Đặc trưng nhà miền Tây, cả nước thích thú

14-01-2026 - 08:19 AM | Lifestyle

Đây là nét đặc trưng trong sinh hoạt của người dân miền Tây.

Ở nhiều ngôi nhà miền Tây, nếu để ý kỹ sẽ thấy một chi tiết rất quen mà nhà phố hiếm khi có: khu sàn nước riêng để rửa chén, rửa đồ, tách hẳn khỏi không gian bếp khô. Không cầu kỳ, không trang trí phô trương, nhưng chỉ cần nhìn nền thấp hơn một bậc, lát gạch hoa văn rực rỡ, là người ta biết ngay đó là thiết kế đặc trưng ở nhiều gia đình miền Tây.

Khu sàn nước này thường được bố trí phía sau hoặc bên hông nhà. Nền được hạ thấp hơn nền nhà chính, hoặc làm thêm một bậc cao để ngăn rõ ràng, giúp nước xối thoải mái mà không tràn ra xung quanh. Gạch lát thường là gạch bông hoặc gạch men hoa văn, nhìn có vẻ giản dị nhưng rất thực tế: ít trơn, dễ rửa, che được vết bẩn và rêu mốc - thứ khó tránh ở vùng khí hậu nóng ẩm, nhiều nước.

Đặc trưng nhà miền Tây, cả nước thích thú- Ảnh 1.
Đặc trưng nhà miền Tây, cả nước thích thú- Ảnh 2.

Nguồn: TikTok @p.sang1607, @hhan._ph

Thiết kế sàn nước rất phù hợp với sở thích và thói quen sinh hoạt của người miền Tây. Thay vì đứng rửa chén trong không gian bếp chật hẹp, nhiều gia đình quen ngồi thấp để rửa chén, rửa đồ, vừa tiện tay vừa đỡ mỏi. Khu sàn nước thường mát mẻ, thoáng gió, nhìn ra vườn hoặc mương nhỏ phía sau nhà, khiến những công việc tay chân hằng ngày trở nên nhẹ nhàng hơn, không bị bó buộc trong bốn bức tường kín. Chính vì vậy, phía trên khu sàn nước thường được bố trí nhiều kệ, móc treo để đặt rổ rá, thau chậu và các vật dụng nhà bếp. Mọi thứ nằm trong tầm tay, dùng xong là treo lên cho ráo nước, vừa gọn gàng vừa tiện lợi.

Một lý do quan trọng khác khiến sàn nước phổ biến ở miền Tây là nhà cửa rộng rãi. Nhà miền Tây, đặc biệt là nhà vườn, thường có diện tích thoáng, không chịu áp lực phải gom mọi chức năng vào một không gian như nhà phố. Nhờ đó, gia chủ có thể tách rõ bếp khô và bếp ướt, chừa khoảng lùi để làm một khu sàn nước riêng, phục vụ sinh hoạt hằng ngày mà không ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt chung của cả nhà.

Đặc trưng nhà miền Tây, cả nước thích thú- Ảnh 3.
Đặc trưng nhà miền Tây, cả nước thích thú- Ảnh 4.

Nguồn: TikTok @trungkientran.gm69, @kenhcuanhung01

Ngày nay, dù nhiều nhà miền Tây được xây dựng theo hướng hiện đại, khu sàn nước vẫn là thiết kế được giữ lại. Mỗi khi nhà có tiệc, đám giỗ hoặc phải chuẩn bị nhiều mâm cỗ, khu vực này trở thành không gian rất "đắc lực", bởi đủ rộng để nhiều người cùng đứng, cùng ngồi làm bếp, rửa chén, sơ chế thực phẩm mà không chật chội, vướng víu. Nhờ đó, việc nấu nướng đông người vẫn diễn ra thoải mái, linh hoạt, đúng với nếp sinh hoạt quen thuộc của các gia đình miền Tây.

Tổng hợp

CLIP: Độc lạ nhà miền Tây, "gây lú" cho cả nước

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

miền Tây

