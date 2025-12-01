Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mỹ nhân đầu tiên và duy nhất của Việt Nam đăng quang hai cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia lại có cuộc sống khá kín tiếng ở hiện tại.

Nguyễn Thiên Nga sinh năm 1975, đăng quang Hoa hậu Toàn quốc 1996 ( Tiền thân của Hoa hậu Việt Nam ngày nay). Vẻ đẹp hồn hậu với đôi mắt to tròn, sống mũi cao và gương mặt đầy đặn của cô gái Sài Gòn chinh phục giám khảo lẫn công chúng.

Không chỉ xuất thân trong gia đình gia giáo, học vấn giỏi, Thiên Nga còn sở hữu ngoại hình sáng. So với các hoa hậu đời đầu, người đẹp có chiều cao vượt trội 1m7 cùng số đo 3 vòng ấn tượng là 84-60-90 cm. Thời điểm đăng quang, cô đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Ngoại thương TP.HCM.

Người đẹp duy nhất từng 2 lần đăng quang Hoa hậu Việt Nam giờ ra sao?- Ảnh 1.

Thiên Nga từng 2 lần đăng quang Hoa hậu Việt Nam.

Sau đó 3 năm, Nguyễn Thiên Nga tiếp tục tham gia Hoa hậu Việt Nam 1999. Đây là cuộc thi duy nhất được thực hiện vào năm lẻ nhằm tìm kiếm đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Hữu nghị Thế giới do Bộ Văn hóa Thông tin đăng cai tổ chức.

Cô tiếp tục giành chiến thắng, trở thành người đẹp duy nhất trong lịch sử được 2 lần đội vương miện Hoa hậu Việt Nam.

Tại Hoa hậu Hữu nghị Thế giới 1999, cô vào đến top 10 chung cuộc và đạt danh hiệu Á hậu 2 khu vực Đông Nam Á. Thành tích này không chỉ khẳng định nhan sắc, trí tuệ của Thiên Nga trên đấu trường quốc tế, mà còn là minh chứng cho khả năng tỏa sáng của người đẹp Việt Nam trong giai đoạn đầu hội nhập.

Có sự nghiệp rộng mở, nhưng Thiên Nga lại quyết định đi theo con đường học vấn. Năm 2001, cô rời showbiz để sang Mỹ học thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Tại Mỹ, cô kết hôn cùng một giáo sư giảng dạy kỹ thuật. Hai người có cậu con trai nhưng hạnh phúc không được bao lâu thì chồng của Thiên Nga đột tử vào năm 2005. Điều này khiến cô rơi vào khủng hoảng tâm lý nhiều năm liền.

Người đẹp duy nhất từng 2 lần đăng quang Hoa hậu Việt Nam giờ ra sao?- Ảnh 2.

Thiên Nga bỏ hào quang để sang Mỹ sinh sống.

Thiên Nga từng chia sẻ cách cô và con trai vượt qua biến cố: "Tôi tìm đến các chuyên gia tâm lý để nguôi ngoai phần nào. Một tuần hai lần, tôi cùng con đến gặp bác sĩ, được họ hướng dẫn cách suy nghĩ tích cực. Sau hai năm, mẹ con tôi dần bình tĩnh và gượng dậy sống tiếp".

Sau biến cố, Thiên Nga mang trên vai trọng trách vừa làm ba vừa làm mẹ. Nhờ bản lĩnh và kinh nghiệm, cô vững vàng về kinh tế để nuôi dạy cho con trai trưởng thành.

Ở tuổi 50, nàng hậu vẫn giữ được những đường nét xinh đẹp trên gương mặt, nụ cười duyên dáng và phúc hậu. Hiện Thiên Nga sinh sống tại Mỹ, thỉnh thoảng cô về nước để thăm gia đình.

Năm 2018, Thiên Nga về tham dự đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam. Cô có dịp hiếm hoi hội ngộ các hoa hậu, á hậu Việt Nam nhiều thế hệ. Nhan sắc của cô ở hiện tại vẫn khiến cho nhiều người phải trầm trồ.

Khi được hỏi có ý định "đi thêm bước nữa", Thiên Nga từng bộc bạch cô chưa nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa vì thấy tội nghiệp con. "Ai cũng nói hạnh phúc nhất là khi có đôi có cặp, còn tôi tin vào đạo lý nhà Phật là tùy duyên", người đẹp thổ lộ.

Người đẹp duy nhất từng 2 lần đăng quang Hoa hậu Việt Nam giờ ra sao?- Ảnh 3.

Năm 2018, Hoa hậu Thiên Nga (váy trắng) về nước nhân dịp kỷ niệm 30 năm Hoa hậu Việt Nam.

Những năm gần đây, hoa hậu Thiên Nga sống rất kín tiếng, gần như không xuất hiện trên truyền thông. Trên trang cá nhân, bài đăng công khai gần nhất của cô là vào tháng 12/2022. Khi đó, cô thông báo ba ruột là PGS.TS, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Hữu Phương qua đời và nhận được nhiều lời an ủi, động viên từ bạn bè thân thiết.

Theo Ngọc Thanh/ VTC NEWS

VTC NEWS

