Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhan sắc đời thường xinh như búp bê gây sốt cõi mạng Thái Lan của tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam

30-12-2025 - 15:22 PM | Lifestyle

Ngắm nhan sắc của hotgirl bóng đá Trần Thị Duyên gây sốt cõi mạng.

Không chỉ gây ấn tượng bằng lối đá mạnh mẽ trên sân cỏ, hậu vệ Trần Thị Duyên của đội tuyển nữ Việt Nam mới đây đã khiến cộng đồng mạng Thái Lan bùng nổ bởi vẻ đẹp rạng ngời và phong cách sang trọng tại lễ trao giải Quả bóng vàng.

Xuất hiện tại lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025, Trần Thị Duyên lột xác hoàn toàn, bỏ lại hình ảnh quần đùi áo số thường thấy để khoác lên mình bộ váy quyến rũ. Với gương mặt thanh tú, nụ cười trong trẻo và vóc dáng cân đối, nữ cầu thủ sinh năm 2000 nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi ống kính.

Nhan sắc đời thường xinh như búp bê gây sốt cõi mạng Thái Lan của tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam- Ảnh 1.

Nhan sắc gay sốt cõi mạng của Trần Thị Duyên (Ảnh: FBNV)

Ngay sau khi những hình ảnh này được đăng tải, không chỉ người hâm mộ trong nước mà cả truyền thông và cổ động viên khu vực, đặc biệt là Thái Lan, đã dành những lời khen "có cánh" cho cô.

Trang fanpage bóng đá nổi tiếng của Thái Lan – MrFootballAEC đã chia sẻ loạt ảnh của Trần Thị Duyên với dòng trạng thái: "Tỏa sáng với vẻ đáng yêu ngoài sân cỏ. Trần Thị Duyên gây ấn tượng mạnh mẽ với vẻ cuốn hút trong bộ váy dạ hội. Cô ấy đã thu hút mọi ánh nhìn tại sự kiện."

Dưới bài đăng, rất nhiều CĐV xứ Chùa Vàng đã để lại những bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ:

- "Từ bây giờ, tôi chính thức trở thành fan của bóng đá nữ Việt Nam!".

- "Đây chắc chắn là cầu thủ xinh đẹp nhất Đông Nam Á hiện nay".

- "Vẻ đẹp của cô ấy thật trong trẻo, nhìn không thua kém gì các ngôi sao giải trí".

Nhan sắc đời thường xinh như búp bê gây sốt cõi mạng Thái Lan của tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam- Ảnh 2.

Trần Thị Duyên được mệnh danh là hotgirl bóng đá nữ Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Nhan sắc đời thường xinh như búp bê gây sốt cõi mạng Thái Lan của tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam- Ảnh 3.

Nữ hậu vệ lên sân cực mãnh mẽ (Ảnh: FBNV)

Nhan sắc đời thường xinh như búp bê gây sốt cõi mạng Thái Lan của tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam- Ảnh 4.

Đời thường cô nàng ưa chuộng phong cách cá tính, gợi cảm (Ảnh: FBNV)

Nhan sắc đời thường xinh như búp bê gây sốt cõi mạng Thái Lan của tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam- Ảnh 5.

Nhan sắc đời thường xinh như búp bê gây sốt cõi mạng Thái Lan của tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam- Ảnh 6.

Vóc dáng cực nuột nà của nữ tuyển thủ (Ảnh: FBNV)

Nhan sắc đời thường xinh như búp bê gây sốt cõi mạng Thái Lan của tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam- Ảnh 7.

Trần Thị Duyên đời thường khác hẳn trên sân (Ảnh: FBNV)

Trần Thị Duyên hiện đang thuộc biên chế câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam. Cô là gương mặt quen thuộc của đội tuyển nữ Việt Nam dưới thời HLV Mai Đức Chung. Duyên được đánh giá cao nhờ lối chơi tốc độ, khả năng phán đoán tình huống tốt và sự bền bỉ trong hành lang cánh phải.

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cuộc đua sống còn của các thương hiệu F&B trong năm thanh lọc 2025: Đẹp - độc khuấy đảo thị trường nghìn tỷ, loạt đại gia “tất tay” đua với các ông lớn ngân hàng

Cuộc đua sống còn của các thương hiệu F&B trong năm thanh lọc 2025: Đẹp - độc khuấy đảo thị trường nghìn tỷ, loạt đại gia “tất tay” đua với các ông lớn ngân hàng Nổi bật

1 địa phương là điểm ghi dấu mốc kỷ lục 20 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, ai cũng trầm trồ: Hòn đảo đẹp nhất châu Á

1 địa phương là điểm ghi dấu mốc kỷ lục 20 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, ai cũng trầm trồ: Hòn đảo đẹp nhất châu Á Nổi bật

Toàn cảnh địa điểm khiến 1,4 tỷ dân Trung Quốc chấn động

Toàn cảnh địa điểm khiến 1,4 tỷ dân Trung Quốc chấn động

15:08 , 30/12/2025
Đôi vợ chồng chi hơn 12 tỷ đồng mua mảnh đất 16.000m2 để nghỉ hưu sớm: “1 năm sau tôi phải quay lại thành phố, mọi thứ khác xa tưởng tượng”

Đôi vợ chồng chi hơn 12 tỷ đồng mua mảnh đất 16.000m2 để nghỉ hưu sớm: “1 năm sau tôi phải quay lại thành phố, mọi thứ khác xa tưởng tượng”

14:50 , 30/12/2025
Giảm 70% chi phí sống: Thuê nhà 900.000đ/tháng để ‘mua lại tự do’ - cách tối ưu tài chính mà ở thành phố không làm được

Giảm 70% chi phí sống: Thuê nhà 900.000đ/tháng để ‘mua lại tự do’ - cách tối ưu tài chính mà ở thành phố không làm được

14:16 , 30/12/2025
"Đặc sản" Hong Kong: Nhà bé tí hon vẫn tiện nghi đến từng centimet, 10 triệu người xem xin bái phục

"Đặc sản" Hong Kong: Nhà bé tí hon vẫn tiện nghi đến từng centimet, 10 triệu người xem xin bái phục

12:35 , 30/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên