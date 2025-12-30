Đôi vợ chồng chi hơn 12 tỷ đồng mua mảnh đất 16.000m2 để nghỉ hưu sớm: “1 năm sau tôi phải quay lại thành phố, mọi thứ khác xa tưởng tượng”

Cuối năm 2019, Michelle Morigeau cảm thấy cuộc sống của mình như chạm đến giới hạn chịu đựng. Khi đó, người phụ nữ 47 tuổi đang điều hành một doanh nghiệp trong ngành thời trang tại thành phố Calgary, Canada. Công việc cuốn cô vào guồng quay khắc nghiệt: thức dậy từ 4 giờ sáng, giám sát hoạt động của ba cửa hàng cùng lúc, quản lý gần 20 nhân viên và gánh trên vai áp lực tài chính lẫn tinh thần kéo dài suốt nhiều năm.

“Tôi thấy mình bị mắc kẹt và quá tải,” Morigeau chia sẻ với Business Insider. “Nhịp sống đô thị, tiếng ồn, giao thông, còi xe cứu thương… mọi thứ dường như lúc nào cũng ầm ĩ trong đầu tôi.”

Bên ngoài, cuộc sống của cô trông khá viên mãn: một căn nhà thuê đẹp đẽ giữa thành phố, một chiếc xe Jeep đời mới, công việc kinh doanh ổn định. Nhưng sâu bên trong, Morigeau lại cảm thấy trống rỗng và mệt mỏi. Thành công vật chất không đủ khỏa lấp cảm giác mất phương hướng mà cô phải đối mặt mỗi ngày.

Cú rẽ bất ngờ từ một ý tưởng ngẫu nhiên

Năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát, buộc Morigeau – cũng như nhiều chủ doanh nghiệp khác – phải tạm thời đóng cửa các cửa hàng. Trong lúc thảnh thơi ấy, một tình huống tưởng như ngẫu nhiên lại mở ra bước ngoặt lớn cho cuộc đời cô.

Khi đó, bố chồng của Morigeau bị kẹt ở Mexico vì lệnh phong tỏa và cần người trông nom căn nhà ven hồ của ông tại vùng East Kootenay, tỉnh British Columbia. Chỉ trong thời gian ngắn, Michelle và chồng là James đã rời Calgary, lái xe hơn ba tiếng rưỡi để đến vùng núi xa xôi này.

Ảnh: 10Adventures

“Đột nhiên, chúng tôi sống giữa thiên nhiên, cạnh hồ nước và núi rừng,” Morigeau kể. “Chúng tôi chỉ ở đó khoảng sáu tháng nhưng từng ngày trôi qua, tôi càng chắc chắn rằng đây mới là nơi tôi muốn thuộc về.”

Khoảng thời gian sống tạm giữa núi rừng cho cô cơ hội hiếm hoi để chậm lại, suy ngẫm và lắng nghe chính mình. Ý nghĩ rời bỏ thành phố bắt đầu hình thành rõ rệt.

“Tôi nói với James rằng có lẽ chúng ta có thể xây dựng một cuộc sống lâu dài ở vùng núi,” cô nhớ lại. “May mắn là anh ấy đồng ý.”

Mảnh đất hơn 16.000m2 và giấc mơ tự cung tự cấp

Tháng 5-2021, sau một năm tìm kiếm khắp nơi, vợ chồng Morigeau mua một khu đất rộng khoảng bốn mẫu Anh (tương đương 16.200m2) với giá 650.000 CAD (khoảng 12,4 tỷ VNĐ).

Trên mảnh đất này là một ngôi nhà bốn phòng ngủ được xây từ những năm 1980, nhìn ra dãy núi hùng vĩ của East Kootenay.

Không chỉ là nơi ở, khu đất còn đủ rộng để cặp đôi hiện thực hóa giấc mơ xây dựng một trang trại nhỏ, hướng tới lối sống tự cung tự cấp. Vì James là thợ xây, họ mong muốn có không gian để tự tay thực hiện các dự án cải tạo, xây dựng theo cách riêng.

“Chúng tôi muốn trồng trọt, nuôi gà, tạo ra một lối sống gắn với đất đai,” Morigeau nói.

Bạn bè và người thân ban đầu đều tỏ ra hoài nghi. “Họ hỏi chúng tôi sẽ làm gì ở nơi hẻo lánh ấy, rằng ngoài đó có gì đâu,” cô kể. “Nhưng thực tế là chúng tôi có vô số việc phải làm. Ít nhất cũng đủ để lên kế hoạch cho 20 năm tới.”

Những công trình thân thiện với thiên nhiên

Một trong những lựa chọn táo bạo nhất của cặp đôi là xây dựng các công trình bằng đất nện – một phương pháp xây dựng từ thuở xưa và không còn phổ biến tại Canada. Ý tưởng này ban đầu đến từ anh trai của Morigeau, hiện sống ở Tasmania và thường gửi cho cô các video trên YouTube về kiến trúc bằng đất.

Khi chuyển đến East Kootenay, họ bắt đầu tìm hiểu nghiêm túc hơn và nhận ra rằng, nhà xây bằng đất nện có khả năng chống cháy tốt, giữ nhiệt ổn định: mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông, đồng thời có lượng phát thải carbon thấp.

“Khí hậu ở đây khá khó chịu,” Morigeau nói. “Một ngôi nhà có thể tự điều hòa nhiệt độ là điều lý tưởng.”

Từ chỗ chưa từng làm việc với đất nện, cặp đôi dần tự học và bắt tay vào xây dựng. Họ đã hoàn thành kho chứa củi kiêm không gian thư giãn, mở rộng chuồng gà và xây dựng một phòng xông hơi không cần điện lưới. Dự án lớn tiếp theo là nhà kính địa nhiệt rộng hơn 120 mét vuông để trồng thực phẩm quanh năm.

Kế hoạch xa hơn là phá dỡ ngôi nhà hiện tại và xây lại hoàn toàn bằng đất nện, một mục tiêu không hề dễ dàng. Trở ngại lớn nhất của họ hiện nay không nằm ở kỹ thuật mà ở thủ tục pháp lý. Tại khu vực họ sinh sống, các công trình xây dựng đều cần giấy phép, trong khi vật liệu đất nện lại không nằm trong quy chuẩn xây dựng của Canada.

“Họ yêu cầu chúng tôi đầu tư rất nhiều vào hồ sơ kỹ thuật và mời thêm kiến trúc sư để tham vấn chuyên môn,” Morigeau cho biết. “Chúng tôi vẫn đang trong quá trình bàn bạc kỹ hơn.”

Cuộc sống thay đổi đáng kể cho với những gì họ tưởng tượng

“Sau 1 năm ‘lên rừng’, có lúc tôi phải quay về thành phố để chỉnh lý công việc ở cửa hàng, đó là lúc tôi nhận ra: Có quá nhiều thứ đã thay đổi, cuộc sống hiện tại khác xa những gì tôi tưởng tượng”, cô cảm thán. “Khi nhìn mọi người mua sắm những món đồ xa xỉ, tôi cảm thấy rất xa cách, thậm chí tự hỏi: tất cả những thứ này có thật sự quan trọng không?”

Sau một thời gian đi đi về về, Morigeau quyết định bán lại doanh nghiệp của mình dù đó là một quyết định khó khăn. Giờ đây, cuộc sống mới cũng giúp cô dần rời xa chủ nghĩa vật chất. Giờ đây, chi phí sinh hoạt của gia đình cô thấp hơn nhiều. Không trung tâm thương mại, không mua sắm bốc đồng, chỉ còn thiên nhiên, công việc tay chân và sự kết nối giữa con người với nhau.

Song song với xây dựng, Morigeau bắt đầu canh tác đất đai. Cô trồng rau, bảo quản thực phẩm và mở một quầy bán nông sản nhỏ ngay tại trang trại để bán phần dư thừa cho cộng đồng xung quanh. Với Morigeau, việc học làm vườn là cả một quá trình thử – sai. “Tôi chưa từng trồng cây gì khi còn ở thành phố,” cô nói. “Giờ thì tôi không cần tra cứu nữa.”

Nhìn lại hành trình đã qua, Morigeau tin rằng sự kiên trì là chìa khóa. “Nếu đó là điều bạn thực sự muốn và sẵn sàng theo đuổi đến cùng, nó sẽ thành hiện thực,” cô nói. “Chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi không bỏ cuộc.”

(Theo BI)