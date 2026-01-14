Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 thời điểm không nên mua bạc

14-01-2026 - 19:52 PM | Lifestyle

Bạc thường được xem là kênh “dễ tiếp cận” vì giá thấp hơn nhiều tài sản khác. Nhưng dễ mua không đồng nghĩa với nên mua ở mọi thời điểm.

Với đặc thù biến động mạnh và chi phí mua - bán không nhỏ, hoàn cảnh và tâm thế của người mua quan trọng hơn nhiều so với chuyện giá bạc đang cao hay thấp.

Dưới đây là 5 thời điểm bạn nên chậm lại trước khi quyết định mua bạc.

1. Khi bạn có thể cần tới số tiền đó trong vài tháng tới

Bạc không phải kênh linh hoạt. Nếu khoản tiền dự định mua vẫn có khả năng phải dùng cho chi tiêu sinh hoạt, xoay vòng công việc hoặc các tình huống khẩn cấp, việc mua bạc rất dễ đẩy bạn vào thế bị động.

Trong trường hợp buộc phải bán sớm, chênh lệch mua - bán sẽ là cái giá phải trả rõ ràng nhất.

5 thời điểm không nên mua bạc- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Pinterest

2. Khi bạn bị cuốn theo biến động giá và cảm xúc

Giá bạc thường có những nhịp lên - xuống khá mạnh. Với nhiều người, chính sự biến động này tạo cảm giác “có cơ hội”. Nhưng nếu bạn mua bạc vì thấy giá đang chạy mạnh, hoặc cảm thấy sốt ruột, hào hứng khi nhìn bảng giá, đó là dấu hiệu cảm xúc đang dẫn dắt quyết định.

Bạc đòi hỏi người mua phải chịu được những nhịp điều chỉnh rõ rệt. Nếu bạn dễ lo lắng khi giá giảm hoặc có thói quen kiểm tra giá liên tục, trải nghiệm mua bạc rất dễ trở nên căng thẳng hơn là an tâm.

3. Khi bạn chưa xác định rõ mua bạc để làm gì

Mua để giữ giá, tích lũy dài hạn hay chỉ thử cho biết? Nếu chưa trả lời được câu hỏi này, việc xuống tiền mua bạc thường kéo theo cảm giác lăn tăn ngay sau đó. Khi mục tiêu không rõ, mọi biến động giá đều trở thành vấn đề, khiến bạn liên tục nghi ngờ quyết định của chính mình.

5 thời điểm không nên mua bạc- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ Pinterest

4. Khi bạn kỳ vọng mua bạc để kiếm lời nhanh

Bạc không phù hợp với chiến lược mua - bán ngắn hạn của người mua phổ thông. Chi phí mua - bán và biến động khó đoán khiến việc “lướt” bạc dễ mang lại cảm giác thất vọng hơn là lợi nhuận. Nếu mục tiêu là lời nhanh, bạc có thể không phải lựa chọn đúng ở thời điểm này.

5. Khi bạn chưa sẵn sàng để… để bạc yên một chỗ

Bạc chỉ phát huy vai trò khi người mua chấp nhận để tài sản đứng yên trong một khoảng thời gian. Nếu bạn mua nhưng vẫn luôn nghĩ tới chuyện bán ra, đổi kênh hay “làm gì tiếp theo”, thì rất có thể tâm thế chưa phù hợp.

Trong trường hợp đó, việc chưa mua bạc chưa hẳn là bỏ lỡ, mà là tránh thêm áp lực không cần thiết.

Kết luận: Không mua cũng là một quyết định đúng

Không ai có thể chọn đúng đáy hay đỉnh của bạc. Nhưng ai cũng có thể tránh mua trong những hoàn cảnh dễ khiến mình mệt mỏi. Với bạc, chọn đúng thời điểm theo hoàn cảnh cá nhân quan trọng hơn nhiều so với việc canh giá.

Đừng mua bạc khi chưa biết điều này

Theo Hà Nguyên

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải Phú Quốc, đây mới là điểm du lịch biển lọt Top 10 nơi đáng đến nhất Đông Nam Á 2026 do nước ngoài bình chọn: Nước xanh như ngọc, hải sản vừa rẻ vừa tươi rói

Không phải Phú Quốc, đây mới là điểm du lịch biển lọt Top 10 nơi đáng đến nhất Đông Nam Á 2026 do nước ngoài bình chọn: Nước xanh như ngọc, hải sản vừa rẻ vừa tươi rói Nổi bật

Từng run tay ký vay 1,3 tỷ mua nhà ở tuổi 25: 5 năm sau, vợ chồng trẻ Hà Nội khiến nhiều người nhìn lại

Từng run tay ký vay 1,3 tỷ mua nhà ở tuổi 25: 5 năm sau, vợ chồng trẻ Hà Nội khiến nhiều người nhìn lại Nổi bật

Á hậu Thụy Vân gây chú ý với hình ảnh khác lạ sau sinh lần 2

Á hậu Thụy Vân gây chú ý với hình ảnh khác lạ sau sinh lần 2

19:36 , 14/01/2026
Đĩa cold cuts 490k ở Hà Nội gây tranh cãi: Vấn đề không phải giá đắt hay không, vấn đề ở cách quán giải thích

Đĩa cold cuts 490k ở Hà Nội gây tranh cãi: Vấn đề không phải giá đắt hay không, vấn đề ở cách quán giải thích

18:35 , 14/01/2026
Sự thật sốc đến không muốn tin về "cô gái xinh đẹp nhất thế giới" trên TikTok

Sự thật sốc đến không muốn tin về "cô gái xinh đẹp nhất thế giới" trên TikTok

17:45 , 14/01/2026
Phú bà 4 con ở dinh thự 1000m2 tự tay chuẩn bị lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới, đỉnh thế này bảo sao chồng mê đắm!

Phú bà 4 con ở dinh thự 1000m2 tự tay chuẩn bị lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới, đỉnh thế này bảo sao chồng mê đắm!

17:26 , 14/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên