"Ông hoàng nhạc Việt" đình đám một thời: Tuổi 55 chủ yếu hát phòng trà, liên tiếp bán tài sản

Đàm Vĩnh Hưng tên thật là Huỳnh Minh Hưng, sinh 2/10/1971. Anh bắt đầu sự nghiệp từ những năm 1990 và dần trở thành một trong những giọng ca được truyền thông gọi là "ông hoàng nhạc Việt" nhờ hàng loạt ca khúc được yêu thích và mức cát-xê cao.

Nam ca sĩ không chỉ thành công trong dòng nhạc trẻ mà còn thể hiện được nhạc đỏ, nhạc Trịnh Công Sơn hay nhạc bolero... trong nhiều dự án âm nhạc của mình. Tuy nhiên, giữa tháng 7/2024, Đàm Vĩnh Hưng nhận quyết định cấm biểu diễn trong 9 tháng, theo Nghị định 38/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Đàm Vĩnh Hưng là "ông hoàng nhạc Việt" đình đám một thời.

Sau khi hết hạn cấm hát, vào tháng 4/2025, Đàm Vĩnh Hưng chính thức tái xuất với nhiều dự án âm nhạc.Tuy nhiên, có thể dễ dàng thấy màn trở lại này chưa tạo được hiệu ứng mạnh như thời hoàng kim, lượt xem trên YouTube khiêm tốn.

Đàm Vĩnh Hưng cũng từng thông báo sẽ biểu diễn trong một chương trình lớn ở Long Xuyên (An Giang) vào tháng 5/2025 nhưng bị cư dân mạng phản ứng nên đã phải xóa đi. Phía lãnh đạo Long Xuyên cũng phủ nhận mời nam ca sĩ tới hát.

Sau này, Đàm Vĩnh Hưng chủ yếu cập nhật lịch biểu diễn ở các phòng trà quen thuộc tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Lạt... Thỉnh thoảng nam ca sĩ cũng bay show hải ngoại. Dù vẫn giữ được lượng khán giả trung thành nhưng sự trở lại này được đánh giá là trầm lắng, phản ánh rõ sự thay đổi về vị thế của một ngôi sao lớn sau biến cố.

Song song với những biến chuyển trong sự nghiệp, động thái liên quan đến bất động sản của Đàm Vĩnh Hưng cũng khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Cuối năm 2025, nam ca sĩ đã hoàn tất việc bán căn biệt thự trăm tỷ tại phường Hòa Hưng, Quận 10 (khu cư xá Bắc Hải) – nơi anh từng sinh sống và gắn bó suốt nhiều năm. Căn biệt thự này không chỉ là chốn an cư mà còn được xem như biểu tượng cho sự thành đạt và giàu có của Mr. Đàm trong thời kỳ đỉnh cao.

Biệt thự trăm tỷ Đàm Vĩnh Hưng đã bán.

Việc bán biệt thự khiến không ít người bất ngờ, bởi đây từng là một trong những tài sản giá trị và nổi tiếng nhất gắn liền với tên tuổi của anh. Chưa dừng lại ở đó, mới đây, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục gây xôn xao khi công khai rao bán một lô đất rộng gần 300m² tại đường Nguyễn Gia Trí (khu vực quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM) với mức giá khoảng 60 tỷ đồng.

Lô đất được đánh giá nằm ở vị trí đắc địa, ngay trung tâm, có giá trị thương mại cao. Việc liên tiếp bán những bất động sản lớn khiến mạng xã hội không khỏi đặt câu hỏi về lý do thực sự phía sau các quyết định này.

Theo chính Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ thì anh bán tài sản không xuất phát từ khó khăn tài chính. Trái lại, đây được xem là quyết định tái cơ cấu tài sản, nhằm chuẩn bị cho việc xây dựng một ngôi nhà mới rộng rãi, khang trang và hiện đại hơn, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt hiện tại của gia đình.