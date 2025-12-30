“Người yêu Lọ Lem” lên thẳng hot sreach

Trong số các con sao Việt nói riêng và dàn trai tài gái giỏi trên MXH nói chung, Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh luôn nhận về nhiều sự chú ý. Mới đây, loạt từ khóa xoay quanh chuyện tình cảm của Lọ Lem bất ngờ lọt tìm kiếm phổ biến.

Sự việc bắt nguồn từ một bài đăng viral trên Threads, thảo luận về chủ đề “Lọ Lem Hạt Dẻ”. Chỉ sau 1 ngày đăng tải, bài đăng có gần 1 triệu lượt xem cùng rất nhiều bình luận. Cũng từ đây, các cụm từ khóa như “Lọ Lem và người yêu”, “Lọ Lem con gái Quyền Linh yêu ai”,... nhanh chóng được tìm kiếm trên nhiều nền tảng khác nhau.

Thậm chí, từ sau bài đăng ban đầu kia, nhiều nội dung khác cũng được bàn tán rôm rả như: “Phải là người như thế nào mới yêu được Lọ Lem?”, “Tôi nghĩ đến 90% con trai sẽ thích Lọ Lem”,... Điều này khiến cộng đồng mạng càng thảo luận nhiều hơn về chuyện “người yêu Lọ Lem”. Đa phần ý kiến khẳng định bây giờ Lọ Lem có người yêu hay hẹn hò là chuyện bình thường vì cô bạn đã 19 - 20 tuổi.

“Lọ Lem lớn rồi hẹn hò ai là việc của bạn ấy”, “Tui thích Lọ Lem quá trời, người gì mà đẹp lạ đẹp lùng, hào quang ngời ngời, khí chất ngời ngời. Ai mà yêu được em ấy chắc cũng phải ra gì và này nọ lắm”, “Cảm giác Lọ Lem sẽ yêu một người giỏi và giàu”, “Tui tin là với sự thông minh của Lọ Lem và kinh nghiệm của gia đình chú Quyền Linh thì bạn này sẽ có người yêu đỉnh tương đương thôi”,... là một số bình luận từ netizen.

Hiện tại Lọ Lem và gia đình MC Quyền Linh chưa có bất cứ phản hồi nào về thông tin này nhưng trước đây nam MC cũng không ngại bày tỏ quan điểm về chuyện tình cảm của 2 con gái.

Trong một chia sẻ với chúng tôi vào đầu năm 2024, MC Quyền Linh cho biết vợ chồng luôn nói với 2 con: "Con yêu người nào là quyền của con. Ba mẹ không bao giờ cấm cả. Quyền quyết định có người yêu hay công khai người yêu là quyền của con, ba mẹ sẽ ủng hộ nhưng phải cho ba mẹ biết. Ba mẹ chỉ cần biết người đó là ai là được rồi, còn chuyện yêu đương hay không ba mẹ không quyết đâu".

MC Quyền Linh còn tiết lộ rằng rất thoải mái với con về chuyện yêu đương, đủ tuổi, đủ lớn, đủ quyết định được. Thậm chí nam MC còn cho biết có nhiều bạn nhỏ đứng trước cửa nhà mình vì Lọ Lem và Hạt Dẻ. Anh không ngại việc tiếp đón những bạn này nhưng không quên dặn các bạn nghiêm túc, không ảnh hưởng đến việc học của con mình.

Ở cuộc trò chuyện khác vào tháng 9/2024, MC Quyền Linh lại chia sẻ về nickname “ba vợ quốc dân”. Anh cho biết mình thấy thú vị nhưng mọi sự lựa chọn đều do con gái quyết định:

“Cũng thú vị đó. Thực ra ngày xưa mọi người đặt cho tôi là MC quốc dân, giờ lên mạng lại là ‘ba vợ quốc dân’. Cũng thấy vui, nhiều khi cũng mắc cười. Nhiều người quan tâm con mình cũng là điều hạnh phúc. Nhưng sự lựa chọn là do con mình hết, mình chỉ là nhân tố sau lưng thôi.

Nhiều người cứ ‘con làm rể ba Linh nha’, ‘tôi với ông làm sui’ nhưng tôi không có quyền quyết định mà đó là quyết định từ trái tim các con. Con thích ai, yêu ai, lấy ai là con quyết định, tôi chỉ là người theo sau ủng hộ. Còn danh xưng này cũng là một điều thú vị mà tôi thấy cũng vui” .

Lọ Lem có tên đầy đủ là Mai Thảo Linh, sinh năm 2006, là con gái đầu lòng của MC Quyền Linh (NSƯT, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam) và doanh nhân Dạ Thảo. Dù sinh ra trong một gia đình nổi tiếng và có điều kiện, cô bạn vẫn được bố mẹ dạy dỗ theo hướng giản dị, tự lập và khiêm tốn.

Hiện tại, Lọ Lem là sinh viên Đại học RMIT TP.HCM, ngành Quản trị Kinh doanh. Trước đó, ái nữ nhà MC Quyền Linh từng nhận được thư mời nhập học từ University of the Arts London (UAL) - ngôi trường nghệ thuật danh tiếng bậc nhưng quyết định ở lại Việt Nam để theo đuổi con đường riêng.

Không chỉ học giỏi, Lọ Lem còn sớm thể hiện sự tự lập. Năm 16 tuổi, cô đã kiếm được hơn 1 tỷ đồng nhờ công việc quảng cáo và làm đại sứ thương hiệu. Cô bạn từng chia sẻ rằng bản thân biết cách quản lý tài chính, tiết kiệm, tự đóng học phí và thậm chí còn góp tiền cùng bố mẹ mua chiếc xe ô tô trị giá hàng tỷ đồng.

Song song với đó, Lọ Lem còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, có ích cho xã hội nên càng nhận về nhiều sự yêu quý. Trên MXH, Lọ Lem đang có gần 2 triệu người theo dõi trên TikTok và con số này ở Instagram và Facebook đều ở khoảng 700k.

