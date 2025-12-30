Cải tạo, làm mới căn hộ với ý tưởng từ cát biển

Với ngân sách 1 tỷ đồng, từ những cảm hứng ấy, căn hộ 3 ngủ diện tích 102m2 khoác lên mình gam màu trắng vàng chủ đạo, nhấn một vài chi tiết biển xanh trên vật liệu vải và đá.

Phòng khách thanh lịch với bảng màu chủ đạo là trắng - kem - vàng nhạt, gợi cảm giác của cát mịn dưới nắng sớm. Tông màu này phủ đều từ tường, trần cho tới nội thất, tạo sự liền mạch và nhẹ nhàng.

Khu bếp được thiết kế như một “ốc đảo lửa” ấm áp, nằm gọn trong tổng thể không gian mở nhưng vẫn có cá tính riêng. Nền bếp được xử lý tách biệt khỏi không gian sinh hoạt chung với gam đỏ cam đất được lựa chọn không chỉ để phân khu chức năng, mà còn tạo cảm giác ấm áp, không cần vách ngăn nhưng vẫn đủ rõ để giữ sự gọn gàng, sạch sẽ trong quá trình nấu nướng hằng ngày.

Phòng ngủ master thiết kế có nét cổ điển nhưng tiết chế nhằm giữ lại sự đơn giản với mong muốn không gian thực sự yên bình và tái tạo năng lượng. Hơi hướng chất Modern Farmhouse - nơi hòa quyện giữa nét đẹp đồng quê và sự tinh tế hiện đại.

Hai phòng trẻ em được cá nhân hóa theo tính cách riêng: một pastel nhẹ nhàng, một năng động, vui mắt và đặc biệt, có cả chi tiết lấy cảm hứng từ món đồ chơi mà các bé thích.

WC phòng ngủ master như biển đêm với sắc xanh sâu lắng, không gian sử dụng sự kết hợp tinh tế giữa đá xanh vân tự nhiên và đá sáng trung tính. Hai mảng tường đá xanh với vân loang tựa đá cẩm thạch mang lại cảm giác mát mẻ, sâu lắng, gợi liên tưởng đến nước, rừng và thiên nhiên. Phần tường đá sáng ở trung tâm giúp cân bằng thị giác, làm không gian sáng hơn và không bị nặng nề.