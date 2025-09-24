Ảnh hiếm cực tình của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và chủ tịch CLB Hà Nội

Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội Đỗ Vinh Quang mới đây khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi đăng tải loạt ảnh lãng mạn bên vợ – Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh trong chuyến du lịch Hàn Quốc. Điều gây chú ý, anh vốn rất kín tiếng và hiếm khi chia sẻ hình ảnh đời tư, đặc biệt là về vợ con, nên khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Trong bức hình đầu tiên, Đỗ Vinh Quang và Đỗ Mỹ Linh diện trang phục Hanbok truyền thống, cùng nhau ngắm cảnh ở cung điện Gyeongbokgung – một trong những điểm đến nổi tiếng nhất Seoul. Chủ tịch đội bóng còn kèm dòng trạng thái đầy chất thơ: “Tựa như lệ hoa từng cánh nở... Nàng cười một lần, ta ôm mộng mất ba thu”, khiến bức ảnh thêm phần lãng mạn.

Khoảnh khắc ngọt ngào của vợ chồng Đỗ Vinh Quang

Không dừng lại ở đó, dưới phần bình luận, Đỗ Mỹ Linh tiếp tục khoe thêm ảnh gia đình nhỏ. Trong khung hình, cả ba cùng diện Hanbok, nắm tay nhau rạng rỡ. Con gái của cặp đôi diện váy hồng xinh xắn, tinh nghịch nở nụ cười tươi, trở thành tâm điểm chú ý.

Gia đình Đỗ Vinh Quang - Đỗ Mỹ Linh

Từ sau khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh hạn chế tham gia showbiz, tập trung cho tổ ấm cùng chồng và con gái. Về phía Đỗ Vinh Quang, anh cũng giữ lối sống kín tiếng, ít khi chia sẻ đời tư. Chính vì thế, loạt ảnh lần này không chỉ khiến fan bất ngờ mà còn khẳng định cuộc sống hạnh phúc, trọn vẹn của gia đình trẻ.



