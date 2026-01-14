Phan Hiển nói đã nhiều lần chia tay Khánh Thi

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, Phan Hiển khẳng định rằng anh và Khánh Thi là định mệnh của nhau. Anh nói: "Tôi và Khánh Thi đã nhiều lần chia tay nhưng vẫn quay lại với nhau, như vậy là định mệnh. Nhưng đôi khi có một người vợ giỏi quá cũng mệt".

Khánh Thi và Phan Hiển

MC Nguyên Khang nhận định: "Có những người chúng ta gọi là định mệnh vì quyết định số mệnh của mình. Định mệnh ngày ấy trong cuộc gặp gỡ giữa cô giáo Khánh Thi và cậu học trò Phan Hiển đã giúp bạn viết nên một số phận khác trong cuộc đời mình.

Đã là duyên số, định mệnh thì bằng một cách nào đó họ vẫn gắn kết với nhau. Đó là lí do Phan Hiển đang ở thế rất khó, tôi hiểu được điều này. Điều này bản thân Phan Hiển vừa muốn và vừa không muốn".

Vận động viên Thu Hương (bạn nhảy của Phan Hiển) tiết lộ thêm: "Nhân lúc chị Khánh Thi không có ở đây tôi phải nói xấu chị ấy. Chị Khánh Thi xấu lắm, chị ấy kiêm đủ mọi thứ, làm hết cả việc của chúng tôi.

Chị Khánh Thi vừa hỗ trợ về mặt ý tưởng, chiếc lược thi đấu, vừa làm cả bếp núc, ăn uống. Chị ấy kiêm nhiệm mọi vai trò, chúng tôi chỉ việc tập trung thi đấu thôi. Kể cả lúc tôi ốm đau, mệt mỏi chị Khánh Thi cũng hỏi mệt à, chị có thuốc đây.

Thậm chí, chị Khánh Thi còn kiêm cả chuyên gia tâm lý luôn, thường hỏi tôi hôm nay thế nào, có ổn không. Chị ấy kiêm nhiều vai trò quá nên chúng tôi chẳng phải làm gì".

Nguyên Khang nhận định: "Cái gì cũng có hai mặt của nó. Mặt tốt của việc này là Phan Hiển và Thu Hương không đơn độc trong hành trình đi thi đấu, không phải lo lắng việc gì cả. Ngay cả vấn đề lớn nhất là kinh phí thì các bạn cũng an tâm được vì có Khánh Thi lo".

Phan Hiển chia sẻ thêm: "Trong quá trình tập luyện để thi đấu giải quốc tế, chúng tôi phải sang Pháp rất nhiều lần để tập luyện với biên đạo nước ngoài. Di chuyển nhiều như vậy khiến mọi chi phí đều đội lên và toàn bộ chúng tôi phải tự túc hết, không có nhà tài trợ nào.

Rất may là chúng tôi có sự giúp đỡ của huấn luyện viên trưởng chính là bà xã tôi Khánh Thi. Khánh Thi hỗ trợ hết mình nên chúng tôi có điều kiện tập trung toàn tâm toàn ý vào chuyên môn".