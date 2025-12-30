Hoa hậu "số hưởng" 2 lần cưới đại gia, U60 được cầu hôn bằng 60.000 tỷ đồng

Trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc), có những người đẹp dùng danh hiệu làm bàn đạp để tiến thân vào giới giải trí, nhưng cũng có những người sinh ra để trở thành huyền thoại của giới thượng lưu. Chu Linh Linh chính là nhân vật như thế. Người ta gọi bà là "Hoa hậu số hưởng nhất mọi thời đại" hay "Hoa hậu của các Hoa hậu", không chỉ bởi nhan sắc bền vững với thời gian mà còn bởi hành trình hai lần bước chân vào hào môn, nhận được sự sủng ái mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng khao khát.

Từ cô gái bình thường đến biểu tượng nhan sắc

Sinh ngày 7/9/1958 tại Mandalay, Myanmar, Chu Linh Linh lớn lên trong một gia đình gốc Hoa khá giả. Bà di cư đến Hong Kong (Trung Quốc) năm 9 tuổi và nhanh chóng hòa nhập vào môi trường sôi động tại nơi đây. Với chiều cao 1m70, gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ, Chu Linh Linh tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1977 khi mới 19 tuổi. Bà xuất sắc đăng quang, trở thành Hoa hậu thứ 5 trong lịch sử cuộc thi, đồng thời là đại diện Hong Kong (Trung Quốc) tại Miss Universe 1977.

Nhan sắc nổi bật của Chu Linh Linh khi đăng quang hoa hậu. Ảnh: Weibo

Sau khi đăng quang, Chu Linh Linh bước chân vào làng giải trí với vai trò diễn viên. Bà tham gia một số bộ phim điện ảnh và truyền hình, nổi bật với vẻ đẹp dịu dàng và diễn xuất tự nhiên. Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất của bà không kéo dài, vì chỉ một năm sau, bà đã quyết định "lui về hậu cung" để tập trung vào cuộc sống gia đình. Dù vậy, hình ảnh của bà vẫn là biểu tượng cho thế hệ hoa hậu những năm 1970-1980, thường được nhắc đến bên cạnh các tên tuổi như Lý Gia Hân hay Viên Vịnh Nghi.

Chu Linh Linh không chỉ đẹp mà còn thông minh, am hiểu nhiều lĩnh vực như nhiếp ảnh, khiêu vũ, du lịch và thể thao. Bà từng là vận động viên cầu lông và golf nghiệp dư, đồng thời tham gia nhiều hoạt động từ thiện, đặc biệt là hỗ trợ giáo dục và y tế cho trẻ em nghèo.

Chu Linh Linh từng thử sức với vai trò diễn viên. Ảnh: Weibo

Cuộc hôn nhân đầu tiên: "Cưới vội" với con trai tỷ phú Hoắc Anh Đông

Chỉ một năm sau khi đăng quang, năm 1978, Chu Linh Linh kết hôn với Hoắc Chấn Đình, con trai trưởng của tỷ phú Hoắc Anh Đông - một trong những người giàu nhất xứ Cảng thơm lúc bấy giờ. Hoắc Anh Đông là ông trùm bất động sản, vận tải và thể thao, với khối tài sản khổng lồ từ các dự án như sòng bạc Ma Cao (Trung Quốc). Hoắc Anh Đông sau chuyện tình không thành với trưởng nữ nhà tỷ phú sòng bạc Hà Hồng Sân - Hà Siêu Anh đã nhanh chóng theo đuổi Chu Linh Linh, khiến nàng hậu non nớt mới bước chân ra xã hội "đổ gục".

Hôn lễ của nàng hậu xa hoa tới mức khiến cho cả xứ Cảng phải chấn động, có tới hơn 4.000 vị khách, gồm toàn những "ông to, bà lớn" tới tham dự. Trang 163 cho biết, Chu Linh Linh đã nhận được sính lễ lên tới 10 triệu HKD (33,8 tỷ đồng) từ nhà chồng.

Đám cưới xa hoa biến Chu Linh Linh thành "bà hoàng". Ảnh: Weibo

Họ có ba người con trai: Hoắc Khải Cương (sinh 1979), Hoắc Khải Sơn (sinh 1983) và Hoắc Khải Chính (sinh 1987). Cuộc sống hôn nhân ban đầu của Chu Linh Linh được miêu tả là hạnh phúc, với những chuyến du lịch sang trọng và sự ủng hộ từ gia đình chồng. Bà thường xuất hiện tại các sự kiện lớn, như Thế vận hội hay các buổi tiệc từ thiện, khẳng định vị thế "con dâu vàng" của gia tộc Hoắc.

Tuy nhiên, đằng sau sự xa hoa là những cay đắng âm thầm. Nhà họ Hoắc là một gia đình truyền thống, gia trưởng đến mức cực đoan. Chu Linh Linh gần như bị cấm tham gia các hoạt động giải trí. Mọi việc từ ăn mặc, đi đứng đến phát ngôn đều phải qua sự kiểm duyệt của gia đình chồng.

Chu Linh Linh sống cảnh "búp bê trong tủ kính", bị kiểm soát triệt để. Ảnh: Weibo

Nỗi nhục "mượn trang sức" cũng là câu chuyện gây sốc nhất về đời làm dâu của bà. Một lần chuẩn bị dự tiệc quan trọng, Chu Linh Linh chọn một chiếc vương miện kim cương trong bộ sưu tập của gia đình. Ngay lập tức, quản gia mang đến một cuốn sổ và yêu cầu bà ký tên xác nhận mượn đồ, ghi rõ ngày giờ trả. Bà bàng hoàng nhận ra, dù là con dâu cả, bà vẫn bị coi là "người ngoài" trong chính tòa lâu đài ấy.

Ngoài ra, bà còn bị kìm kẹp đam mê. Khi Chu Linh Linh cùng chị gái mở một cửa hàng trang sức tại Anh để thỏa mãn đam mê kinh doanh, gia đình họ Hoắc đã vô cùng giận dữ vì cho rằng "nhà họ Hoắc không thiếu tiền để con dâu phải đi buôn bán bôi nhọ thanh danh". Bà buộc phải đóng cửa cửa hàng ngay lập tức.

Giọt nước tràn ly là khi Hoắc Chấn Đình vướng tin đồn tình cảm với một nữ phát thanh viên. Khi bà hỏi chuyện, ông chỉ lạnh lùng đáp: "Đàn ông ai chẳng có lúc như vậy". Năm 2005, ở tuổi 47, Chu Linh Linh quyết định ly hôn, rời khỏi nhà họ Hoắc với hai bàn tay trắng (về mặt danh nghĩa tài sản gia tộc) để đổi lấy sự tự do cho tâm hồn. Cuộc ly hôn này được xem là một trong những vụ chia tay ồn ào nhất giới hào môn Hong Kong (Trung Quốc).

Chu Linh Linh - Hoắc Anh Đông ly hôn sau 27 năm chung sống. Ảnh: Weibo

Tình yêu muộn màng với đại gia bất động sản La Khang Thụy

Năm 2008, Chu Linh Linh tái hôn với La Khang Thụy - một đại gia bất động sản với khối tài sản khổng lồ. La Khang Thụy đã thầm yêu Chu Linh Linh từ thời bà mới đăng quang. Ông đã kiên nhẫn đứng từ xa nhìn bà hạnh phúc, rồi lại đau xót nhìn bà chịu khổ, mãi đến khi bà tự do, ông mới dám tiến tới.

Tỷ phú La Khang Thụy si mê Chu Linh Linh từ thời trẻ, sẵn sàng chờ đợi bà suốt 30 năm. Ảnh: Weibo

Cuộc hôn nhân thứ hai này được tổ chức kín đáo tại Singapore, với sự tham dự của giới thượng lưu châu Á. La Khang Thụy nổi tiếng là người lãng mạn, từng tặng bà nhiều món quà đắt giá, bao gồm biệt thự sang trọng và trang sức kim cương. Nhưng gây sốc hơn cả là trong ngày cưới, đại gia này tuyên bố nhượng nửa tài sản 20 tỷ HKD (khoảng 60.000 tỷ đồng) cho vợ. Đây là hành động "chiều vợ" vô tiền khoáng hậu, cho thấy ông trân trọng vợ hơn bất cứ điều gì, nhưng chuyện này đã khiến các con riêng của La Khang Thụy bất mãn ra mặt.

Sau khi kết hôn, La Khang Thụy đã "chi mạnh tay" để chiều chuộng vợ, giúp bà duy trì lối sống xa hoa. Họ thường xuyên du lịch châu Âu, tham gia các sự kiện thời trang cao cấp và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc từ thiện. Dưới sự hậu thuẫn của chồng, Chu Linh Linh tiếp tục hoạt động xã hội, trở thành chủ tịch một số quỹ từ thiện hỗ trợ phụ nữ và trẻ em. Bà cũng đầu tư vào bất động sản và thời trang, biến mình thành một nữ doanh nhân thành đạt. Đến nay, họ vẫn được xem là cặp đôi "vàng" của giới tỷ phú Hong Kong (Trung Quốc).

La Gia Thụy tuyên bố chia nửa gia sản cho vợ, lên đến 60.000 tỷ đồng. Ảnh: Weibo

Phụ nữ đẹp không bao giờ cô đơn

Có thể thấy rằng Chu Linh Linh là minh chứng cho câu nói "phụ nữ đẹp không bao giờ cô đơn". Ở tuổi ngoài 60, Chu Linh Linh vẫn được xem là biểu tượng nhan sắc bền bỉ và khí chất quý phái hiếm có. Hai cuộc hôn nhân – một đầy trách nhiệm và hy sinh, một ngọt ngào và được bù đắp – đã tạo nên chân dung một người phụ nữ từng trải, kín đáo nhưng mạnh mẽ. Bà không chỉ có "số hưởng" mà còn khéo léo trong việc duy trì mối quan hệ với giới thượng lưu.

Không ồn ào kể lể, không phô trương tài sản, Chu Linh Linh khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cách bà đi qua thăng trầm với sự điềm tĩnh. Với nhiều người, bà không chỉ là hoa hậu “2 lần cưới đại gia” mà còn là minh chứng cho việc: sự viên mãn thật sự đôi khi đến muộn, nhưng xứng đáng với những ai đủ kiên nhẫn và bản lĩnh để chờ đợi.