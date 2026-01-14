Từng run tay ký vay 1,3 tỷ mua nhà ở tuổi 25: 5 năm sau, vợ chồng trẻ Hà Nội khiến nhiều người nhìn lại

Trong những cuộc trò chuyện của người trẻ, "thuê nhà hay mua nhà" luôn là một câu hỏi gây nhiều tranh luận. Ai cũng có lý lẽ của riêng mình. Người ủng hộ thuê nhà thì cho rằng sống thoải mái, không áp lực nợ nần. Người chọn mua nhà lại tin rằng sở hữu một nơi chốn của riêng mình là nền móng để ổn định và phát triển.

Câu chuyện của vợ chồng Trần Thủy (sinh năm 1995, Hà Nội) là một ví dụ điển hình về hành trình an cư đầy thử thách nhưng khi nhìn lại, dù khó khăn đến mấy, khi có một căn nhà, có không gian để các con sinh hoạt, học tập, vui đùa, vất vả đến mấy cũng là một hành trình thực sự xứng đáng.

"Có nhiều người bảo: 'Thuê nhà thì thoải mái, mua nhà chỉ thêm áp lực nợ nần'. Nhưng với vợ chồng mình, câu chuyện lại khác" - Thủy tâm sự.

Vợ chồng Thủy hết hôn vào năm 2019, hiện đang có 1 công chúa nhỏ.

Từ căn phòng thuê chật chội đến căn nhà đầu tiên ở tuổi 25: Vay ngân hàng 1,3 tỷ, mỗi tháng trả 18 triệu cả gốc + lãi

Năm 2019, sau khi kết hôn, Thủy và chồng thuê một căn hộ chung cư. Lúc ấy, thu nhập của cả hai khá khiêm tốn: Lương của Thủy khoảng 6 triệu, còn chồng cô là 20 triệu. Nghĩ đến chuyện mua nhà khi đó, cả hai đều cảm thấy… xa vời.

Một mức thu nhập đủ sống ở Hà Nội, nhưng nghĩ đến chuyện sở hữu căn nhà thì… gần như bất khả thi. Thủy nói rằng thời điểm ấy, cả hai chỉ mong đủ tiền trang trải, chứ không dám mơ về một khoản nợ hàng tỷ đồng hay sở hữu một căn nhà tại Hà Nội.

Căn nhà đầu tiên của hai vợ chồng Thủy được mua vào năm 2020, khi đó vợ chồng cô vay ngân hàng 1,3 tỷ, mỗi tháng trả 18 triệu cả gốc và lãi.

Thế nhưng thực tế sống trong căn hộ thuê lại khiến hai vợ chồng dần cảm nhận rõ ràng mong muốn có một tổ ấm thuộc về riêng mình. Mỗi lần muốn sửa sang gì đó lại hỏi hỏi ý chủ nhà, muốn điều chỉnh không gian cho tiện sinh hoạt hơn cũng không dám can thiệp nhiều. Cảm giác sống trong "nhà của người khác" khiến họ dần hiểu rằng, điều hai vợ chồng cô muốn không chỉ là một nơi ngủ nghỉ, mà là một không gian khiến họ thực sự cảm thấy được thuộc về.

Đến năm 2020 - một năm đầy biến động với nhiều người, hai vợ chồng lại đưa ra quyết định táo bạo nhất trong đời: Đặt cọc mua một căn hộ 73m2 gồm 2 phòng ngủ, với giá 1,8 tỷ, tổng chi phí cả nội thất lên đến 2 tỷ đồng tại khu Anland, Hà Đông, Hà Nội. Thủy chia sẻ, thời điểm ấy (năm 2020), vợ chồng cô vay ngân hàng 1,3 tỷ trong 20 năm, tiền gốc và lãi phải trả mỗi tháng là 18 triệu.

"Trong tay chỉ có 100 triệu tiền mặt, một chút vàng cưới, vay thêm người thân 500 triệu gom góp hết lại, còn lại ngân hàng giải ngân trong 20 năm. Thú thật, lúc ký cọc 50 triệu, vợ chồng mình vừa run vừa lo. Run vì không biết bao giờ mới trả xong, lo vì gánh nặng tài chính đè nặng lên vai. Nhưng chính quyết định đó đã khiến hai vợ chồng thay đổi hẳn: biết lên kế hoạch dòng tiền, siết chi tiêu, tìm cách tăng thu nhập" - Thủy tâm sự.

Vượt qua áp lực trả nợ để gây dựng "tài sản đầu tiên"

Chính quyết định mạo hiểm ấy đã khiến cuộc sống của hai vợ chồng thay đổi theo một cách rất khác. Từ những người trẻ sống "đến đâu hay đến đó", họ bắt đầu học cách lên kế hoạch tài chính một cách chi tiết. Hai vợ chồng cân nhắc trước từng khoản chi, bớt đi những nhu cầu không thật sự cần thiết, cố gắng tiết kiệm để chuẩn bị cho những đợt thanh toán tiếp theo.

5 năm sau ngày mua căn nhà đầu tiên, vợ chồng Thủy nâng cấp lên căn nhà thứ 2 hiện đại và sang trọng hơn.

Thủy quyết định nghỉ công việc văn phòng mà cô đã gắn bó nhiều năm để chuyển sang kinh doanh, một lĩnh vực hoàn toàn mới, nhưng lại mang đến cho cô nguồn thu nhập tốt hơn cả mong đợi. Chồng cô thì có thêm thu nhập từ những dự án công trình mà anh tham gia. Hai dòng thu nhập ấy, cộng với nỗ lực siết chặt chi tiêu, giúp họ vượt qua từng giai đoạn thanh toán với tâm thế vừa áp lực, vừa hy vọng.

Dù căn hộ không phải là nơi sang trọng nhất hay đẹp nhất, nhưng nó lại là thành quả ngọt ngào của bao cố gắng của hai vợ chồng cô. Từng món đồ nội thất được chọn lựa cẩn thận, từng góc nhỏ được sắp xếp tỉ mỉ, tất cả đều là công sức và tình yêu của hai vợ chồng dành cho tổ ấm đầu tiên. Đó không chỉ là một căn nhà, mà là cột mốc trưởng thành, là nơi đánh dấu sự thay đổi lớn lao trong tư duy, trong cách sống và cả trong trách nhiệm của hai người với gia đình và con cái.

"Từng đồng tích cóp, từng đợt thanh toán, vừa áp lực nhưng cũng đầy hy vọng. Ngày dọn về, căn hộ không hoành tráng nhưng là 'tài sản đầu tiên' - một nơi để hai vợ chồng mình yên tâm gây dựng" - Thủy tâm sự.

5 năm - 2 căn nhà: Hành trình trưởng thành của hai vợ chồng trẻ

Năm năm sau khi ký vào tờ giấy cọc nhà, vợ chồng Thủy đã trả xong toàn bộ khoản vay ngân hàng. Khi tài chính ổn định hơn, con cái lớn hơn và nhu cầu sống thay đổi, hai vợ chồng lại quyết định nâng cấp chỗ ở bằng cách chuyển sang một căn hộ mới tại Vinsmart Tây Mỗ (Nam Từ Liêm - Hà Nội). Căn hộ mới ấm cúng hơn, tiện nghi hơn và đặc biệt thuận tiện cho con đi học. Hai căn nhà trong 5 năm - cả hai đều do chính họ tự vay, tự trả, tự nỗ lực để đạt được, là minh chứng cho hành trình "an cư lập nghiệp" của hai vợ chồng Thủy.

Hành trình mua nhà, với vợ chồng Thủy không chỉ đơn thuần là chuyện tiền bạc. Đó là hành trình giúp hai vợ chồng trưởng thành hơn, biết nhìn xa hơn, biết cân đối chi tiêu, biết nghĩ cho tương lai thay vì chỉ sống cho hiện tại. Và điều quan trọng nhất, đó là hành trình giúp họ nhận ra rằng đôi khi chính những quyết định khiến mình sợ nhất, lại chính là những điều giúp cuộc sống bước sang một trang mới.

"Thuê nhà hay mua nhà, chẳng có lựa chọn nào đúng cho tất cả. Nhưng với tụi mình, quyết định "xuống tiền" năm đó, dù áp lực, vẫn là viên gạch đầu tiên cho hành trình an cư lạc nghiệp. Thế nên, bây giờ có một ngôi nhà nhỏ nhắn, tự tay mình chăm chút từng góc nhỏ trong nhà cảm thấy vô cùng may mắn và hạnh phúc" - Thủy tâm sự.

Một mùa Giáng sinh chuẩn bị gõ cửa, cũng là lúc Thủy tự tay trang trí tổ ấm của gia đình ngập tràn sắc màu rộn ràng và ấm áp.

