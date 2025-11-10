Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cận cảnh dinh thự trăm tỷ nhà chồng Đỗ Mỹ Linh

10-11-2025 - 13:36 PM | Lifestyle

Bất kỳ ai đi qua dinh thự bề thế này cũng phải ngoái đầu nhìn.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hiện có cuộc sống hạnh phúc và viên mãn bên ông xã là thiếu gia Đỗ Vinh Quang, con trai út của bầu Hiển. Cặp đôi chính thức về chung một nhà vào năm 2022 sau đám cưới được chú ý rầm rộ trên các phương tiện truyền thông. Cuộc sống hôn nhân của họ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng, với những hình ảnh tình cảm và hạnh phúc thường xuyên được chia sẻ trên mạng xã hội.

Đỗ Mỹ Linh là một trong những nàng Hậu có cuộc sống viên mãn nhất Vbiz

Được biết hiện tại, cặp đôi hiện sinh sống trong căn dinh thự sang trọng bậc nhất tọa lạc trên "mảnh đất vàng" giữa lòng thủ đô Hà Nội. Căn biệt thự không chỉ nổi bật với kiến trúc lộng lẫy và không gian rộng lớn mà còn gây ấn tượng bởi vị trí đắc địa, xung quanh là hàng loạt tiện ích cao cấp. Mỗi khi đi qua, người ta khó lòng rời mắt khỏi vẻ sang trọng và uy nghi của ngôi nhà, khiến nơi đây trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật nhất của khu trung tâm Hà Nội. 

Ngay từ bên ngoài, ngôi nhà đã phô bày sự hoành tráng với tổng cộng năm tầng bề thế, mỗi chi tiết kiến trúc đều toát lên vẻ sang trọng và tinh tế. Phong cách cổ điển được kết hợp hài hòa với những đường nét hiện đại, tạo nên một tổng thể vừa trang nhã vừa uy nghi. Hệ thống cửa sổ lớn, ban công rộng rãi và các chi tiết trang trí tinh xảo khiến người đi đường khó có thể rời mắt. Không gian rộng mở, thoáng đãng và bố trí hợp lý, dinh thự không chỉ là nơi ở mà còn là một biểu tượng về gu thẩm mỹ và phong cách sống của gia đình nàng hậu. Mỗi góc nhìn đều phô bày sự tỉ mỉ trong thiết kế và chăm chút trong từng đường nét, khiến công trình này trở thành một trong những biệt thự nổi bật và được ngưỡng mộ nhất khu vực.

Qua những bức hình gia đình Đỗ Mỹ Linh chia sẻ trên mạng xã hội, góc check in quen thuộc dễ nhận ra là cánh cổng sắt sang trọng và bề thế với thiết kế tinh xảo, vừa tạo cảm giác vững chãi vừa hài hòa với tổng thể dinh thự.

Không gian bên trong dinh thự được thiết kế theo phong cách châu Âu sang trọng, phòng khách nổi bật với đèn chùm pha lê lấp lánh treo giữa trần cao, bộ sofa bọc da tinh tế, kết hợp cùng những bức tranh nghệ thuật được chọn lọc kỹ càng vừa trang trí vừa làm điểm nhấn. Từng chi tiết nhỏ như bàn trà, kệ trang trí hay thảm trải sàn đều được sắp xếp hài hòa, tạo nên tổng thể vừa quyền uy vừa đẳng cấp.

Biệt thự còn sở hữu khu vực giải trí và thể thao đầy đủ tiện nghi với phòng gym rộng rãi, trang bị máy móc hiện đại từ máy chạy bộ, máy tập đa năng cho đến các thiết bị hỗ trợ rèn luyện sức khỏe khác. Bên cạnh đó là bể bơi ngoài trời rộng thoáng, xung quanh lát gạch chống trượt và bố trí ghế nghỉ, cây xanh tạo không gian thư giãn lý tưởng. Tất cả được thiết kế đồng bộ, vừa đáp ứng nhu cầu tập luyện, vừa mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng ngay tại gia, thể hiện rõ phong cách sống tiện nghi và hiện đại của gia đình.

