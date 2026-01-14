Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phan Hiển nói đã nhiều lần chia tay Khánh Thi

14-01-2026 - 07:18 AM | Lifestyle

"Tôi và Khánh Thi đã nhiều lần chia tay nhưng vẫn quay lại với nhau", Phan Hiển nói.

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, Phan Hiển khẳng định rằng anh và Khánh Thi là định mệnh của nhau. Anh nói: "Tôi và Khánh Thi đã nhiều lần chia tay nhưng vẫn quay lại với nhau, như vậy là định mệnh. Nhưng đôi khi có một người vợ giỏi quá cũng mệt".

Phan Hiển nói đã nhiều lần chia tay Khánh Thi- Ảnh 1.

Khánh Thi và Phan Hiển

MC Nguyên Khang nhận định: "Có những người chúng ta gọi là định mệnh vì quyết định số mệnh của mình. Định mệnh ngày ấy trong cuộc gặp gỡ giữa cô giáo Khánh Thi và cậu học trò Phan Hiển đã giúp bạn viết nên một số phận khác trong cuộc đời mình.

Đã là duyên số, định mệnh thì bằng một cách nào đó họ vẫn gắn kết với nhau. Đó là lí do Phan Hiển đang ở thế rất khó, tôi hiểu được điều này. Điều này bản thân Phan Hiển vừa muốn và vừa không muốn".

Vận động viên Thu Hương (bạn nhảy của Phan Hiển) tiết lộ thêm: "Nhân lúc chị Khánh Thi không có ở đây tôi phải nói xấu chị ấy. Chị Khánh Thi xấu lắm, chị ấy kiêm đủ mọi thứ, làm hết cả việc của chúng tôi.

Chị Khánh Thi vừa hỗ trợ về mặt ý tưởng, chiếc lược thi đấu, vừa làm cả bếp núc, ăn uống. Chị ấy kiêm nhiệm mọi vai trò, chúng tôi chỉ việc tập trung thi đấu thôi. Kể cả lúc tôi ốm đau, mệt mỏi chị Khánh Thi cũng hỏi mệt à, chị có thuốc đây.

Phan Hiển nói đã nhiều lần chia tay Khánh Thi- Ảnh 2.

Thậm chí, chị Khánh Thi còn kiêm cả chuyên gia tâm lý luôn, thường hỏi tôi hôm nay thế nào, có ổn không. Chị ấy kiêm nhiều vai trò quá nên chúng tôi chẳng phải làm gì".

Nguyên Khang nhận định: "Cái gì cũng có hai mặt của nó. Mặt tốt của việc này là Phan Hiển và Thu Hương không đơn độc trong hành trình đi thi đấu, không phải lo lắng việc gì cả. Ngay cả vấn đề lớn nhất là kinh phí thì các bạn cũng an tâm được vì có Khánh Thi lo".

Phan Hiển chia sẻ thêm: "Trong quá trình tập luyện để thi đấu giải quốc tế, chúng tôi phải sang Pháp rất nhiều lần để tập luyện với biên đạo nước ngoài. Di chuyển nhiều như vậy khiến mọi chi phí đều đội lên và toàn bộ chúng tôi phải tự túc hết, không có nhà tài trợ nào.

Rất may là chúng tôi có sự giúp đỡ của huấn luyện viên trưởng chính là bà xã tôi Khánh Thi. Khánh Thi hỗ trợ hết mình nên chúng tôi có điều kiện tập trung toàn tâm toàn ý vào chuyên môn".

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dàn xế hộp của Sơn Tùng M-TP, chiếc G 63 đâu rồi?

Dàn xế hộp của Sơn Tùng M-TP, chiếc G 63 đâu rồi? Nổi bật

Một kiểu mua vàng mới đang lên ngồi, giờ ai cũng mua được vàng, khoe vàng sẽ là xu hướng!

Một kiểu mua vàng mới đang lên ngồi, giờ ai cũng mua được vàng, khoe vàng sẽ là xu hướng! Nổi bật

Khi món nước ở Việt Nam được nâng tầm thành nghệ thuật!

Khi món nước ở Việt Nam được nâng tầm thành nghệ thuật!

06:50 , 14/01/2026
Độc lạ hòn đảo ngắm hoàng hôn, bình minh ở Quảng Ninh

Độc lạ hòn đảo ngắm hoàng hôn, bình minh ở Quảng Ninh

05:30 , 14/01/2026
Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới và cô bạn gái 670 triệu đô

Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới và cô bạn gái 670 triệu đô

00:31 , 14/01/2026
Chồng của diễn viên Sam là ai?

Chồng của diễn viên Sam là ai?

23:32 , 13/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên