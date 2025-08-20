1 địa điểm từng 2 năm liên tiếp lọt Top sân golf hàng đầu thế giới: Tọa lạc trên bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp, sở hữu clubhouse 6.000m² đẳng cấp

Sở hữu 18 hố theo chuẩn quốc tế, Hoiana Shores Golf Club không chỉ mang đến trải nghiệm thể thao chuyên nghiệp mà còn tạo nên thử thách hấp dẫn cho mọi trình độ golfer.

Tổng chiều dài sân đạt 7.004 yard, par 71, nổi bật với địa hình ven biển giàu tính tự nhiên, kết hợp hài hòa giữa cồn cát trắng, không gian mở và làn gió biển đặc trưng. Chính yếu tố này đã tạo nên một phong cách chơi hoàn toàn khác biệt, khiến mỗi vòng golf trở nên đầy bất ngờ và hứng khởi.

Chỉ cách Phố cổ Hội An khoảng 15 phút di chuyển, Hoiana Shores Golf Club tọa lạc trên bờ biển dài 4km còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ. Từ sân golf, golfer có thể phóng tầm mắt ra biển Đông mênh mông và đảo Cù Lao Chàm hùng vĩ.

Khung cảnh thiên nhiên giàu sức sống cùng khí hậu ven biển tạo nên bầu không khí lý tưởng để vừa tận hưởng môn thể thao này, vừa thư giãn trong một không gian nghỉ dưỡng cao cấp.

Hoiana Shores Golf Club được kiến tạo theo phong cách links, đặc trưng của những sân golf ven biển nổi tiếng ở Ireland và Scotland. Các yếu tố như fairway rộng, green mượt, cồn cát tự nhiên và gió biển mạnh mẽ đều được khai thác tối đa để tái hiện trải nghiệm truyền thống của những sân golf huyền thoại châu Âu.

Tại đây, mỗi hố golf đều mang độ khó vừa phải nhưng vẫn đủ để thử thách kỹ năng chiến lược của người chơi. Các bunker được bố trí hợp lý, kết hợp với gió đổi hướng liên tục, khiến mỗi cú đánh đều chứa đựng yếu tố bất ngờ. Chính sự pha trộn giữa thách thức và cảnh quan thơ mộng đã làm nên sức hút riêng của Hoiana Shores.

Không chỉ ghi điểm nhờ thiết kế độc đáo, Hoiana Shores Golf Club còn khẳng định vị thế trên bản đồ golf thế giới. Trong những năm qua, sân liên tục được vinh danh ở nhiều hạng mục uy tín: Top 100 sân golf thế giới do Golf World TOP 100 bình chọn (2022, 2023); Top 100 sân golf châu Á – Thái Bình Dương do Golf Travel công bố (2022, 2024); Sân golf tốt nhất Việt Nam 2020 do Golf Digest bình chọn.

Đặc biệt, ngày 25/7/2025 vừa qua, Hoiana Shores Golf Club còn chính thức được trao danh hiệu "Distinguished Club" từ tạp chí BoardRoom, giải thưởng danh giá bậc nhất trong lĩnh vực câu lạc bộ tư nhân và dịch vụ khách hàng toàn cầu.

Đây là minh chứng rõ ràng cho chất lượng vượt trội của sân golf, đồng thời đưa Hoiana Shores trở thành biểu tượng golf quốc tế ngay tại Việt Nam.

Nhờ hội tụ những yếu tố đẳng cấp từ thiết kế, vị trí, cảnh quan đến dịch vụ, Hoiana Shores Golf Club không chỉ đơn thuần là nơi chơi golf. Đây còn là điểm hẹn của sự sang trọng, nơi du khách có thể hòa mình vào thiên nhiên, thử thách bản thân và tận hưởng những giá trị tinh hoa của môn thể thao quý tộc trong không gian nghỉ dưỡng cao cấp thuộc Hoiana Resort & Golf.

Hoiana Shores Golf Club không chỉ gây ấn tượng bởi sân golf 18 hố đẳng cấp quốc tế, mà còn chinh phục du khách nhờ hệ thống dịch vụ và tiện ích sang trọng. Trung tâm của sân là clubhouse rộng 6.000 m², được thiết kế hiện đại, vừa là nơi tiếp đón, vừa mang đến cho golfer không gian nghỉ ngơi thoải mái sau những vòng đấu đầy thử thách.

Tại đây, du khách có thể tận hưởng các khu vực lounge rộng rãi, phòng sinh hoạt chung tiện nghi, cùng không gian dành riêng cho những sự kiện và hoạt động giao lưu. Shores Café – nhà hàng nằm trong clubhouse - phục vụ các món ăn nhẹ và đồ uống phong phú, được chế biến bởi đội ngũ bếp chuyên nghiệp, mang lại trải nghiệm ẩm thực tinh tế cho golfer sau mỗi trận đấu.

Bên cạnh đó, hệ thống locker hiện đại với không gian rộng rãi, an toàn giúp khách hàng yên tâm bảo quản tư trang trong suốt thời gian chơi golf. Clubhouse cũng tích hợp cửa hàng bán lẻ chuyên cung cấp dụng cụ và phụ kiện golf cao cấp từ gậy, trang phục đến quà lưu niệm… đáp ứng trọn vẹn nhu cầu mua sắm của du khách và golfer.

Một điểm nhấn khác tại Hoiana Shores chính là khu vực tập luyện chuyên nghiệp, được đầu tư cả trong nhà lẫn ngoài trời. Khu tập ngoài trời gồm 26 ô đánh, kết hợp bunker và khu putting green, cho phép golfer rèn luyện kỹ năng trong điều kiện thực tế trước khi ra sân chính.

Trong khi đó, khu tập trong nhà lại được trang bị công nghệ tiên tiến, giúp phân tích cú đánh một cách chính xác, từ đó hỗ trợ golfer ở mọi trình độ nâng cao khả năng kiểm soát bóng. Những tiện ích này biến Hoiana Shores thành điểm đến lý tưởng không chỉ để thi đấu mà còn để rèn luyện và hoàn thiện kỹ năng golf.

Điều làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của Hoiana Shores Golf Club chính là trải nghiệm golf hòa quyện cùng thiên nhiên. Tọa lạc ngay ven biển với tầm nhìn hướng ra biển Đông và đảo Cù Lao Chàm, sân golf 18 hố mang đến không gian khoáng đạt, nơi tiếng sóng vỗ và làn gió biển dịu mát trở thành "người bạn đồng hành" trong từng cú đánh.

Mỗi vòng golf tại đây không chỉ là cuộc thử thách kỹ năng mà còn là hành trình thư giãn, để golfer tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ của miền biển Hội An.

Về chi phí, mọi người có thể tham khảo lịch phí chơi golf dựa theo bảng biểu sau:

Không chỉ dừng ở cảnh quan, Hoiana Shores còn nổi bật bởi dịch vụ khách hàng chu đáo. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nhiệt tình luôn sẵn sàng hỗ trợ từ khi golfer đặt chân tới sân cho đến lúc kết thúc vòng chơi. Caddies được đào tạo bài bản, vừa hỗ trợ về kỹ thuật, vừa đưa ra lời khuyên chiến thuật hữu ích, giúp người chơi thêm tự tin và thoải mái.

Chính sự kết hợp giữa cảnh quan tuyệt mỹ, thiết kế tinh tế và dịch vụ chuyên nghiệp đã biến mỗi vòng golf tại Hoiana Shores thành một trải nghiệm khó quên, khiến bất cứ ai từng đặt chân đến đây đều mong muốn quay trở lại.