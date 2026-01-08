Giữa "rừng" đặc sản Thái Lan, Indonesia, món ăn kèm này của Việt Nam vẫn lọt top ngon nhất Đông Nam Á

Theo danh sách "những món ăn kèm ngon nhất Đông Nam Á" do TasteAtlas công bố và cập nhật ngày 15/12/2025, tôm chua Huế đã góp mặt bên cạnh nhiều đại diện nổi tiếng đến từ Thái Lan, Indonesia, Malaysia hay Philippines. Không cầu kỳ về hình thức, cũng chẳng phải món ăn chính, nhưng chính vị chua mặn cay ngọt hài hòa cùng chiều sâu văn hóa đã giúp tôm chua Huế tạo được dấu ấn riêng trong con mắt giới ẩm thực quốc tế.

Món ăn "nhỏ" nhưng đậm chất cố đô

Tôm chua là một phần không thể thiếu trong bức tranh ẩm thực của Huế, vùng đất nổi tiếng với triết lý ăn uống tinh tế, coi trọng sự cân bằng và chừng mực. Trong mâm cơm Huế truyền thống, tôm chua thường xuất hiện như một món ăn kèm, dùng để "nâng vị" cho thịt luộc, bánh tráng, rau sống hay bún. Dù chỉ đóng vai phụ, nhưng nếu thiếu chén tôm chua, bữa ăn dường như mất đi một nốt nhấn quan trọng.

Tôm chua Huế đã góp mặt bên cạnh nhiều đại diện nổi tiếng trong danh sách "những món ăn kèm ngon nhất Đông Nam Á" do TasteAtlas công bố. (Ảnh: VinWonders)

Trong phần giới thiệu trên TasteAtlas, tôm chua Huế được mô tả là món tôm lên men "dù đã ủ chua nhưng nhìn bề ngoài vẫn khá tươi", có màu đỏ cam bắt mắt và mùi thơm đặc trưng. Chính sự đối lập thú vị giữa cảm giác thị giác và bản chất lên men này khiến nhiều thực khách quốc tế tò mò ngay từ lần đầu tiếp xúc.

Cách làm cầu kỳ, đòi hỏi sự kiên nhẫn

Để có được hũ tôm chua đúng vị Huế, người làm phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ. Tôm thường là tôm đất hoặc tôm rảo được chọn kỹ, rửa sạch, cắt bỏ đầu rồi để ráo. Sau đó, tôm được ướp trong rượu gạo khoảng 7–10 ngày. Công đoạn này vừa giúp khử mùi tanh, vừa tạo nền cho quá trình lên men tự nhiên.

Tôm chua Huế được mô tả là món tôm lên men "dù đã ủ chua nhưng nhìn bề ngoài vẫn khá tươi". (Ảnh: Điện máy xanh)

Khi tôm đạt độ "chín" cần thiết, người làm mới trộn tôm với riềng thái sợi, măng non, tỏi, ớt đỏ, nước mắm và gạo nếp. Hỗn hợp tiếp tục được cho vào hũ, đậy kín và ủ thêm. Thành phẩm là thứ nước mắm sánh nhẹ, tôm trong, giòn, vị chua dịu nhưng không gắt, cay nồng vừa đủ.

Với người Huế, làm tôm chua không chỉ là nấu ăn mà còn là giữ nghề. Chỉ cần sai lệch nhỏ về thời gian hoặc tỷ lệ gia vị, món ăn có thể mất đi hương vị đặc trưng vốn làm nên danh tiếng.

Giá thành bình dân, dễ tiếp cận

So với nhiều đặc sản lên men trong khu vực, tôm chua Huế có mức giá khá dễ chịu. Tại địa phương, một hũ tôm chua truyền thống dung tích khoảng 300–500 gram thường có giá từ vài chục đến hơn một trăm nghìn đồng, tùy nguyên liệu và thương hiệu gia truyền. Nhờ vậy, món ăn này thường được du khách lựa chọn làm quà mang về sau chuyến đi.

Hiện nay, tôm chua Huế không chỉ xuất hiện ở chợ truyền thống mà còn được bày bán tại các cửa hàng đặc sản, siêu thị và trên nhiều nền tảng trực tuyến. (Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế)

Hiện nay, tôm chua Huế không chỉ xuất hiện ở chợ truyền thống mà còn được bày bán tại các cửa hàng đặc sản, siêu thị và trên nhiều nền tảng trực tuyến, giúp đặc sản cố đô tiếp cận rộng rãi hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Nhiều cách ăn, nhiều biến tấu

Cách ăn quen thuộc nhất là tôm chua dùng kèm thịt ba chỉ luộc, rau sống và bánh tráng. Vị béo của thịt, vị tươi của rau và vị chua cay mặn ngọt của tôm chua hòa quyện, tạo nên tổng thể hài hòa đúng tinh thần ẩm thực Huế.

Cách ăn quen thuộc nhất là tôm chua dùng kèm thịt ba chỉ luộc, rau sống và bánh tráng. (Ảnh: Khám phá Huế)

Ngoài ra, tôm chua còn được dùng trộn gỏi, ăn với bún hoặc làm món chấm cho rau luộc. Những năm gần đây, một số đầu bếp trẻ thử nghiệm đưa tôm chua vào các món ăn sáng tạo hơn, biến nó thành loại sốt ăn kèm hải sản hoặc bánh mì, mang đến trải nghiệm mới nhưng vẫn giữ được hồn cốt truyền thống.

Báo chí quốc tế nhìn nhận ra sao?

Trong nhiều bài viết về ẩm thực Huế, báo chí và các chuyên trang du lịch quốc tế thường nhắc đến tôm chua như một ví dụ tiêu biểu cho nghệ thuật lên men của Việt Nam. Món ăn này được mô tả là mạnh mẽ về hương vị nhưng không lấn át, phản ánh triết lý ẩm thực coi trọng sự tiết chế và tinh tế.

Trong nhiều bài viết về ẩm thực Huế, báo chí và các chuyên trang du lịch quốc tế thường nhắc đến tôm chua như một ví dụ tiêu biểu cho nghệ thuật lên men của Việt Nam. (Ảnh: Báo Tổ quốc)

Việc tôm chua Huế được TasteAtlas đưa vào bảng xếp hạng và cập nhật đến ngày 15/12/2025 không chỉ là sự ghi nhận dành cho một món ăn kèm, mà còn cho thấy sức hấp dẫn bền bỉ của ẩm thực Việt Nam trên bản đồ khu vực. Một món ăn giản dị, âm thầm, nhưng đủ chiều sâu để chinh phục cả những thực khách khó tính nhất.