Hai thiếu gia nghìn tỷ song ca cực ngọt mừng sinh nhật bầu Hiển, spotlight lại thuộc về ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh

Tối 29/10, gia đình bầu Hiển tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng, quy tụ đầy đủ các thành viên cùng nhiều khách mời thân thiết. Giữa không gian sang trọng, hai thiếu gia nhà bầu Hiển - Đỗ Quang Vinh và Đỗ Vinh Quang - bất ngờ lên sân khấu song ca ca khúc "Ba kể con nghe", gửi tặng người cha mà họ tôn sùng và yêu mến.

Khoảnh khắc hai doanh nhân nghìn tỷ vừa hát vừa hướng ánh mắt trìu mến về phía bầu Hiển khiến cả khán phòng dõi theo và vỗ tay tán thưởng. Nếu cậu cả Đỗ Quang Vinh - ông bố đơn thân nổi tiếng với ba nhóc tỳ đáng yêu - thể hiện sự tình cảm, sâu lắng thì cậu hai Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội - lại khiến khán giả bất ngờ bởi giọng hát ấm áp, ngọt ngào chẳng kém ca sĩ chuyên nghiệp.

Thế nhưng, "spotlight" của màn trình diễn lại không nằm ở hai thiếu gia nghìn tỷ mà thuộc về… cô bé Titi - ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang. Trong khi bố và bác đang hát, Titi cùng hai anh chị họ là Gấu và Thỏ (con của Đỗ Quang Vinh) đã cùng nhau lên sân khấu múa phụ họa.

Dù mới hơn 2 tuổi, Titi tỏ ra cực kỳ lanh lợi và dạn dĩ. Cô bé hồn nhiên vung váy, xoay người theo nhạc khiến ai nấy đều bật cười thích thú. Đỗ Vinh Quang và Đỗ Quang Vinh cùng nhau nhấc bổng cô công chúa nhỏ lên trong tiếng reo vui. Nhiều khách mời còn đùa rằng: "Hai Chủ tịch hát thì tình cảm thật, nhưng con gái mới là ngôi sao của buổi tiệc!".

Ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh chiếm spotlight ở tiệc sinh nhật ông nội - bầu Hiển

Khoảnh khắc ấm áp, chan chứa tình cảm gia đình ấy đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Dưới phần bình luận, cư dân mạng thi nhau khen ngợi: "Gia đình bầu Hiển đúng chuẩn giàu sang và đầy yêu thương", "Titi đáng yêu quá trời, đúng là con gái của hoa hậu!"...

Đỗ Mỹ Linh cũng tự hào chia sẻ về con gái: "Lên phá đám mà tưởng biểu diễn chính không á".

Một bữa tiệc sinh nhật không chỉ ngập tràn tiếng cười mà còn cho thấy sự gắn bó, khăng khít giữa các thế hệ trong đại gia đình quyền lực bậc nhất làng doanh nhân Việt.