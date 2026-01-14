Đám cưới con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng công tác an ninh sẽ như thế nào?

Vnexpress đưa tin, tiệc cưới của cặp đôi sẽ diễn ra trong 2 ngày 22 và 23/1/2026 tại Nha Trang. Trước hôm lễ chính, khách mời sẽ đến Nha Trang và tham gia các hoạt động vui chơi thuộc khuôn khổ sự kiện. Ngày trọng đại của cặp uyên ương dự kiến diễn ra riêng tư với công tác an ninh nghiêm ngặt.

Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng làm lễ ăn hỏi tại quê nhà của cô dâu - Thanh Hóa, hôm 15/1/2025. Theo Ngôi Sao, sau lễ ăn hỏi, á hậu đóng các tài khoản mạng xã hội, dừng tham gia hoạt động showbiz. Cô thỉnh thoảng xuất hiện cùng nhà chồng tại các sự kiện của tập đoàn gia đình.

1 tháng sau lễ ăn hỏi, cô được bắt gặp cùng ông xã Minh Hoàng du lịch Nhật Bản sau Tết Nguyên đán. Khoảnh khắc á hậu và chồng có mặt tại sân bay quốc tế Narita hay xếp hàng vào tham quan bảo tàng nghệ thuật kỹ thuật số ở Tokyo, được lan truyền trên mạng xã hội Facebook, TikTok.

Phương Nhi và Minh Hoàng tận hưởng cuộc sống với nhiều sở thích chung. Họ từng được bắt gặp khi có mặt tại khu vực SVIP trong concert All-Rounder của SOOBIN tại Hà Nội hồi tháng 6/2025. Sau đó đến tháng 11/2025, đôi uyên ương tiếp tục gây chú ý khi tham gia concert G-Dragon ở Hưng Yên.

Rời showbiz, Phương Nhi bắt đầu tham gia các công việc của nhà chồng. Sau lễ ăn hỏi, cô liên tục cùng ông xã Minh Hoàng tham gia các sự kiện công ty.

Cô thường xuất hiện với lối ăn vận đơn giản, tóc xõa, trang điểm nhẹ nhàng. Đầu năm, cô đồng hành với gia đình trong đại hội cổ đông tập đoàn do tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng đầu.

Hôm 19/8/2025, Phương Nhi từng xuất hiện cùng gia đình chồng tại lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Mỗi khi xuất hiện, họ luôn có vệ sĩ theo sát, che chắn để né tránh ống kính truyền thông.

Sau đó ít ngày, "nàng dâu tỷ phú" xuất hiện cùng gia đình chồng tại khai mạc Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, diễn ra ở Đông Anh. Cô mặc áo dài trắng, ngồi phía sau hàng ghế của mẹ chồng - bà Phạm Thu Hương.

Tháng 10, Phương Nhi được công bố là cổ đông tại công ty của nhà chồng tỷ phú, sở hữu 1% vốn tại Vin New Horizon - công ty mới thành lập, quản lý khu đô thị hưu trí cao cấp ở Cần Giờ.

Tại lễ trao giải Khoa học - Công nghệ toàn cầu VinFuture 2025 diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) tối 5/12/2025, Phương Nhi xuất hiện rạng rỡ. Cô diện áo dài màu hồng ôm dáng, thân trên cách điệu dáng cape theo phong cách quý tộc.

Phương Nhi sinh năm 2002 tại Thanh Hóa, cao 1,7 m, số đo ba vòng 80-57-88 cm. Cô học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội. Người đẹp có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha.

Tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Phương Nhi thắng giải phụ "Người có làn da đẹp nhất" và giành ngôi á hậu 2. Năm 2023, cô thi Miss International tại Nhật Bản và vào top 15 chung cuộc.

Phạm Nhật Minh Hoàng sinh năm 2000, là con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, tham gia quản lý một số hoạt động kinh doanh của gia đình. Anh từng đảm nhận vị trí giám đốc marketing toàn cầu của VinFast.

Chồng Phương Nhi còn là một trong các cổ đông lớn của VinVentures - quỹ đầu tư công nghệ được tài trợ bởi tỷ phú Phạm Nhật Vượng và tập đoàn Vingroup - với 5% cổ phần. Quỹ này đang quản lý tổng tài sản có quy mô 150 triệu USD.

Ngoài ra, Minh Hoàng hiện giữ chức tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật công ty mua bán, cho thuê xe điện FGF do ông Vượng thành lập tháng 7/2024 với vốn điều lệ 200 tỷ đồng, trong đó riêng chủ tịch Vingroup góp 180 tỷ đồng.

Theo công bố từ FGF, sau 4 tháng thành lập, công ty trở thành đơn vị cho thuê xe số một tại Việt Nam với hơn 3.238 xe đang lăn bánh trên cả nước.