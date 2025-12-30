Hoà Minzy nói rõ chuyện đi concert nhưng đòi về đón con lúc 22h30?

Sau nhiều năm xây dựng chỗ đứng trong nghề, ca sĩ Mỹ Tâm trở thành thần tượng của các thần tượng. Những đêm nhạc của Mỹ Tâm ngoài hàng nghìn khán giả thì sẽ có rất nhiều nghệ sĩ Việt góp mặt để ủng hộ. Như mới đây nhất, hội bạn "Hoa dâm bụt" Hoà Minzy - Đức Phúc và Erik đã tham gia như "fan cứng" ủng họ conert của Mỹ Tâm ở SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội.

Tại sự kiện, Hoà Minzy có khoảnh khắc viral hét to đòi ra về sớm vì phải đi đón con. Sau đó, Hoà Minzy được dàn vệ sĩ hỗ trợ đưa lên gần khu vực sân khấu để giao lưu với ca sĩ Mỹ Tâm. Ngoài những bình luận cho rằng cả hai rất dễ thương, tự nhiên thì cũng có nhiều ý kiến cho rằng Hoà Minzy "làm màu" khi đòi đón con lúc nửa đêm.

Hoà Minzy đang đi concert Mỹ Tâm thì vội vàng xin về sớm để đón con gây tranh cãi (Nguồn: @phamhang)

Trước những ý kiến này, mới đây Hoà Minzy đã lên tiếng phân trần trên livestream. Theo đó, Hoà Minzy cho biết "đón con" không phải là đón bé Bo từ trường học trở về mà đón bé từ nhà người thân ở Hà Nội. Hoà Minzy khẳng định bản thân không làm màu, đã để con đợi suốt 1 tiếng bên ngoài sân vận động Mỹ Đình nên phải gấp rút ra về.

Cụ thể, Hoà Minzy nói: " Nhắc đến vụ đón con đấy, Hòa phải nói mới được. Vừa rồi Hòa đi show chị Mỹ Tâm, Hòa bảo: 'Chị ơi bây giờ em phải về đón con'. Tự dưng nhiều người nói Hòa là giờ đó con ngủ rồi còn đi đón, làm màu. Mọi người phải hình dung là lúc đó Hòa mới xem được từ 8h30 đến 9h30 tối thôi. Hôm đó là cuối tuần, Hòa đưa Bo từ quê lên Hà Nội đi chơi từ sáng. Buổi tối đi xem show, Hòa gửi con ở nhà chị gái thứ ba, nhờ mẹ chồng của chị trông giúp để Bo chơi cùng các anh chị.

Đến 9 giờ là lái xe của Hòa đã đi đón con rồi, tại vì bà cũng cần phải ngủ. Đón con từ nhà chị gái ra đến sân vận động Mỹ Đình là đúng 9h30. Từ 9h30 Hòa rất mong muốn chị Tâm sẽ đi ra cái góc của Hòa để Hòa có thể chào và nhìn thấy chị. Nhưng mãi đến 10 giờ, con Hòa đã đợi ở ngoài sân vận động 30 phút rồi mà chị Tâm vẫn hát rất say mê ở góc giữa, chưa đi sang phía bên Hòa.

Cuối cùng hơn 10 giờ Hòa đành phải đi về thì bỗng dưng chị Tâm chạy ra góc Hòa đứng. Hòa chạy ra nhưng chị Tâm vẫn không nhìn thấy. Thế là "bố Tùng" (Nghệ sĩ Tùng Yuki) mới giúp Hòa ra khỏi hàng rào, chạy đến gần sân khấu. Lúc đấy khoảng 10h15 gì đó, chị Tâm mới hỏi: 'Hòa Minzy đâu?'. Lúc đó Hòa mới có cơ hội nói với chị là: 'Bây giờ em phải đi về đón con'.

Hòa chạy ra đến nơi gặp được con là 10h30. Trời ơi, sự tình đón con nó là như thế, chứ không phải làm màu gì cả mà mọi người lại hiểu lầm. Mọi câu chuyện đều có lý do và đều hợp lý nếu mọi người tin, còn khi không tin thì mọi thứ đều trở thành vô lý cả".

Hoà Minzy đáp trả khi bị nói "làm màu" tại concert của Mỹ Tâm (Nguồn: @hibicusfamily)

Hoà Minzy chuẩn fan cứng khi check in sự kiện của Mỹ Tâm (ảnh: FBNV)

Nữ ca sĩ đu idol cùng với Đức Phúc và Erik (ảnh: FBNV)

Hoà Minzy nhiều lần thể hiện tình cảm, sự quý mến dành cho Mỹ Tâm. Khi từng được hát cùng đàn chị ở sự kiện A80, Hoà Minzy cho biết cô rất hào hứng, vui sướng và vô cùng tự hào.

Về việc được so sánh vớ Mỹ Tâm, nữ ca sĩ từng chia sẻ với chúng tôi: " Hình ảnh mà chị Mỹ Tâm gây dựng bao nhiêu năm qua khá khác với những gì mọi người thấy trong sự nghiệp của Hòa. Những câu chuyện riêng tư của Hòa đã không được ổn rồi, nên để so sánh thì không thể. Về sự nghiệp lại càng chưa thể, concert Hòa chưa có, album cũng chưa có, những show diễn miễn phí cho hàng chục nghìn khán giả như chị đã làm, Hòa cũng chưa có.

Đóng góp và giá trị mà chị Mỹ Tâm làm cho cộng đồng lớn kinh khủng. Hòa chỉ là người đang nhìn vào đó để học hỏi, để tiếp nối cái tinh thần chị đã làm. Việc mang ra so sánh, Hòa không muốn chị bị so sánh với mình.

Tuy nhiên, Hòa cũng có sự tự tin của riêng mình, có chỗ đứng và khán giả riêng. Hoà quan điểm rằng vị trí quan trọng nhất là nằm trong trái tim của khán giả. Có thể một người được định danh ở vị trí cao, nhưng đi ra ngoài không ai yêu mến thì cũng bằng không.

Hòa đã từng nói trong một bài phỏng vấn rằng Hoà muốn làm ngôi sao trong lòng khán giả. Hòa muốn đi đâu mọi người cũng nhìn mình bằng một nụ cười thân thiện, chứ không phải là sự ghét bỏ. Mỗi nghệ sĩ có một định vị hình ảnh khác nhau, Hòa tự tin với vị trí của mình và sẽ tiếp tục làm tốt hơn trong thời gian tới".