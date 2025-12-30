Hành động của Trấn Thành với Trường Giang trên thảm đỏ gây xôn xao cõi mạng

Tối 29/12, TP.HCM trở nên sôi động hơn khi buổi họp báo ra mắt phim Ai Thương Ai Mến chính thức diễn ra. Được "chủ trì" bởi Thu Trang, sự kiện nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ khán giả và cộng đồng mạng. Thảm đỏ chương trình quy tụ loạt nghệ sĩ Vbiz nổi bật như Trấn Thành, Trường Giang, Tóc Tiên, Midu, Hoà Minzy, Khả Như, Huỳnh Phương, Uyển Ân, Phương Mỹ Chi… khiến không khí nơi đây chẳng khác nào một đại tiệc sao.

Sự xuất hiện của Trấn Thành và Trường Giang nhanh chóng trở thành tâm điểm. Khi bước đến khu vực chụp ảnh, Trấn Thành và Trường Giang đã nhận ra nhau, cùng bắt tay chào hỏi vui vẻ trước bao ống kính. Đặc biệt, khoảnh khắc Trường Giang cầm cả 2 tay đàn em, ngắm nghía đồng hồ cao cấp, rồi bị Trấn Thành đánh "yêu" vào tay đã khiến MXH rần rần bàn tán. Hành động tưởng chừng vô tri này lại toát lên sự thoải mái, gần gũi và thân thiết nhiều năm giữa hai nghệ sĩ.

Phần đông khán giả tỏ ra thích thú trước sự tự nhiên, không hề gượng gạo của Trấn Thành - Trường Giang, trong bối cảnh cả hai từng nhiều lần bị đặt lên bàn cân so sánh trong sự nghiệp. Nhiều ý kiến cho rằng đây là minh chứng rõ nét cho việc họ giữ mối quan hệ tốt đẹp, vượt lên trên mọi tin đồn hay đồn đoán suốt nhiều năm qua.

Một số bình luận nổi bật của cư dân mạng:

- Nhìn là thấy thân thiệt chứ không phải diễn đâu mấy bà.

- Hai ông vua phòng vé gặp nhau, không khí khác hẳn luôn.

- Trường Giang cầm tay coi đồng hồ mà thấy dễ thương ghê.

- Bao năm bị so sánh mà giờ vẫn vui vẻ thế này nghĩa là 2 ổng vẫn rất quý nhau.

- Mấy khoảnh khắc đời thường vậy mới thấy nghệ sĩ cũng rất gần gũi.

Trong nhiều năm, Trấn Thành và Trường Giang không ít lần bị đồn đoán là tồn tại sự so kè âm thầm trong sự nghiệp, thậm chí bị gán cho hình ảnh “ngoài mặt hòa nhã, bên trong lạnh nhạt”. Cùng là những gương mặt nổi bật của showbiz Việt, hoạt động song song ở các mảng như hài kịch, dẫn chương trình, phim ảnh và truyền hình, cả hai thường xuyên bị khán giả đem ra so sánh. Chính sự tương đồng về vị trí và độ phủ sóng ấy đã vô tình làm dấy lên hàng loạt lời đồn về mối quan hệ không mấy êm ả giữa họ.

Thực tế, những suy đoán này chủ yếu xuất phát từ góc nhìn của công chúng. Trường Giang từng chia sẻ trong một chương trình rằng anh và Trấn Thành thuộc cùng một thế hệ nghệ sĩ luôn dành cho nhau sự trân trọng, chỉ là quỹ thời gian hạn hẹp khiến cả hai khó có nhiều dịp gắn bó. Lời chia sẻ này phản ánh rõ nhịp làm việc dày đặc của những nghệ sĩ đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp.

Ở chiều ngược lại, Trấn Thành cũng thẳng thắn cho biết mối quan hệ giữa anh và Trường Giang là sự cạnh tranh lành mạnh, công khai và tích cực. Họ nhìn vào nhau như một động lực để hoàn thiện bản thân, chứ không phải đối thủ mang theo hiềm khích. Đó là cách ứng xử của hai người đã đủ chín chắn, cùng tồn tại trong một lĩnh vực nhưng lựa chọn những hướng đi riêng.

Bạch Khởi - Clip: Team Sự Kiện