Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vắng mặt gây chú ý tại sự kiện cực quan trọng của gia đình bầu Hiển

30-11-2025 - 16:08 PM | Lifestyle

Đỗ Mỹ Linh vắng mặt ở sự kiện quan trọng của nhà chồng hào môn.

Mới đây, Tập đoàn T&T tổ chức Lễ khai trương Văn phòng đại diện và Văn phòng bán hàng tại TP.HCM, đồng thời chào mừng kỷ niệm 32 năm thành lập tập đoàn. Đây là một trong những sự kiện lớn của "đế chế" nhà bầu Hiển, quy tụ dàn lãnh đạo cấp cao và các thành viên trong gia đình.

Xuất hiện tại sự kiện có bầu Hiển - ông Đỗ Quang Hiển, phu nhân Thanh Hoà, cùng hai thiếu gia đình đám: Đỗ Quang VinhĐỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB Hà Nội kiêm chồng của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Cả hai đều diện vest lịch lãm, có mặt từ sớm và tham gia các hoạt động quan trọng trong buổi lễ.

Tuy nhiên, điều khiến dân tình đặc biệt chú ý là Đỗ Mỹ Linh hoàn toàn vắng mặt. Sau khi kết hôn cùng doanh nhân Đỗ Vinh Quang, nàng hậu gần như luôn sánh đôi cùng chồng trong các sự kiện lớn nhỏ của tập đoàn, từ lễ công bố dự án, sự kiện bóng đá cho tới các buổi họp quan trọng. Sự vắng mặt lần này của Đỗ Mỹ Linh lập tức khiến mạng xã hội xôn xao.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vắng mặt gây chú ý tại sự kiện cực quan trọng của gia đình bầu Hiển- Ảnh 1.

Đỗ Mỹ Linh vắng mặt trong sự kiện quan trọng của gia đình bầu Hiển

Đáng nói hơn, thời gian gần đây, mỹ nhân sinh năm 1996 liên tục vướng tin đồn mang thai lần 2 khi lộ vòng hai lùm lùm. Cô nàng cũng cực hạn chế chia sẻ hình ảnh bản thân lên MXH. Việc Đỗ Mỹ Linh không xuất hiện tại sự kiện quy mô lớn của nhà chồng, khi có cả bố mẹ chồng góp mặt, càng khiến cộng đồng mạng thêm tò mò, bàn tán rôm rả về khả năng nàng hậu đang ở giai đoạn thai kỳ nên hạn chế di chuyển.

Dù vậy, phía người đẹp và gia đình chồng vẫn giữ im lặng, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào liên quan.

Trong loạt ảnh tại sự kiện, bố mẹ chồng của Đỗ Mỹ Linh trông vô cùng rạng rỡ, còn hai thiếu gia xuất hiện với phong thái chỉn chu, chuyên nghiệp. Sự thiếu vắng duy nhất - và cũng gây chú ý nhất - chính là nàng hậu từng được mệnh danh "con dâu vàng của nhà hào môn".

Hiện khán giả vẫn tiếp tục chờ xem động thái của Đỗ Mỹ Linh giữa lúc tin đồn mang thai lần 2 đang nóng hơn bao giờ hết.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vắng mặt gây chú ý tại sự kiện cực quan trọng của gia đình bầu Hiển- Ảnh 2.

Đỗ Mỹ Linh và chồng - Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang

Đỗ Mỹ Linh lộ vòng hai lùm lùm khi dự sinh nhật bố chồng hào môn, nghi vấn đang mang thai lần 2

 

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

