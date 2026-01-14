Đĩa cold cuts 490k ở Hà Nội gây tranh cãi: Vấn đề không phải giá đắt hay không, vấn đề ở cách quán giải thích

Vừa mới đây, cộng đồng mạng xôn xao bàn tán về một bài đăng liên quan đến trải nghiệm ăn uống tại một nhà hàng đang khá hot ở Hà Nội. Câu chuyện bắt đầu khá đơn giản khi một vị khách chia sẻ hình ảnh đĩa cold cuts kèm dòng chú thích ngắn gọn: "Countdown với đĩa cold cuts 490k".

Cold cuts vốn là thuật ngữ chỉ các loại thịt nguội chế biến sẵn như xúc xích khô, giăm bông hay salami thường được cắt lát mỏng và dùng kèm phô mai. Trong hình ảnh vị khách đăng tải, các món ăn được bày trên một chiếc đĩa sứ khá rộng với vài lát thịt nguội mỏng xếp chồng nhẹ, một ít phô mai, dưa chuột muối. Chỉ qua hình ảnh được chia sẻ, nhiều người cũng phần nào đoán được những băn khoăn của thực khách về sự tương xứng giữa mức giá và định lượng món ăn.

Giữa lúc tranh luận đang lan rộng, tài khoản chính thức của nhà hàng MÀU đã trực tiếp vào bình luận dưới bài đăng. Phía nhà hàng gửi lời cảm ơn khách hàng vì đã chia sẻ trải nghiệm, đồng thời khẳng định luôn trân trọng mọi phản hồi để hoàn thiện chất lượng dịch vụ. MÀU cho biết đã chủ động liên hệ với vị khách qua inbox nhưng chưa nhận được phản hồi nên xin phép làm rõ công khai để tránh hiểu lầm. Sau khi kiểm tra lại với đội ngũ phục vụ và đối chiếu thông tin tại thời điểm món được mang ra, phần cold cuts phục vụ tới bàn của khách được cho là có số lượng và cách trình bày "đầy đặn hơn" so với hình ảnh đang lan truyền. Nhà hàng cũng bày tỏ mong muốn được lắng nghe thêm từ phía khách để làm rõ sự việc, đồng thời gửi lời xin lỗi và đề nghị tặng voucher cho lần ghé thăm tiếp theo.

Tuy nhiên, vị khách sau đó đã phản hồi khẳng định hình ảnh được đăng tải chính là ảnh chụp ngay khi món vừa được phục vụ. Theo lời chia sẻ, cả nhóm đã khá bất ngờ với định lượng nên đã hỏi lại nhân viên, và chỉ sau khi được xác nhận "đúng định lượng" mới chụp ảnh và dùng món. Vị khách cũng cho biết đã từ chối voucher và cả đề nghị hoàn tiền vì không có ý định quay lại, đồng thời không hài lòng với trải nghiệm lần này.

Đáng chú ý, vị khách còn đề nghị nếu nhà hàng có hình ảnh chứng minh phần ăn thực tế "nhiều hơn hẳn" thì nên công khai để làm rõ. Đồng thời, người này cho rằng việc nhà hàng bình luận với hàm ý "hình ảnh chưa đúng sự thật" khi chưa xác nhận đầy đủ nội bộ là điều không nên, và mong các khách hàng sau không gặp phải trải nghiệm tương tự.

Sau khi đăng tải hình ảnh trích xuất camera, phía nhà hàng lên tiếng thêm, cho biết đã gỡ bỏ các hình ảnh camera liên quan đến bàn khác để đảm bảo quyền riêng tư, đồng thời rà soát lại định lượng và cách trình bày món ăn. MÀU khẳng định đã điều chỉnh và sẽ áp dụng thay đổi ngay lập tức, đồng thời gửi lời xin lỗi và cảm ơn vì những góp ý thẳng thắn.

Mới nhất, nhà hàng đăng tải hình ảnh đĩa cold cuts sau khi được "hoàn thiện lại", kèm thông báo đã điều chỉnh cả định lượng lẫn giá bán nhằm mang đến trải nghiệm tốt hơn. Đến thời điểm hiện tại, sự việc xoay quanh đĩa cold cuts 490k vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiều người cho rằng câu chuyện này cho thấy, trong các tranh cãi về dịch vụ cao cấp, điều khiến khách hàng khó chịu không chỉ nằm ở mức giá, mà còn ở cách nhà hàng giao tiếp, giải thích và xử lý phản hồi trước công chúng.