Đỗ Mỹ Linh mang thai lần 2?

10-11-2025

Sự xuất hiện mới đây của Đỗ Mỹ Linh khiến nhiều netizen đặt nghi vấn nàng hậu đang có "tin vui".

Xuất hiện tại đám cưới của Đỗ Hà và thiếu gia Nguyễn Viết Vương, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Bà xã của Chủ tịch CLB Hà Nội diện trang phục trắng tinh tế, toát lên vẻ sang trọng và nền nã giữa không gian tiệc cưới sang trọng. Tuy nhiên, ngoài những lời khen ngợi về nhan sắc ngày càng mặn mà, cư dân mạng lại rộ lên nghi vấn Đỗ Mỹ Linh đang mang thai lần hai.

Đỗ Mỹ Linh giản dị mà sang trọng khi xuất hiện tại lễ cưới của Đỗ Hà

Trong đoạn clip được ghi lại, Đỗ Mỹ Linh chọn váy trắng dáng suông tạo cảm giác vòng hai có phần tròn trịa hơn thường ngày. Đặc biệt, nàng hậu còn đi giày bệt thay vì giày cao gót - chi tiết khiến netizen càng thêm nghi ngờ. Nhiều bình luận cho rằng đây là "dấu hiệu các mẹ bầu chính hiệu".

Dưới phần bình luận, hàng loạt câu hỏi được để lại như: "Linh bầu nữa đúng không?", "Nếu đúng thật thì chúc mừng Linh", "Theo kinh nghiệm đẻ 2 con thì nhìn Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chắc đang có bé thứ 2 quá",...

Tuy nhiên, một số khán giả khác lại cho rằng không nên suy đoán vội, vì váy dáng suông rộng vốn được nhiều người đẹp lựa chọn khi dự sự kiện để giữ hình ảnh thanh lịch, thoải mái. Bên cạnh đó, có thể do góc quay nên khiến ngoại hình của Đỗ Mỹ Linh đầy đặn cũng không chừng.

Đỗ Mỹ Linh mang thai lần 2?- Ảnh 1.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh diện váy rộng thùng thình, đi giày bệt xuất hiện tại đám cưới của Đỗ Hà

Đỗ Mỹ Linh mang thai lần 2?- Ảnh 2.
Đỗ Mỹ Linh mang thai lần 2?- Ảnh 3.

Cư dân mạng chắc mẩm Đỗ Mỹ Linh đang có "tin vui"

Đỗ Mỹ Linh mang thai lần 2?- Ảnh 4.

Hiện Đỗ Mỹ Linh chưa có phản hồi về những nghi vấn của công chúng

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, Đỗ Mỹ Linh luôn được nhắc đến như một trong những nàng hậu giữ hình ảnh sạch và kín tiếng nhất showbiz Việt. Trong suốt nhiều năm hoạt động, cô gần như không dính vào ồn ào hay thị phi, thay vào đó chọn hướng đi nhẹ nhàng và bền vững: làm MC, tham gia các hoạt động thiện nguyện và từng đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss World.

Năm 2022, người đẹp Hà thành lên xe hoa với doanh nhân Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB Hà Nội, con trai của bầu Hiển, ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch Tập đoàn T&T. Chồng của Mỹ Linh sinh năm 1995, được xem là một trong những "thiếu gia vàng" của giới doanh nhân trẻ. Sau đám cưới xa hoa bậc nhất năm đó, nàng hậu gần như rút khỏi ánh đèn showbiz để toàn tâm vun vén cho tổ ấm nhỏ.

Đến năm 2023, Đỗ Mỹ Linh hạ sinh con gái đầu lòng - bé Tuệ An (Titi). Kể từ khi làm mẹ, cô thỉnh thoảng chia sẻ về cuộc sống êm đềm, viên mãn bên chồng. Trong mắt nàng hậu, Đỗ Vinh Quang là người tình cảm, tâm lý và luôn đặt gia đình lên hàng đầu.

Đỗ Mỹ Linh mang thai lần 2?- Ảnh 5.

Đỗ Mỹ Linh lui về hậu trường để chăm sóc gia đình nhỏ

Sau hơn hai năm kết hôn, Đỗ Mỹ Linh vẫn giữ được phong độ nhan sắc cùng phong thái thanh lịch đặc trưng. Cô xuất hiện trong một số sự kiện quan trọng của nhà chồng với hình ảnh giản dị, kín đáo nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Không phô trương hào nhoáng, không đua theo thị phi, Hoa hậu Việt Nam 2016 được xem là biểu tượng của hình mẫu phụ nữ hiện đại - biết lùi một bước để giữ gìn hạnh phúc và bình yên.

Chia sẻ về cuộc sống sau hôn nhân, Đỗ Mỹ Linh từng tâm sự: "Sau khi cưới, tôi phải lo toan, tính toán để không chỉ cuộc sống bản thân mà gia đình nhỏ của mình được êm ấm. Bản thân tôi phải tự lập hơn rất nhiều. Hiện tại tôi không thể vô tư, thích gì làm nấy như trước. Để cuộc sống lúc nào cũng hạnh phúc thì phải cần có sự cố gắng. Thời gian này điều quan trọng nhất với tôi là xây dựng gia đình và có công việc ổn định. Tôi cảm thấy vui với cuộc sống mới này. Dù không có quá nhiều màu sắc, nhưng tôi thấy nó phù hợp với mình".

Đỗ Mỹ Linh mang thai lần 2?- Ảnh 6.

Tổ ấm viên mãn của nàng hậu và ông xã Đỗ Vinh Quang

Đỗ Mỹ Linh mang thai lần 2?- Ảnh 7.

Nhan sắc mặn mà của Đỗ Mỹ Linh vẫn khiến nhiều người xuýt xoa

