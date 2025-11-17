Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đỗ Mỹ Linh cùng chồng Chủ tịch đưa con gái đi tiệm sách, lộ chi tiết liên quan chuyện mang bầu lần 2

17-11-2025 - 11:38 AM | Lifestyle

Con gái Đỗ Mỹ Linh nắm tay bố Chủ tịch đi tiệm sách, 2 tuổi lanh lợi thế này bảo sao nàng hậu yên tâm mang bầu lần 2.

Mới đây, Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang bất ngờ chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc đưa con gái đầu lòng Tuệ An đi chơi tại một tiệm sách thiếu nhi. Clip lập tức thu hút sự chú ý bởi loạt khoảnh khắc đáng yêu của nhóc tỳ 2 tuổi cũng như chi tiết đặc biệt liên quan đến nghi vấn Đỗ Mỹ Linh mang thai lần hai.

Trong video, bé Tuệ An - nay đã hơn 2 tuổi - diện chiếc váy hoa kiểu công chúa ngọt ngào. Ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh vô cùng lanh lợi, tự tin nắm tay bố, tung tăng đi giữa những kệ sách đầy màu sắc. Cô bé liên tục thể hiện sự hào hứng, tò mò đúng kiểu "em bé mọt sách", khiến khán giả không khỏi chú ý. Chủ tịch Đỗ Vinh Quang cũng dành cho con gái sự chú ý tuyệt đối, liên tục trò chuyện, chỉ dẫn và dắt tay con khám phá từng góc nhỏ trong cửa hàng.

Đỗ Mỹ Linh cùng chồng Chủ tịch đưa con gái đi tiệm sách, lộ chi tiết liên quan chuyện mang bầu lần 2- Ảnh 1.

Chủ tịch Hà Nội FC cùng Đỗ Mỹ Linh đưa con gái đi tiệm sách

Dù không lộ mặt trong video, nhưng giọng nói của người phụ nữ đi cùng hai bố con được nhiều khán giả nhanh chóng nhận ra là của Đỗ Mỹ Linh. Và Hoa hậu Việt Nam 2016 lúc này đang đi dép đế bằng. Đây được xem là một trong những "tín hiệu" quen thuộc để "nhận diện" mẹ bầu Đỗ Mỹ Linh giữa lúc tin đồn ngày càng lan rộng. Những đôi dép đế bằng thường được các mẹ bầu ưu tiên để di chuyển thoải mái và an toàn hơn.

Chi tiết này khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao, đặc biệt là khi Đỗ Mỹ Linh gần đây liên tục vướng nghi vấn bầu bé thứ hai. Nhiều lần xuất hiện, cô nàng ưu tiên váy rộng, dáng suông, che khéo vòng 2; thậm chí một vài khoảnh khắc đời thường còn để lộ phần bụng hơi lùm lùm. Tuy nhiên, nàng hậu vẫn giữ thái độ kín đáo, chưa từng trực tiếp xác nhận hay phủ nhận trước mọi đồn đoán.

Từ trước đến nay, Đỗ Mỹ Linh và ông xã Đỗ Vinh Quang đều lựa chọn lối sống nhẹ nhàng, không phô trương. Sau khi sinh Tuệ An, cuộc sống gia đình của cặp đôi ngày càng viên mãn, ấm áp. Chính vì vậy, việc netizen liên tục soi hint bầu bí cũng phần nào cho thấy sự quan tâm lớn dành cho nàng hậu và gia đình Chủ tịch trẻ.

Đỗ Mỹ Linh cùng chồng Chủ tịch đưa con gái đi tiệm sách, lộ chi tiết liên quan chuyện mang bầu lần 2- Ảnh 2.

Đỗ Mỹ Linh lộ vòng 2 lùm lùm giữa nghi vấn mang bầu lần 2

Đỗ Mỹ Linh cùng chồng Chủ tịch đưa con gái đi tiệm sách, lộ chi tiết liên quan chuyện mang bầu lần 2- Ảnh 3.

Đỗ Mỹ Linh dính nghi vấn mang bầu khi diện đầm suông, đi giày bệt dự lễ cưới Đỗ Hà

 

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

