Tài sản của Khánh Thi - Phan Hiển

Khánh Thi - Phan Hiển là một trong những cặp đôi có sức ảnh hưởng lớn của làng dancesport Việt. Không chỉ được ngưỡng mộ bởi chuyện tình kéo dài hơn một thập kỷ, cả hai còn cùng nhau xây dựng sự nghiệp vững chắc, chinh phục hàng loạt danh hiệu lớn và ghi dấu ấn rõ nét trong làng thể thao khiêu vũ. Cuối năm 2022, sau nhiều năm gắn bó và đồng hành, cặp đôi chính thức tổ chức hôn lễ, khép lại chặng đường yêu bền bỉ bằng một cái kết viên mãn.

Song hành với thành công sự nghiệp là khối tài sản đáng kể mà cả hai tích lũy được sau nhiều năm làm nghề. Khánh Thi từng âm thầm mua tặng Phan Hiển chiếc mô tô trị giá hơn 1 tỷ đồng, trong khi Phan Hiển cũng không ít lần dành cho bà xã những món quà xa xỉ như trang sức đắt tiền hay đồ hiệu giá trị. Năm 2024, Khánh Thi gây chú ý khi tiết lộ vợ chồng cô có nhiều khoản cho vay kéo dài nhiều năm với tổng số tiền lên tới vài tỷ đồng. Dù hiếm khi phô trương, mức độ giàu có của Khánh Thi - Phan Hiển vẫn khiến nhiều người phải nể phục.

Nổi bật trong khối tài sản đáng nể của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển phải kể đến là cơ ngơi rộng khoảng 800m², tọa lạc ngay mặt tiền một tuyến đường sầm uất tại quận Bình Thạnh, TP.HCM. Ngôi nhà gây ấn tượng với quy mô lớn và vị trí đắc địa, vừa thuận tiện cho sinh hoạt gia đình, vừa phục vụ tốt cho công việc. Không gian sống bên trong được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng, chú trọng công năng nhưng vẫn toát lên sự tinh tế, phản ánh rõ gu thẩm mỹ và lối sống chỉn chu của cặp đôi kiện tướng dancesport.

Cơ ngơi sang xịn của Khánh Thi - Phan Hiển

Bên trong tòa nhà, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển dành một tầng cho doanh nghiệp thuê làm văn phòng, một tầng khác được sử dụng làm trung tâm đào tạo khiêu vũ. Các tầng phía trên là không gian sinh hoạt của đại gia đình cặp đôi kiện tướng dancesport

Khánh Thi khi giảng dạy ở trung tâm mở tại nhà riêng

Không gian sinh hoạt của gia đình Khánh Thi - Phan Hiển mang phong cách hiện đại, sử dụng gam màu trầm để tạo cảm giác ấm cúng và riêng tư. Thay vì trang trí cầu kỳ, cặp đôi chọn cách điểm xuyết bằng những khung ảnh gia đình, vừa lưu giữ kỷ niệm, vừa giúp không gian mang đậm dấu ấn cá nhân. Điểm nhấn đặc biệt trong tổ ấm của cặp đôi kiện tướng dancesport nằm ở khu sân vườn rộng rãi, ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Cây xanh được bố trí hài hòa, tạo nên khoảng không gian thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên.

Tổ ấm của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển được thiết kế với tông trầm ấm áp

Không gian bếp hiện đại, tiện nghi

Khu vực sân vườn rộng rãi, trồng nhiều cây cối của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển

Đây là không gian lý tưởng để gia đình kiện tướng dancesport "check-in" ngay tại nhà

Không gian sân thượng được Phan Hiển dành nhiều tâm sức để chăm sóc

Ngoài là không gian sinh hoạt của gia đình, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển thỉnh thoảng cũng hẹn hò riêng tại sân thượng.

