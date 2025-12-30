Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoa hậu Việt Nam đầu tiên làm dâu hào môn, được chồng chiều như công chúa, sống đời thượng lưu trong biệt thự hạng sang

30-12-2025 - 09:35 AM | Lifestyle

Không chỉ có nhan sắc vạn người mê, nàng Hậu này còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012, được công chúng ưu ái gọi là "thần tiên tỷ tỷ" của làng nhan sắc Việt nhờ vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng. Năm 2017, cô lên xe hoa cùng doanh nhân Trung Tín, trở thành Hoa hậu Việt Nam đầu tiên làm dâu hào môn. Sau 8 năm chung sống, cuộc hôn nhân của cặp đôi vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự êm ấm và viên mãn. Hiện tại, vợ chồng Đặng Thu Thảo có 3 người con đủ nếp đủ tẻ, tận hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc, bình yên.

Hoa hậu Việt Nam đầu tiên làm dâu hào môn, được chồng chiều như công chúa, sống đời thượng lưu trong biệt thự hạng sang- Ảnh 1.
Hoa hậu Việt Nam đầu tiên làm dâu hào môn, được chồng chiều như công chúa, sống đời thượng lưu trong biệt thự hạng sang- Ảnh 2.

Sau khi kết hôn, vợ chồng Đặng Thu Thảo sinh sống trong căn biệt thự sang trọng tại Quận 1, TP.HCM, được thiết kế theo phong cách trẻ trung, hiện đại. Đến giữa năm 2024, trước thời điểm đón em bé thứ ba chào đời, gia đình nàng Hậu quyết định chuyển sang một cơ ngơi rộng rãi hơn. Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện nhà mới, Đặng Thu Thảo thỉnh thoảng hé lộ một vài góc không gian sống, nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng.

Đầu năm 2025, Đặng Thu Thảo chính thức khoe vài góc tổ ấm đã hoàn thiện và được trang hoàng lộng lẫy để đón Tết. Cơ ngơi mới gây ấn tượng với diện tích rộng rãi, thiết kế hiện đại, sang trọng cùng gam trắng chủ đạo. Bên trong, khu vực phòng khách và bàn ăn được bố trí liền mạch trong một không gian mở, tạo cảm giác thông thoáng và tinh tế. Phòng khách của gia đình Đặng Thu Thảo sở hữu ban công kéo dài cùng hệ cửa kính lớn, mở ra tầm view toàn cảnh thành phố vô cùng đẹp mắt. Dù lựa chọn phong cách nội thất tối giản, tổng thể căn nhà vẫn toát lên vẻ cao cấp và sang trọng.

Hoa hậu Việt Nam đầu tiên làm dâu hào môn, được chồng chiều như công chúa, sống đời thượng lưu trong biệt thự hạng sang- Ảnh 3.
Hoa hậu Việt Nam đầu tiên làm dâu hào môn, được chồng chiều như công chúa, sống đời thượng lưu trong biệt thự hạng sang- Ảnh 4.

Không gian sống hiện đại của gia đình Đặng Thu Thảo, nổi bật với tông trắng chủ đạo, được trang hoàng lung linh sắc đỏ trong dịp Tết 2025

Hoa hậu Việt Nam đầu tiên làm dâu hào môn, được chồng chiều như công chúa, sống đời thượng lưu trong biệt thự hạng sang- Ảnh 5.

Toàn cảnh khu vực phòng khách và bếp trong nhà. Không gian gây ấn tượng với diện tích rộng rãi, nội thất ưu tiên gam trắng chủ đạo

Hoa hậu Việt Nam đầu tiên làm dâu hào môn, được chồng chiều như công chúa, sống đời thượng lưu trong biệt thự hạng sang- Ảnh 6.

Một góc trong căn hộ được vợ chồng Đặng Thu Thảo bài trí ghế sofa dài, kế bên có đàn piano và hệ tủ nhỏ để trưng bày đồ đạc. Trên góc tường treo nhiều bức ảnh kỉ niệm của gia đình

Hoa hậu Việt Nam đầu tiên làm dâu hào môn, được chồng chiều như công chúa, sống đời thượng lưu trong biệt thự hạng sang- Ảnh 7.

Góc đàn piano trắng được điểm xuyết những gam màu rực rỡ từ các bức tranh, ảnh nghệ thuật

Hoa hậu Việt Nam đầu tiên làm dâu hào môn, được chồng chiều như công chúa, sống đời thượng lưu trong biệt thự hạng sang- Ảnh 8.

Khu vực phòng khách bài trí ghế sofa họa tiết hoa văn. Không chỉ rộng rãi, khu vực này còn có hệ cửa kính lớn, nhìn ra tầm view thành phố vô cùng đẹp mắt

Hoa hậu Việt Nam đầu tiên làm dâu hào môn, được chồng chiều như công chúa, sống đời thượng lưu trong biệt thự hạng sang- Ảnh 9.

Các chi tiết mái vòm được sử dụng xuyên suốt, giúp không gian trở nên mềm mại, thanh thoát và hài hòa hơn

Hoa hậu Việt Nam đầu tiên làm dâu hào môn, được chồng chiều như công chúa, sống đời thượng lưu trong biệt thự hạng sang- Ảnh 10.

Không gian sống được Đặng Thu Thảo tô điểm bởi các loại cây hoa, đặc biệt rực rỡ vào mỗi dịp lễ Tết.

Tổng hợp

Hoa hậu Việt Nam 'bí ẩn' nhất showbiz, từng đăng quang năm 17 tuổi giờ ra sao?

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

Từ Khóa:
Hoa hậu Việt Nam

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải Hàn Quốc, Nhật Bản, đây là nơi đang có hoa mai anh đào nở rực 1 góc trời: Cách Hà Nội 300km

Không phải Hàn Quốc, Nhật Bản, đây là nơi đang có hoa mai anh đào nở rực 1 góc trời: Cách Hà Nội 300km Nổi bật

Người phụ nữ 35 tuổi sống một mình trong căn nhà 350m²: Tôi chọn ra ngoại ô để giảm một nửa chi phí cố định và lấy lại tự do tài chính

Người phụ nữ 35 tuổi sống một mình trong căn nhà 350m²: Tôi chọn ra ngoại ô để giảm một nửa chi phí cố định và lấy lại tự do tài chính Nổi bật

Hành động của Trấn Thành với Trường Giang trên thảm đỏ gây xôn xao cõi mạng

Hành động của Trấn Thành với Trường Giang trên thảm đỏ gây xôn xao cõi mạng

09:29 , 30/12/2025
“Người yêu Lọ Lem” lên thẳng hot search

“Người yêu Lọ Lem” lên thẳng hot search

08:14 , 30/12/2025
Tình cảnh xót xa của mỹ nhân hải ngoại hóa điên, đàn em: "Tôi hết hồn hết vía"

Tình cảnh xót xa của mỹ nhân hải ngoại hóa điên, đàn em: "Tôi hết hồn hết vía"

07:45 , 30/12/2025
Hoà Minzy nói rõ chuyện đi concert nhưng đòi về đón con lúc 22h30?

Hoà Minzy nói rõ chuyện đi concert nhưng đòi về đón con lúc 22h30?

07:28 , 30/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên