí cả đời. Việc đổi nhà không hề đơn giản như nhiều người tưởng.

Với những gia đình có ngân sách hạn chế, căn hộ nhỏ thường được lựa chọn vì giá thấp hơn. Tuy nhiên, khi quy mô gia đình thay đổi, đặc biệt là khi có con nhỏ hoặc cha mẹ lên ở cùng, không gian sống nhanh chóng trở nên chật chội. Khi đó, nhu cầu đổi sang căn hộ lớn hơn là điều khó tránh khỏi.

Vấn đề nằm ở chi phí đổi nhà. Khi mua căn nhà thứ hai, người mua thường phải chịu mức đặt cọc cao hơn 20–30% so với căn đầu tiên, lãi suất vay ngân hàng cũng cao hơn đáng kể. Ngoài ra còn hàng loạt chi phí phát sinh như khấu hao tiền sửa chữa, phí môi giới, thuế phí sang tên… Tổng chi phí cho một lần đổi nhà có thể lên đội lên gấp nhiều lần.

Chưa kể, trong thời gian ở căn nhà nhỏ, người mua vẫn phải trả nợ vay hàng tháng, chi phí sinh hoạt và nuôi dưỡng con cái khiến khả năng tích lũy ngày càng hạn chế. Do đó, việc gom đủ tiền để đổi sang nhà lớn lại càng khó khăn hơn.

Theo các chuyên gia Trung Quốc, nếu điều kiện cho phép, người mua nên cân nhắc chọn căn hộ rộng rãi ngay từ đầu để tiết kiệm chi phí và tránh những xáo trộn không cần thiết trong tương lai.

2. Mua cũ: Ưu tiên nhà ở khu vực lõi đô thị

“Mua cũ” không đồng nghĩa với việc chọn những căn nhà xuống cấp, mà điều quan trọng nhất nằm ở vị trí. Trong thị trường bất động sản, vị trí luôn là yếu tố quyết định giá trị lâu dài của một căn nhà.

Nhiều chuyên gia cho rằng, một căn hộ cũ nằm ở trung tâm thành phố lớn vẫn có giá trị cao hơn rất nhiều so với nhà mới ở khu vực vùng ven xa xôi. Lý do là bởi các khu vực lõi đô thị thường sở hữu hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh, giao thông thuận tiện và môi trường sống đã phát triển ổn định.

Thực tế cho thấy, nhiều căn nhà cũ tại trung tâm, dù đã tồn tại hàng chục năm, vẫn có giá cao. Giá trị này đến từ vị trí khan hiếm và nhu cầu ở thực luôn cao.

Theo môi giới BĐS kỳ cựu, nhà ở khu vực trung tâm thường có 3 ưu thế rõ rệt. Thứ nhất, đời sống sinh hoạt vô cùng thuận tiện, khi bán kính vài trăm mét đã có đầy đủ trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và phương tiện giao thông công cộng. Thứ hai, khả năng giữ giá tốt, thanh khoản cao, ngay cả khi thị trường chung có biến động. Thứ ba, tiềm năng cải tạo hoặc giải tỏa lớn trong tương lai, nhất là khi nhiều quốc gia đang đẩy mạnh tái thiết đô thị, tạo ra cơ hội gia tăng giá trị cho chủ sở hữu.

Từ kinh nghiệm thực tế, các chuyên gia Trung Quốc cho rằng việc chạy theo giá rẻ hoặc những lời quảng cáo hoa mỹ có thể khiến người mua trả giá đắt trong tương lai. Trong bối cảnh hiện nay, việc giữ vững các nguyên tắc cơ bản, ưu tiên nhu cầu ở thực, vị trí và khả năng sử dụng lâu dài sẽ giúp người mua hạn chế rủi ro và đưa ra lựa chọn phù hợp hơn. 4 chữ vàng trên dù không phải là công thức tuyệt đối, nhưng là kim chỉ nam đáng tham khảo cho bất kỳ ai đang có ý định xuống tiền mua nhà.

(Theo Baijiahao)

Ánh Lê

Đời sống và Pháp luật

