Cuộc sống hôn nhân của chủ tịch CLB Hà Nội và hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau 3 năm

21-11-2025 - 09:17 AM | Lifestyle

Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang có cuộc sống hạnh phúc bên vợ hoa hậu.

Năm 2022, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh chính thức kết hôn với doanh nhân trẻ Đỗ Vinh Quang , Chủ tịch CLB Hà Nội. Từ một nàng hoa hậu nổi tiếng với nhan sắc và gu thời trang tinh tế, Mỹ Linh bước vào cuộc sống gia đình với vai trò là con dâu trong một gia đình doanh nhân giàu có nhà Hiển. Dù bận rộn với công việc riêng, cặp đôi vẫn duy trì được tổ ấm ấm cúng, hạnh phúc và cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình.

Cuộc sống hôn nhân của chủ tịch CLB Hà Nội và hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau 3 năm- Ảnh 1.

Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang và vợ hạnh phúc viên mãn sau 3 năm kết hôn

Ngay sau khi kết hôn, Mỹ Linh có sự thay đổi rõ rệt trong lối sống. Cô hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí, dành nhiều thời gian vun vén cho tổ ấm nhỏ. Nữ hoa hậu chia sẻ, hôn nhân giúp cô trưởng thành hơn, học cách cân bằng giữa công việc và gia đình, biết đặt trách nhiệm và niềm vui của gia đình lên hàng đầu. Dẫu vậy, cô không từ bỏ hoàn toàn sự nghiệp; bên cạnh vai trò tại các sự kiện truyền thông, Mỹ Linh còn đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch tại một công ty thành viên thuộc tập đoàn kinh tế lớn của gia đình chồng.

Về đời sống gia đình, Mỹ Linh được mẹ chồng và các thành viên trong nhà chồng yêu thương, trân trọng. Những khoảnh khắc hiếm hoi được chia sẻ trên mạng xã hội đều toát lên sự bình yên, hạnh phúc. Cô từng tâm sự rằng việc làm dâu trong gia đình giàu truyền thống không dễ dàng, nhưng nhờ sự kiên nhẫn, cầu thị mối quan hệ giữa cô và gia đình chồng trở nên bền chặt, ấm áp.

Chưa đầy một năm sau hôn lễ, cặp đôi chào đón bé gái đầu lòng là bé Tuệ An. Mỹ Linh từng thừa nhận rằng làm mẹ khiến cô nhận ra nhiều điều quý giá, cô trở nên chín chắn hơn, biết cách chăm lo tổ ấm nhưng vẫn giữ niềm vui cá nhân.

Cuộc sống hôn nhân của chủ tịch CLB Hà Nội và hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau 3 năm- Ảnh 2.

Gia đình Đỗ Vinh Quang có con gái đầu lòng

Cuộc sống hôn nhân của chủ tịch CLB Hà Nội và hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau 3 năm- Ảnh 3.

Trong khi đó chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang cũng được ngưỡng mộ bởi sự tâm lý, chu toàn anh luôn sát cánh bên vợ trong việc chăm sóc con, san sẻ trách nhiệm gia đình. Những khoảnh khắc hạnh phúc giản dị như chơi với con, cùng nhau đi dạo hay tham gia các sự kiện gia đình nhỏ đều được dân tình đón nhận với nhiều cảm xúc tích cực.

Dù sống trong nhịp sống của một gia đình doanh nhân giàu có và quyền lực, cặp đôi rất kín tiếng trên mạng xã hội. Họ không khoe khoang quá nhiều về cuộc sống cá nhân, chọn giữ cho tổ ấm của mình sự riêng tư và bình yên.

Cuộc sống hôn nhân của chủ tịch CLB Hà Nội và hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau 3 năm- Ảnh 4.

Đỗ Mỹ Linh được chồng yêu chiều

Cuộc sống hôn nhân của Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang được nhiều người ngưỡng mộ. Họ xây dựng một gia đình ấm áp, có sự cân bằng tốt giữa công việc và gia đình, cùng nhau chia sẻ trách nhiệm từ việc chăm con đến phát triển sự nghiệp. Tình cảm giữa hai người vẫn ngọt ngào, bền chặt, và dù bận rộn, họ luôn dành cho nhau sự quan tâm, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau, tạo nên hình mẫu hôn nhân vừa hiện đại vừa truyền thống mà nhiều người mơ ước.

Theo Hải Đăng

Thanh niên Việt

