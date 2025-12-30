Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Toàn cảnh địa điểm khiến 1,4 tỷ dân Trung Quốc chấn động

30-12-2025 - 15:08 PM | Lifestyle

Bất động sản này trở thành điểm check-in hot hit vì vẻ đẹp như xé truyện bước ra.

Trung Quốc vốn nổi tiếng với những dự án bất động sản quy mô lớn, kiến trúc hoành tráng và không ngừng thử nghiệm những ý tưởng táo bạo. Từ các khu đô thị hiện đại đến những tổ hợp cao tầng sang trọng, nhiều công trình nơi đây luôn khiến người ta choáng ngợp bởi độ đầu tư và sự cầu kỳ trong thiết kế. Thế nhưng, giữa hàng loạt dự án đồ sộ ấy, lại tồn tại một khu chung cư khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải ngỡ ngàng, không phải vì độ cao hay sự xa hoa, mà bởi vẻ đẹp rất khác biệt. Đó là chung cư Manhattan Nature tọa lạc ở thành phố Thành Đô. Công trình này khiến người ta trầm trồ vì trông giống như những ngôi nhà búp bê thường chỉ xuất hiện trong truyện tranh. Thoạt nhìn ngỡ tưởng là tác phẩm AI, nhưng thực tế lại một tòa chung cư thật 100%. Sự "ảo diệu" trong lối thiết kế khiến tòa chung cư này trở thành điểm check-in nổi bật.

Khu chung cư Manhattan Nature được xây dựng trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2009, trên tổng diện tích khoảng 16.667m², gồm 1.382 căn hộ và 377 chỗ đỗ xe ô tô. Điểm gây ấn tượng mạnh nhất của công trình nằm ở cấu trúc dạng lưới độc đáo, tạo nên hiệu ứng diorama sống động. Nhìn từ xa, toàn bộ khu nhà tựa như một ngôi nhà búp bê khổng lồ với từng ô không gian được sắp đặt có chủ ý.

Công trình sử dụng thiết kế hành lang mở, ban công phủ nhiều mảng xanh, giúp kiến trúc trở nên mềm mại và gần gũi với thiên nhiên. Cách bố trí này không chỉ tạo hiệu ứng thị giác đặc biệt mà còn nâng cao trải nghiệm sống cho cư dân nhờ tối ưu khả năng lưu thông không khí và đón ánh sáng tự nhiên.

Dù tổng thể bên ngoài mang vẻ đẹp thơ mộng và giàu tính nghệ thuật, nhưng nội thất bên trong các căn hộ của Manhattan Nature lại khá giản dị. Không gian sinh hoạt được bố trí theo kiểu nhà ở phổ thông, gần với các căn hộ cho thuê thông thường và không có nhiều điểm nhấn đặc biệt về thiết kế. Tuy vậy, chính diện mạo bên ngoài độc đáo và xinh xắn của khu chung cư vẫn đủ sức thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, khiến công trình này trở thành đề tài được bàn luận và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

