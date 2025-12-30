Hoa hậu Việt Nam đầu tiên làm dâu hào môn, được chồng chiều như công chúa, sống đời thượng lưu trong biệt thự hạng sang

Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012, được công chúng ưu ái gọi là "thần tiên tỷ tỷ" của làng nhan sắc Việt nhờ vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng. Năm 2017, cô lên xe hoa cùng doanh nhân Trung Tín, trở thành Hoa hậu Việt Nam đầu tiên làm dâu hào môn. Sau 8 năm chung sống, cuộc hôn nhân của cặp đôi vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự êm ấm và viên mãn. Hiện tại, vợ chồng Đặng Thu Thảo có 3 người con đủ nếp đủ tẻ, tận hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc, bình yên.

Sau khi kết hôn, vợ chồng Đặng Thu Thảo sinh sống trong căn biệt thự sang trọng tại Quận 1, TP.HCM, được thiết kế theo phong cách trẻ trung, hiện đại. Đến giữa năm 2024, trước thời điểm đón em bé thứ ba chào đời, gia đình nàng Hậu quyết định chuyển sang một cơ ngơi rộng rãi hơn. Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện nhà mới, Đặng Thu Thảo thỉnh thoảng hé lộ một vài góc không gian sống, nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng.

Đầu năm 2025, Đặng Thu Thảo chính thức khoe vài góc tổ ấm đã hoàn thiện và được trang hoàng lộng lẫy để đón Tết. Cơ ngơi mới gây ấn tượng với diện tích rộng rãi, thiết kế hiện đại, sang trọng cùng gam trắng chủ đạo. Bên trong, khu vực phòng khách và bàn ăn được bố trí liền mạch trong một không gian mở, tạo cảm giác thông thoáng và tinh tế. Phòng khách của gia đình Đặng Thu Thảo sở hữu ban công kéo dài cùng hệ cửa kính lớn, mở ra tầm view toàn cảnh thành phố vô cùng đẹp mắt. Dù lựa chọn phong cách nội thất tối giản, tổng thể căn nhà vẫn toát lên vẻ cao cấp và sang trọng.

Không gian sống hiện đại của gia đình Đặng Thu Thảo, nổi bật với tông trắng chủ đạo, được trang hoàng lung linh sắc đỏ trong dịp Tết 2025

Toàn cảnh khu vực phòng khách và bếp trong nhà. Không gian gây ấn tượng với diện tích rộng rãi, nội thất ưu tiên gam trắng chủ đạo

Một góc trong căn hộ được vợ chồng Đặng Thu Thảo bài trí ghế sofa dài, kế bên có đàn piano và hệ tủ nhỏ để trưng bày đồ đạc. Trên góc tường treo nhiều bức ảnh kỉ niệm của gia đình

Góc đàn piano trắng được điểm xuyết những gam màu rực rỡ từ các bức tranh, ảnh nghệ thuật

Khu vực phòng khách bài trí ghế sofa họa tiết hoa văn. Không chỉ rộng rãi, khu vực này còn có hệ cửa kính lớn, nhìn ra tầm view thành phố vô cùng đẹp mắt

Các chi tiết mái vòm được sử dụng xuyên suốt, giúp không gian trở nên mềm mại, thanh thoát và hài hòa hơn

Không gian sống được Đặng Thu Thảo tô điểm bởi các loại cây hoa, đặc biệt rực rỡ vào mỗi dịp lễ Tết.

