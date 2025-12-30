Giảm 70% chi phí sống: Thuê nhà 900.000đ/tháng để ‘mua lại tự do’ - cách tối ưu tài chính mà ở thành phố không làm được

1. Khi 250 tệ/tháng (khoảng 900.000đ) đổi lại sự bình yên và tự do

Vào tháng 5, Siwen và YiYi – cặp đôi 9X ở Tô Châu – cùng mất việc. Thay vì cố trụ lại thành phố với mức thuê 3.000–5.000 tệ/tháng (10,5–17,5 triệu đồng), họ quyết định rời phố, chuyển về đảo Xishan ở hồ Thái Hồ, thuê một căn nhà cũ 80m².

- Tiền thuê: 250 tệ/tháng → khoảng 900.000đ/tháng

- Hợp đồng 10 năm: 3.000 tệ → khoảng 10,5 triệu đồng

- Chi phí sửa nhà: 40.000 tệ → khoảng 140 triệu đồng

Tổng cộng 150 triệu/10 năm , tương đương 15 triệu/năm , tức… bằng 1 tháng tiền thuê căn hộ bình thường ở thành phố .

Nhà cũ đến mức “nhìn xuyên vách”, nhưng có sân rộng và một cây bạch quả hơn 150 năm tuổi. Cặp đôi giữ nguyên lối kiến trúc mộc mạc: trát xi măng, giữ mái gỗ cũ, nhặt đồ cổ về trang trí. Tất cả được hoàn thiện chỉ trong 1 tháng.

Chi phí sống mỗi tháng của họ:

- 1.000 tệ tiền ăn → ~ 3,5 triệu đồng

- 150 tệ điện nước → ~ 520.000đ

- 250 tệ tiền thuê → ~ 900.000đ ➡ Tổng: khoảng 5 triệu đồng/tháng cho hai người.

Sống ở đây, họ nhận ra: “ Chúng tôi không giàu hơn, nhưng chi tiêu ít đến mức… không còn sợ mất việc nữa ”.

2. Bán nhà phố, thuê sân vườn 1.000m²: Chi 2.000 tệ/tháng để đổi lấy một đời chậm lại

Một phụ nữ 9X khác đã bán căn hộ 70m² ở Thành Đô và thuê một căn nhà sân rộng gần 1.000m² ở vùng nông thôn Văn Giang.

- Tiền thuê 20 năm: 290.000 tệ → ~ 1,015 tỷ đồng → Trung bình 50 triệu/năm , tức khoảng 4,2 triệu/tháng

- Chi phí cải tạo: 280.000 tệ → ~ 980 triệu đồng

Tổng cộng: ~ 2 tỷ cho 20 năm , trung bình 8,3 triệu/tháng . Nếu so với việc mua biệt thự ngoại ô – phí quản lý, bãi xe, lãi vay… – thì đây vẫn là phương án “quá rẻ”.

Nhưng điều cô nhận được không chỉ là tài chính:

- Sa thải? Không còn áp lực “bằng mọi giá phải tìm việc mới”.

- Nghỉ làm vài tháng? Vẫn đủ tiền sống.

- Cuối tuần? Trồng rau, ngắm hoa, uống trà dưới gốc cây Michelia.

Cô chia sẻ: “ Lần đầu trong đời, tôi biết bốn mùa trông như thế nào khi không bị deadline đè lên đầu ”.

3. 400 tệ/tháng (1,4 triệu đồng) để có một sân vườn – và tìm thấy nghề tay trái

Susu, 9X ở Nam Kinh, thuê một căn nhà cũ từng dùng để… nuôi gà. Giá thuê:

- 400 tệ/tháng → ~ 1,4 triệu đồng

Cô tự học nghề mộc từ YouTube, tự làm bàn ghế, giá sách, sofa gỗ:

- Bàn cà phê: 60 tệ → 210.000đ

- Giá sách: 150 tệ → 525.000đ

- Bàn dài Wabi-sabi: 200 tệ → 700.000đ

- Sofa gỗ nguyên khối: 500 tệ → 1,75 triệu

- Chòi nghỉ uống trà: 1.000 tệ → 3,5 triệu

Tất cả tự tay làm trong sân. Chi phí rẻ, nhưng mang lại giá trị tinh thần khổng lồ.

Susu nói: “ Khi cưa một tấm gỗ, tôi quên hết drama công sở. Tự tay làm ra đồ đạc khiến tôi cảm thấy mình có giá trị trở lại. ”

Nhiều người bạn thành phố đến thăm, nhổ rau, ăn bữa cơm sân vườn, rồi… mê luôn.

4. Tại sao giới trẻ “hạ chuẩn” sống – nhưng lại “nâng chuẩn” cuộc đời?

Ở lại thành phố nghĩa là:

- Chi phí thuê nhà cao

- Áp lực giữ việc

- Ham muốn tiêu dùng lớn

- Sức khỏe xuống dốc nhanh

Còn rời phố về nông thôn không phải là “chạy trốn”, mà là tái cấu trúc tài chính – tâm lý – sức khỏe .

Ba lý do khiến lối sống này ngày càng phổ biến:

1) Chi phí sống giảm mạnh → áp lực giảm theo Từ 15–20 triệu/tháng xuống 4–6 triệu/tháng. “Bị sa thải cũng không chết đói.”

2) Tự do thời gian → hồi phục sức khỏe & tinh thần PTSD vì tin nhắn công việc, thiếu máu, mất ngủ… đều tự khỏi sau khi chuyển nhà.

3) Sở hữu điều mà thành phố không thể bán cho bạn: không khí, rau sạch, yên bình và sự sống đúng nghĩa.

Một nhân vật nói: “ Người ta hỏi: nhà không phải của bạn, sao đầu tư nhiều tiền vậy? Tôi chỉ muốn hỏi lại: Trong đời này, điều gì thực sự thuộc về bạn? ”.

5. “Hạ cấp” chỗ ở có phải chìa khóa tháo gỡ tài chính?

Không phải ai cũng phù hợp. Không thu nhập – không tiết kiệm – không kế hoạch thì sống ở đâu cũng lo lắng.

Nhưng với:

- Người trẻ mệt mỏi vì công sở

- Người muốn tiết giảm chi tiêu

- Người cần khoảng lặng để “hồi sức”

- Người tìm kiếm sự cân bằng dài hạn

…thì đây không phải “bước lùi”, mà là con đường vòng đến tự do tài chính .

Bởi khi chi phí cố định thấp, bạn không còn bị lương, KPI, hoặc nguy cơ sa thải “bóp nghẹt” nữa.

Một nhân vật kết lại rất giản dị:

“Nỗ lực để làm gì? Chỉ để một ngày nào đó được sống mà không phải nỗ lực nữa”.